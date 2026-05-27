PCE acercándose al 4%: ¿suficiente para que la Fed suba tipos en 2026?

La BEA publica este jueves a las 14:30 h el informe de ingresos y gastos personales en EE. UU. El mercado centrará su atención en la resiliencia del consumidor y, especialmente, en el deflactor de precios PCE, la métrica de inflación de referencia para la Reserva Federal.

Baby Boomers: gasto y efecto riqueza sostienen el consumo

El consenso de mercado anticipa un crecimiento mensual del 0,4% en los ingresos de abril y un avance del 0,5% en el gasto. De cumplirse, el consumidor estadounidense seguiría gastando por encima de sus ingresos. Esta fortaleza contrasta con la baja confianza de las familias, pero se explica por el "efecto riqueza" del mercado alcista y por el dinamismo de la cohorte demográfica con mayor patrimonio: los Baby Boomers.

Ingresos (verde) y gastos personales (rojo) en variación interanual, gráfico construido con datos de la BEA y extraído de la fred.stlouisfed.org

¿PCE preparándose para superar el 4%? Repricing en los Fed Funds para 2026

El consenso proyecta que las tasas general y subyacente del PCE repunten al 3,8% y 3,3% interanual, en línea con el modelo en tiempo real de la Fed de Cleveland. No obstante, este modelo anticipa que las presiones inflacionistas se acelerarán en mayo, mes en el que tanto el IPC (4,18%) como el PCE (4,06%) romperían al alza la barrera psicológica del 4,0%.

Superar el umbral del 4,0% sin un desplome de la energía forzará a la Fed a endurecer su política monetaria. Los futuros sobre los Fed Funds ya han comenzado el repricing: descuentan con una probabilidad del 56,87% una subida de tipos de 25 pb para la reunión del 9 de diciembre, y otorgan un 33,50% a un movimiento idéntico el 28 de octubre.

Futuro sobre gasolina (gris), IPC de EEUU (azul) y Fed Funds (verde), gráfico extraído de TradingView a 27/05/26

Posible impacto en los mercados

Unos datos en línea con las estimaciones consolidarán el escenario de higher for longer. En renta fija, los yields de las notas a 10 años y el T-Bond podrían afianzarse por encima del 4,50% y 5,00%, impulsando al USD por diferencial de tasas.

Un escenario de tipos de interés altos y USD afianzando posiciones pesaría sobre los activos alternativos. En el mercado de los metales preciosos, oro y plata tenderían a seguir consolidando posiciones. Bitcoin y Ethereum podrían verse presionados a la baja y buscar mínimos mensuales marcados recientemente: los 74.200 y 2.007 USD respectivamente.

Los índices bursátiles, inmersos en el FOMO de los semiconductores, podrían ignorar la macro. Solo podrían surgir las dudas si la desviación de los datos es tan abultada que provoque una fuerte apreciación del USD y dispare los tipos de interés.

S&P 500 (ventana superior) con tipos de interés a 10 años e índice USD, gráfico extraído de TradingView a 27/05/26