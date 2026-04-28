Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Apple publican cuentas

Seguimos inmersos en una "Supersemana" crítica para los mercados. En el lado macroeconómico se publican datos de inflación (IPC preliminar en Europa y PCE en EEUU) y de crecimiento (PIBs del 1T26) que medirán si las economías entran en fase de estanflación . En política monetaria, mañana el BoC y la Fed deciden con menos presión al ser exportadores netos de energía. El jueves, BoE y BCE lo tienen más difícil al mostrar sus economías signos de ralentización con repunte de inflación .

En el lado de los resultados empresariales, alcanzamos el punto cumbre. El miércoles publican Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Microsoft; el jueves lo hará Apple. Todas al cierre de sesión.

Resultados decisivos: consenso optimista y valoraciones de perfección

Las “5 Magníficas” citadas capitalizan más de 16 billones de USD y ponderan un 24,3% en el S&P 500 y un 42,7% en el Nasdaq 100, por lo que sus cuentas serán decisivas para mantener la subida libre. Los 4 hiperescaladores reciben recomendación de fuerte compra, aunque el mayor potencial se encuentra en Meta y Microsoft; en Alphabet y Amazon, el recorrido a un año vista no supera los dos dígitos.

Los anuncios de CapEx en infraestructuras de IA alcanzaron los 610.000 M de USD la anterior campaña, haciendo dudar al mercado sobre los márgenes. El crecimiento es requisito necesario para justificar altos múltiplos que parecen cotizar la perfección.

“7 Magníficas” más Oracle, capitalización, recomendación de consenso y potencial, crecimientos y múltiplos de valoración, tabla extraída de TradingView a 28/04/26

Microsoft: atractiva si Azure responde

Es la compañía con mayor potencial respecto al precio objetivo a un año, con múltiplos más atractivos en términos relativos. La clave estará en que Azure no se aleje de crecimientos próximos al 30% interanual.

Desde una perspectiva técnica, la acción ha repuntado con contundencia desde 356,51 USD. El rebote viene respaldado por volumen y parte de zona de sobreventa. Si el precio se asienta por encima del máximo mensual establecido en 433,70 USD, el rebote ganaría cuerpo y se podría dar por rota la directriz bajista que parte de máximos históricos.

Microsoft en gráfico semanal con volumen y estocástico, extraído de TradingView a 28/04/26

Amazon: AWS debe acelerar para respaldar múltiplos

Líder en la nube con ingresos superiores a los 90.000 M$ y un 30% de cuota global. Si AWS acelera por encima del 25% interanual, respaldará sus altos múltiplos. Ritmos inferiores al 20% activarían alertas de madurez del negocio.

A nivel técnico, la acción busca consolidar por encima del anterior máximo histórico situado en los 258,60 USD, sin que los osciladores muestren sobrecompra. Si el volumen regresa y mantiene niveles, la ruptura se consolidaría. Sin embargo, si se pierde el mínimo de la semana pasada sito en 247,37 USD, aparecerían dudas y se contemplaría una ruptura falsa.

Amazon en gráfico semanal con volumen y estocástico, extraído de TradingView a 28/04/26

Alphabet: pegada a resistencias con crecimiento líder

Presenta el mayor ritmo de crecimiento entre los tres grandes hiperescaladores. En Google Cloud el consenso espera ingresos de 18.400 M de USD (+49,6% interanual), superando el +48% del trimestre anterior, que fue considerado un dato puntual.

La acción está pegada al máximo histórico y resistencia clave de mercado situado en 350,15 USD. El momento es positivo, la tendencia es alcista y no hay sobrecompra, por lo que se puede plantear una ruptura, aunque falte volumen. Sin embargo, si el precio pierde los 329,63 USD, mínimo de la semana pasada, podría contemplarse un fallo en resistencias.

Alphabet C en gráfico semanal con volumen y estocástico, extraído de TradingView a 28/04/26

Meta Platforms: estancamiento de beneficios y precio

El consenso espera ingresos de 55.560 M USD (+31%) y un BPA de 6,67 USD. El mercado se fijará en la actualización del CapEx (estimado 115–135 MM de USD) y castigará cualquier aumento del gasto sin mejora en el retorno publicitario de Advantage+

La acción lleva varios trimestres en rango, en línea con el estancamiento de los beneficios. Base clara en la zona 520,06 / 481,90 USD y techo en máximos históricos (744,00 / 796,25 USD). Será difícil que abandone el rango sin un catalizador extraordinario.

Meta Platforms en gráfico semanal con volumen y estocástico, extraído de TradingView a 28/04/26

Apple: crecimiento lento y fondo alcista sin volumen

Se esperan ingresos de 109.400 M de USD (+15%) y BPA de 1,95 USD (+18%). Confirmaría su segundo trimestre consecutivo a doble dígito simultáneo, aunque con alta dependencia de las ventas en China. El foco estará en los márgenes brutos y el crecimiento de servicios (margen del 70%).

El precio mantiene una tendencia alcista pausada a largo plazo, pero con volumen retrocediendo, lo que apunta a agotamiento. El nivel crítico se encuentra en los 243,42 USD (aproximación a la media de 52 semanas).