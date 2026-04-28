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Los gráficos clave de la semana (28/04/26): Microsoft, España 35, USD/JPY y US 30

Los gráficos clave de esta semana. Microsoft rebota con alta sobreventa. España 35: corrección en máximos con divergencias bajistas. USD/JPY en lateral estrecho cerca de máximos de siglo. US 30 frena en resistencias.

Luis Ruiz - Headshot (600x600)
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Microsoft rebota con alta sobreventa

El precio repunta con fuerza desde el nuevo mínimo anual situado en los 354,48 USD. El rebote provoca que el oscilador MACD cruce al alza su señal desde niveles de alta sobreventa.

Si el precio supera el máximo mensual establecido en los 433,80 USD confirmaría ruptura de directriz bajista que parte de máximos históricos y daría solidez al rebote. En este caso, el precio podría buscar el siguiente nivel de resistencia sito en 464,90 USD y que es aproximación de la MMS (200).

Por el contrario, si el precio el mínimo reciente sito en los 404,69 USD comenzaría a desmontar el rebote y el riesgo residiría en una vuelta a la zona de mínimos y soporte clave comprendida entre los 354,48 y los 341,48 USD.

Microsoft en gráfico semanal con MACD, extraído de Next Generation a 28/04/26

MICROSOFT 28 APR26

España 35 corrección en máximos con divergencias bajistas

El España 35 retrocede después de establecer un nuevo máximo en los 18.528 puntos, nivel próximo al máximo histórico y resistencia clave de mercado situado en 18.571 puntos. La corrección provoca un downtick en el oscilador RSI con datos semanales que perfila divergencias bajistas en zona de sobrecompra.

Si el precio pierde el mínimo de la semana pasada establecido en los 17.558 puntos confirma giro a la baja y el momento negativo a corto plazo aumentaría. En este caso podría aumentar el riesgo de caídas y una primera zona de resistencia estaría situada en el hueco bajista del 23 de abril comprendido entre los 17.930 y los 18.017 puntos.

España 35 en gráfico semanal con RSI, extraído de Next Generation a 28/04/26

MICROSOFT 28 APR26

USD/JPY en lateral estrecho cerca de máximos de siglo

El cruce lleva casi dos meses inmerso en un rango muy estrecho, entre los 157,50 y los 160,45. Un estancamiento muy prolongado que provoca un desplome de la volatilidad hasta la zona de mínimos; ver ATR (14) en la ventana inferior del gráfico.

La ruptura del rango incorpora momento y puede marcar la dirección del próximo movimiento de medio plazo. En este caso, si rompe por la parte superior, supera 160,46, tendría una resistencia próxima en el máximo de siglo situado en los 161,95.

Por el contrario, si el precio pierde la banda inferior del rango, los 157,50, no hay niveles de soporte importantes próximos. La zona más cercana estaría comprendida entre la MMS (200) y la directriz alcista que parte de mínimos de 2025 que cotiza en torno a 154,13.

USD/JPY en gráfico diario con ATR (14), extraído de Next Generation a 28/04/26

USDJPY 28 APR26

US 30 frena en resistencias

El US 30 se estabiliza después de establecer un máximo mensual en 49.850 puntos, muy cerca del máximo histórico y resistencia clave de mercado sita en 50.518 puntos. Un estancamiento que favorece que los osciladores de precios con datos diarios comiencen a girarse a la baja en zona de alta sobrecompra.

Si la cotización se decanta por perder la base del rango de las últimas sesiones, los 48.862 puntos, el precio podría decantarse por una corrección a corto plazo y tendría una zona de apoyo entre los 47.324 puntos y la MMS (200). Por el contrario, mientras no pierda soportes, estaríamos ante un descanso cerca de resistencias importantes que podría volver a intentar superar.

US 30 en gráfico diario con estocástico, extraído de Next Generation a 28/04/26

US30 28 APR26
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