El USD acelera con macro y tipos a favor: el EUR/USD pierde soportes, atentos a PMIs e ifo

Divergencia macro: EEUU muestra una mayor resiliencia

La economía estadounidense vuelve a desmarcarse del resto de potencias occidentales, las cuales se están viendo fuertemente impactadas por las tensiones en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. Esta brecha macroeconómica es especialmente visible en las regiones más dependientes de la energía exterior y queda reflejada en los recientes encuestas e índices de sorpresas:

Según el índice de sentimiento económico Sentix, mientras que la economía de EEUU muestra un enfriamiento, la economía japonesa se encuentra en estanflación y las grandes economías europeas se adentran en recesión.

Según las encuestas empresariales PMIs, la zona euro entró en zona de contracción el mes pasado (PMI Composite en 48,8 puntos), en contraste con el PMI de EEUU que repuntó hasta los 51,7 puntos.

El índice de sorpresas económicas de EEUU se encuentra por encima de los niveles desde que comenzó la guerra, mientras que el índice de sorpresas de la zona euro se desploma 70 puntos hasta mínimos no vistos en tres años.

Los futuros sobre Fed Funds ya descuentan subidas de tipos para 2026

La resiliencia de la economía de EEUU permite que el mercado laboral se mantenga sólido (se mantiene la tasa de desempleo en el 4,3%) y coincide recientemente con datos de inflación sorprendiendo al alza (+3,8% IPC y +6,0% PPI). Una combinación que ha provocado un repunte generalizado de tipos de interés.

El giro en las expectativas es de tal envergadura que el mercado de futuros sobre los Fed Funds ha borrado por completo la posibilidad de recortes de tipos. De hecho, ya se cotiza con una probabilidad del 61,13% que la Reserva Federal se vea obligada a acometer una subida de 25 puntos básicos en 2026, situando la tasa de referencia en el 4,00%.

Evolución de la curva de tipos desde antes de la guerra en Oriente Próximo (verde) hasta la actualidad (azul), gráfico extraído de TradingView a 20/05/26

El USD recupera momento apoyado en el diferencial de tipos

El repunte de tipos está siendo de mayor intensidad en EEUU y el diferencial de tipos vuelve a ampliarse a favor del USD y recupera momento positivo frente a sus principales cruces.

El diferencial de tipos entre EEUU y Alemania ronda el 1,50% en los diferentes plazos de la curva y los flujos de capital penalizan al EUR. De esta manera, el cruce EUR/USD comienza a perder el soporte de corto plazo situado en 1,1655.

EUR/USD (azul e izquierda) en gráfico diario con diferencial de tipos a 10 años entre Alemania y EEUU, gráfico extraído de 20/05/26

PMIs (jueves) e ifo (viernes) citas que pueden confirmar la ruptura del EUR/USD

En gran parte, la consolidación de la ruptura de soportes en el EUR/USD y el impulso del dólar dependerán de si las próximas publicaciones macroeconómicas siguen ensanchando esta brecha entre ambos bloques.

El mercado afronta un calendario de concentración de encuestas en las próximas dos sesiones. El jueves se publican los PMIs flash de mayo: Francia (09:15h), Alemania (09:30h), Eurozona (10:00h) y EEUU (15:45h). El viernes se publican encuestas en Alemania: confianza del consumidor GfK (08:00h) y encuesta empresarial ifo (10:00h).