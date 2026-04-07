Los gráficos clave de la semana (07/04/26): US NDAQ 100, EUR/USD, Brent y oro

US NDAQ 100 en banda superior de canal bajista

El US NDAQ 100 se desplaza dentro de un canal bajista construido en los últimos tres meses. La guía del canal es la banda superior que parte desde la zona de máximos históricos y que pasa por los máximos de febrero y de marzo de este año.

A corto plazo, el rebote desde el mínimo anual y banda inferior del canal, situado en 22.780 puntos, provoca un cruce al alza del indicador MACD con su señal que parte de niveles de elevada sobreventa.

El rebote se aproxima a niveles clave y se verá si la fortaleza es suficiente para romper o asistiremos a un repliegue. Los niveles son la resistencia situada en el máximo del 23 de marzo, 24.549 puntos, que es aproximación de MMS (200) y de la banda superior del canal.

US NDAQ 100 en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 07/04/26

EUR/USD: congelado a la espera de catalizador

El EUR/USD se ha estancado en rango estrecho. La base del movimiento está comprendida entre el mínimo anual, 1,1410, y el mínimo de AGO25 establecido en 1,1389. La parte superior es la zona 1,1639/1,1667 que es aproximación de la MMS (200).

La lateralidad se traduce en una pérdida de momento que provoca que los osciladores de precios se aplanen con datos diarios (ver estocástico) y es apreciable en el medio/largo plazo con la MMS (200) aplanándose.

En estas condiciones, un catalizador que consiga devolver momento al precio y que consiga romper niveles, 1,1389 / 1,1667, podría marcar la dinámica del siguiente gran movimiento. Mientras tanto, bandazos y ruido a muy corto plazo.

EUR/USD en gráfico diario con Estocástico, extraído de Next Generation a 07/04/26

Brent: alcista a medio plazo y con volatilidad elevada

El Brent va a cumplir casi un mes en lateral y está experimentando fuertes bandazos. El techo del movimiento es la zona de máximos anuales, los 119,43/120,06 USD/barril. La base del movimiento se encuentra entre los 101,53 y 95,16 USD/barril.

La estabilidad ha permitido que se purgue algo de la sobrecompra de corto plazo, que se pierda momento positivo y que la volatilidad deje de repuntar. Sin embargo, la serie de precios mantiene una estructura alcista de medio plazo y la volatilidad es alta.

En estas condiciones sería precipitado dar por finalizada la dinámica alcista mientras no asistamos a una pérdida de niveles de soporte, 101,53/95,16 USD/barril, acompañada por un repliegue de la volatilidad.

Brent en gráfico diario con Momentum, extraído de Next Generation a 07/04/26

Oro: fondo alcista y momento positivo

El oro se recompone después de encontrar apoyo a la altura de la media móvil de 200 sesiones y marcar un mínimo anual en los 4.097 USD/onza. En las ultimas dos semanas es capaz de construir una estructura de rebote a corto plazo y supera incluso la directriz bajista que parte de máximos anuales e históricos.

De esta manera, el oro comienza a recuperar momento positivo de forma gradual y consigue mantener el fondo alcista o de largo plazo. La dinámica actual no parece peligrar mientras el precio no pierda los primeros niveles de soporte: los 4.553 y los 4.351 USD/onza.