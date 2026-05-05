Citas clave de empleo (ADP, Challenger y NFP): análisis e impacto en mercado

En las próximas tres sesiones se publicarán tres datos del mercado laboral que podrían impactar o generar volatilidad en el mercado. El sesgo de los datos más recientes es algo negativo (componentes de empleo ISM de manufacturas y servicios siguen en zona de contracción, y las JOLTs que se mantienen en mínimos interanuales). Sin embargo, el consenso mantiene un sesgo positivo para el dato de ADP y el NFP que apuntan a que el mercado laboral podría estar reactivándose.

Empleo ADP (M-14:15h): ¿adiós al modo "low hire"?

La consultora ADP publicará el dato de creación de empleo de abril a las 14:15h. Su relevancia ha crecido exponencialmente al basarse en datos reales —una muestra de 26 millones de nóminas que cubren el 20% del empleo privado—, lo que permite marcar una tendencia más fiable y con menores revisiones.

El consenso espera una creación de 99.000 nuevos puestos. De cumplirse las estimaciones sería el quinto mes consecutivo al alza y la cifra más alta desde julio pasado: se confirmaría que el mercado laboral está sacudiéndose la atonía y sale del modo "low hire" dando margen a la Fed para luchar contra la inflación y favoreciendo al USD por diferencial de tipos.

Informe Challenger (J-13:30h): seguimos en modo “low fire” pese a la IA

El Informe Challenger es un recuento nominal de despidos anunciados en notas de prensa, informes a la SEC y documentos oficiales. Este dato ha adquirido una especial relevancia porque permite conocer los motivos que las empresas alegan para los despidos —entre ellos la IA— y porque ha hecho saltar las alarmas en más de una ocasión.

En diversas ocasiones hemos asistido a informes que publicaban más de 100.000 despidos, despertando el temor a una oleada vinculada a la inteligencia artificial. Sin embargo, las cifras se han vuelto a normalizar (60.620 despidos en marzo) pese a que la IA se haya convertido en el principal motivo de cese (15.341 de esos despidos, o el 25%, vinculados a esta tecnología). Por el momento, parece que las empresas prefieren cualificar a sus empleados y establecer objetivos de IA antes que despedir.

Si tenemos en cuenta la caída en las peticiones semanales de desempleo, el Informe Challenger debería continuar normalizándose o presentando lecturas bajas. Podría considerarse una sorpresa muy negativa si el informe anuncia más de 100.000 despidos para el mes de abril. En este caso, el de sorpresa negativa, la volatilidad podría hacer acto de presencia en los mercados.

S&P 500 en gráfico mensual y despidos del Informe Challenger y Tasa de Desempleo, extraído de TradingView a 05/05/26

Nóminas No Agrícolas - NFP (V-14:30h): volatilidad de "ida y vuelta"

El informe oficial de la BLS sigue siendo el rey de la agenda, aunque su credibilidad está cuestionada por las constantes y agresivas revisiones. Esto suele traducirse en sesiones erráticas con movimientos de "ida y vuelta" inmediatos tras la publicación.

El consenso espera creación de 60.000 puestos y una tasa de desempleo estable en el 4,3%, unas cifras están alineadas con la creación de empleo que se espera para la ADP y con la tendencia de despidos que registra el Informe Challenger.