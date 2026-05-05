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Los gráficos clave de la semana (05/05/26): Brent, platino, Alemania 40 y USD/JPY

Los gráficos clave de esta semana. Brent ataca máximos anuales. Platino: apoyo en MMS (200) y divergencias alcistas. Alemania 40: un año en rango. USD/JPY: pullback a resistencias.

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escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Brent ataca máximos anuales

El impulso alcista que comenzó en los 87,33 USD/barril (mínimo de abril) continúa su curso. El precio comienza a poner a prueba el anterior máximo anual situado en 120,06 USD, llegando incluso a marcar un nuevo máximo anual intradiario en 120,56 USD/barril.

El precio cotiza lejos de las medias móviles de largo plazo y presenta una alta sobrecompra, razones que invitan a pensar que podría tomarse un respiro en los actuales niveles de resistencia. Sin embargo, el impulso positivo es fuerte y no existen señales de agotamiento.

La clave se sitúa en el mínimo de la semana pasada, 105,23 USD/barril; mientras el precio se mantenga por encima, la tendencia no mostrará signos de debilidad a corto plazo y podría seguir atacando resistencias.

Brent en gráfico semanal con momentum, extraído de Next Generation a 05/05/26

BRENT 05 MAY26

Platino: apoyo en MMS (200) y divergencias alcistas

La onza de platino ha construido una estructura de máximos decrecientes que ha encontrado soporte en torno a la media móvil de largo plazo (200 sesiones) y los 1.693 USD, que representan el mínimo anual.

La estabilización en soportes clave ha venido acompañada por divergencias alcistas en el oscilador ROC (14), mientras que la media de largo plazo conserva una pendiente positiva. En este contexto, el precio podría retomar la tendencia alcista de fondo si logra romper la actual dinámica bajista.

La superación de la resistencia establecida en los 2.003 USD rompería la directriz bajista que parte de los máximos anuales e impulsaría el momentum positivo a corto plazo. En ese escenario, el siguiente nivel de resistencia se sitúa en los 2.140 USD/onza.

Platino en gráfico diario con ROC (14), extraído de Next Generation a 05/05/26

PLATINO 05 MAY26

Alemania 40: un año en rango

El Alemania 40 nos tiene acostumbrados a desplazarse en rangos laterales de muy larga duración. En la actualidad, cotiza en niveles similares a los de hace un año y pivota en torno a una media móvil de 52 semanas que se aplana.

Este comportamiento provoca que los osciladores de precios se sitúen en niveles neutrales, reflejando apatía y falta de momentum. A muy corto plazo, la ruptura de los niveles más próximos podría dirigir al precio hacia uno de los extremos del lateral.

Por debajo del mínimo de la semana pasada, los 23.622 puntos, el riesgo residiría en una vuelta al mínimo anual de 21.869 puntos, zona donde confluyen las directrices alcistas de largo plazo. Por encima del máximo de abril, los 24.794 puntos, el precio quedaría sin resistencias significativas hasta los 25.510 puntos.

Alemania 40 en gráfico semanal con MACD, extraído de Next Generation a 05/05/26

ALEMANIA 40 05 MAY26

USD/JPY: pullback a resistencias

El USD/JPY desarrolla un fuerte impulso bajista entre los 160,72 y 155,48, rompiendo con fuerza el rango lateral en el que permanecía inmerso desde hace dos meses. El precio se aleja del máximo de 2024 (resistencia clave situada en 161,95) y adquiere momentum negativo, acompañado por un importante repunte de la volatilidad.

A corto plazo, el precio regresa a la base del lateral, comprendida entre 157,50 y 157,89, zona que ahora actúa como resistencia. Podría considerarse que estamos ante un pullback a niveles de soporte previos que, en la actualidad, funcionan como zona de techo.

Si el precio cede con rapidez y pierde el mínimo reciente de 155,48, quedaría confirmado el pullback. En ese escenario, la siguiente zona de apoyo se encuentra en torno a los 154,00, donde confluyen la media móvil simple de 200 sesiones (MMS 200) y la directriz alcista construida en el último año.

USD/JPY en gráfico diario con ATR (14), extraído de Next Generation a 05/05/26

USDJPY 05 MAY26
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