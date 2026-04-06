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Pullback del S&P 500 a la MMS (200): ¿podrá romper ignorando el ultimátum de Trump?

El mercado reduce la tensión y el S&P 500 rebota hasta una zona técnica clave. Sin embargo, el trasfondo geopolítico sigue sin resolverse y el ultimátum sobre Irán introduce un riesgo latente que podría poner a prueba la solidez del movimiento

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escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Volatilidades y riesgo geopolítico ceden al unísono

La percepción de riesgo extremo en Oriente Próximo podría haber alcanzado su punto álgido.

Por un lado, los principales índices de volatilidad —VIX (equity), MOVE (bonos), OVX (crudo) y GVZ (oro)— están retrocediendo de forma sincronizada, algo poco habitual y que sugiere una reducción generalizada de la demanda de cobertura. Por otro, el índice de riesgo geopolítico (GPR), elaborado por Caldara e Iacoviello, se ha alejado más de 100 puntos desde los máximos registrados el pasado 8 de marzo.

Este doble movimiento apunta a un mismo mensaje: el mercado comienza a descontar que la fase más crítica del conflicto podría estar quedando atrás, al menos en el corto plazo.

Índices de volatilidad OVX (Crude Oil), GVZ (oro), VIX (S&P 500) y MOVE (Índice de bonos de Bank of America), gráfico extraído de Next Generation a 06/04/26

Volatility Indexes 06 ABR26

Brent: backwardation agresivo, atentos al STEO de la EIA (18:00h)

La estructura del mercado de crudo sigue reflejando un entorno de elevada tensión inmediata. La curva de futuros del Brent mantiene un backwardation muy pronunciado, con diferencias significativas entre los contratos más cercanos y los de vencimientos posteriores.

Actualmente, el primer vencimiento cotiza con una prima cercana a los 10 USD frente al siguiente mes y supera en más de 30 USD al contrato de diciembre. Esta pendiente negativa refleja un mercado que sigue pagando por el riesgo actual, especialmente vinculado a posibles disrupciones de oferta.

Sin embargo, al observar los tramos más largos de la curva, el mensaje cambia. El mercado sigue descontando una cierta normalización de precios a medio plazo, aunque de forma menos agresiva que organismos como la EIA. En su último informe (STEO), la agencia proyectaba un precio medio de 70 USD para el cuarto trimestre de 2026, notablemente por debajo de lo que actualmente descuenta el mercado.

En este sentido, será clave vigilar la actualización del STEO de abril, que se publicará mañana martes 7 de abril a las 18:00h. Habrá que observar si la agencia ajusta sus previsiones a la situación actual del mercado o se reafirma en su postura anterior y sigue pensando en una normalización más agresiva.

Curva de futuros del Brent del ICE, gráfico extraído de TradingView a 06/04/26

BRENTFUTURESCURVE

Incertidumbre elevada pese a la aparente calma

A pesar de esta moderación en los indicadores de riesgo, la incertidumbre geopolítica sigue siendo significativa. Las métricas de Polymarket reflejan un escepticismo notable sobre una resolución diplomática a corto plazo, otorgando una probabilidad de alto el fuego entre EE. UU. e Irán de tan solo el 26% para el 30 de abril, del 41% para el 31 de mayo y del 53% para el 30 de junio.

En paralelo, Donald Trump mantiene una retórica de máxima presión con un nuevo ultimátum para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz. El plazo expira este martes 7 de abril a las 20:00h (hora de Nueva York), equivalente a las 02:00h de la madrugada del miércoles en España (CET). De no cumplirse, el presidente ha amenazado con una destrucción sistemática de la infraestructura civil iraní.

S&P 500 realiza pullback a la MMS (200) con VIX > 20%

El S&P 500 parece ignorar la gravedad de la situación geopolítica y entra en fase de rebote. Da la sensación de que los operadores se han acostumbrado a la retórica de la Casa Blanca y, emulando el cuento de “Pedro y el lobo”, reaccionan cada vez menos ante las amenazas de escalada.

Ahora bien, el índice alcanza una zona técnica clave: la MMS de 200 sesiones y la directriz bajista que parte de los máximos anuales. Todo ello con un VIX aún por encima del 20%, en zona de volatilidad elevada, lo que invita a mantener una gestión prudente del riesgo.

S&P 500 (derecha), VIX (izquierda) y Porcentaje de acciones del S&P 500 por encima de la MMS (200), gráfico extraído de TradingView a 06/04/26

SPX Pullback SMA 200 ES
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Gold Safe Haven

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Trading-analysis

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Los gráficos clave de esta semana. El US SPX 500 retrocede desde la banda superior de canal alcista de largo plazo. El Brent perfila un nuevo rango de precios con una volatilidad extrema. La plata pone a prueba el mínimo de febrero. El EUR/USD rebota hasta directriz bajista de medio plazo y MMS (200).

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Nasdaq, S&P 500 y DAX presionan soportes clave: incertidumbre creciente, pero lejos de capitulación

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