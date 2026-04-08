El oro rebota desde la MMS (200) tras purgar excesos y actuar como liquidez en la guerra

La búsqueda de liquidez, las ventas de inversores minoristas y el cierre de posiciones tendenciales explican la caída del oro en uno de los momentos más críticos de la guerra con Irán. Así lo señala el último informe mensual del World Gold Council (WGC), publicado en abril bajo el título “Anatomía de una caída”.

Flujos: venden minoristas y cierre de largos en estrategias tendenciales

Según el WGC, en marzo se vendieron 84,8 toneladas de oro a través de ETFs —vehículo habitual del inversor minorista—, con salidas de 87 toneladas en EE. UU. y 7,3 en Europa, parcialmente compensadas por entradas de 9,9 toneladas en Asia.

En paralelo, la categoría Non-Reportable en los mercados de derivados —también asociada al inversor minorista— registró una reducción equivalente a 18 toneladas de oro.

Por su parte, los operadores tendenciales, agrupados en la categoría Managed Money (hedge funds y CTAs), recortaron posiciones largas a medida que el precio perforaba medias móviles clave. De hecho, el factor momentum ha sido, con diferencia, el principal contribuyente a las caídas del metal.

SPDR Gold Trust con volumen de negociación y efectivo contratado, gráfico extraído de TradingView a 08/04/26

Liquidez y uso del oro como colateral en momentos de estrés

La necesidad de liquidez para hacer frente al shock energético también habría influido, en línea con la reciente venta de bonos del Tesoro estadounidense por parte de algunos bancos centrales .

En este contexto, el WGC destaca que el Banco Central de Turquía utilizó 50 toneladas de oro como colateral, una práctica ya observada durante el terremoto de 2023 y la pandemia. No es inusual que los bancos centrales recurran al oro —ya sea como garantía o mediante ventas— en momentos de tensión, dado su papel como activo líquido de última instancia.

Actividad elevada y la onza recupera desde la MMS (200)

A la espera de datos oficiales del FMI y del propio WGC sobre la actividad de los bancos centrales durante el conflicto, el volumen negociado se mantiene en niveles elevados. En marzo, la actividad diaria total —incluyendo mercados de derivados, spot y OTC— superó a la de febrero, alcanzando los 524.710 millones de dólares diarios.

Desde el punto de vista técnico, el oro ha comenzado a construir un rebote desde la zona de los 4.100 dólares, nivel próximo a la media móvil simple de 200 sesiones. La tendencia de fondo sigue siendo alcista, tras haberse corregido los excesos de sobrecompra y posicionamiento en los mercados de derivados.

Futuro sobre el oro en gráfico diario con MMS (200) e interés abierto en los mercados de derivados según la CFTC, extraído de TradingView a 08/04/26