Desconexión total entre Wall Street y Main Street: ¿seguirán las bolsas ignorando al consumidor?

Mercado confiado y divergencias en índices a la espera del NFP (14:30h) y Michigan (16:00h)

Este viernes concluye la semana macroeconómica con dos citas de alto impacto: el Informe laboral de abril (14:30h) y la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (16:00h). Ambos indicadores marcarán el cierre semanal en un contexto de mercado marcado por la complacencia.

La mayoría de los grandes índices se encuentran en subida libre técnica. Sin embargo, la subida no es unánime: el Dax Xetra y el Dow Jones Industriales actúan como nota discordante al no haber superado aún sus anteriores máximos en los 25.507 y 50.512 puntos, respectivamente.

Pese a estas resistencias, el mercado llega confiado. Los inversores alcistas dominan las encuestas de sentimiento, mientras que la volatilidad (VIX y VSTOXX) y los ratios put/call se mantienen en zona de mínimos intermensuales, reflejando una baja percepción de riesgo.

Informe laboral de la BLS: pleno empleo y en modo "low hire – low fire"

A las 14:30h, la BLS publicará los datos de empleo de abril de 2026. El consenso anticipa una creación de empleo no agrícola (NFP) de 60.000 puestos y una tasa de desempleo estable en el 4,3%.

Estas cifras describen un mercado laboral equilibrado pero estático. Una creación de empleo modesta es hoy suficiente para mantener el pleno empleo, consolidando el modo "low hire – low fire": las empresas evitan nuevas contrataciones ante la incertidumbre, pero mantienen sus plantillas actuales para no perder talento cualificado.

Tasa de desempleo (izquierda y azul) y Confianza del consumidor (negra y derecha), gráfico de la Fred de extraído de fred.stlouisfed.org con datos de la Universidad de Michigan y la BLS a 07/05/26

Confianza por los suelos: miedo a la IA y brecha de riqueza

A pesar del bajo desempleo, la Confianza del Consumidor de Michigan se hunde a mínimos de 50 años. Existe una desconexión total con los datos oficiales: el 60% de los encuestados prevé un aumento del paro en el próximo año, una lectura históricamente asociada a economías en recesión o al borde de la misma. El temor a que la IA irrumpa en el mercado laboral podría explicar esta situación.

A la vez, persiste una profunda brecha patrimonial que divide el sentimiento de consumo. Mientras el "efecto riqueza" derivado del rally en los activos financieros blinda el optimismo de las rentas altas, la inflación erosiona sin tregua el poder adquisitivo del resto de la población. La dualidad es absoluta: Wall Street cotiza un optimismo ciego mientras el sentimiento de Main Street capitula ante una realidad económica mucho más dura.

Escenarios y posible impacto en mercados

Planteamos tres posibles escenarios en base a la lectura final del NFP y los activos que mejor podrían capitalizarlos:

Escenario Ricitos de oro o “Goldilocks” (NFP: 50k-70k): el "punto idóneo" para las bolsas. Un dato en línea con el consenso valida un mercado equilibrado y sin presiones salariales, eliminando cualquier urgencia de la Fed por endurecer su política.

Escenario de sobrecalentamiento (>100k): si el empleo rompe el modo low-hire y muestra fuerza excesiva, el USD será el gran beneficiado. Un dato "caliente" obliga a recalibrar la curva hacia el higher for longer, impulsando el diferencial de tipos a favor del USD. Por el contrario, la renta variable sufriría ante el miedo a un coste de capital elevado por más tiempo.

Escenario de miedo a la recesión (<20k): si el NFP decepciona y Michigan confirma la capitulación del consumidor, el flujo de dinero podría buscar refugio en los bonos ante la expectativa de menores tipos de interés y la aversión al riesgo.