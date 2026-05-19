NVIDIA paraliza Wall Street: impacto sistémico y riesgo asimétrico

Resultados NVIDIA (miércoles a cierre de sesión) son sistémicos

Este miércoles 20 de mayo, al cierre de la sesión de contado en EEUU, el mercado se enfrenta a una cita clave: la presentación de resultados de NVIDIA. Con una capitalización de 5,4 billones de dólares, el gigante de los chips es actualmente la compañía más grande del mundo y el principal motor de los índices: pondera un 13,75% en el Nasdaq 100 y un 8,0% en el S&P 500.

Su peso sistémico es evidente y sus cuentas generan una volatilidad e impacto en los mercados equiparable a datos macroeconómicos críticos como el IPC o el NFP. La atención es aún mayor pues la industria de los semiconductores ha concentrado el grueso de las ganancias en lo que llevamos de año (SPDR Semiconductor superando el 70%) y presenta la mayor sobrecompra en los últimos años.

SPDR Semiconductor y Nasdaq 100 en gráfico diario, gráfico extraído de TradingView a 19/05/26

Análisis técnico: estructura alcista con clave en 207,81 USD

NVIDIA cotiza en tendencia alcista generalizada y cerca de la subida libre tras marcar un máximo histórico reciente en 236,54 USD. La primera zona de soporte se sitúa en los anteriores máximos (216,83 / 212,19 USD), donde una corrección podría entenderse como un pullback u oportunidad de incorporación a favor de la tendencia de fondo.

Sin embargo, el último gran impulso alcista carece de un volumen fuerte de respaldo y muestra divergencias bajistas a corto plazo. En este escenario, las dudas de continuidad resurgirán si el precio pierde los 207,81 USD, cota por donde pasa la directriz alcista de medio plazo (línea amarilla) que guía el movimiento actual.

NVIDIA en gráfico diario , con volumen y estocástico, extraído de TradingView a 19/05/26

Mercado confiado: baja volatilidad implícita

El mercado de opciones no descuenta un movimiento extremo y sitúa el rango esperado para esta semana en +/- 12 USD.

Por el lado técnico, un avance de 12 USD sería insuficiente para que la acción supere sus máximos en 236,54 USD y entre en subida libre (lo que actuaría como catalizador alcista para el conjunto del mercado). En el lado negativo, una corrección de igual magnitud tampoco pondría en peligro la directriz alcista de medio plazo situada en los 207,81 USD.

Por tanto, para asistir a un movimiento de verdadera envergadura que rompa estos niveles, los resultados deberán sorprender o decepcionar de forma muy clara al consenso.

Expectativas exigentes y múltiplos elevados

El consenso del mercado espera un BPA de 1,75 USD (+116% interanual) y unos ingresos de 78.850 millones de USD (+79% interanual). Asimismo, el guidance de ingresos para el trimestre en curso se sitúa en 87.090 millones de USD (+86% interanual).

En definitiva, se proyecta que los ingresos y beneficios se aceleren al ritmo más alto de los últimos dos años, y que este impulso se extienda al próximo trimestre. Estos niveles de crecimiento son indispensables para sostener unos múltiplos de valoración contractualmente elevados: un PER de 45,36x y un ratio Precio/Ventas de 25,49x.

Múltiplos de valoración y crecimiento de las principales empresas de semiconductores, tabla extraída de TradingView a 19/05/26

Cotizando la perfección: riesgo de toma de beneficios

El mercado cotiza un escenario de perfección, lo que eleva el riesgo de una toma de beneficios incluso ante la "sorpresa positiva habitual". Como media en las últimas ocho publicaciones, la compañía ha batido las estimaciones del consenso (+3,7% en BPA y +6,4% en ingresos); sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la reacción posterior del precio fue neutra o bajista.

Nos encontramos en un escenario de riesgo asimétrico: si NVIDIA no cumple las expectativas o simplemente se alinea con lo esperado, la corrección a la baja podría ser abultada y pondría a prueba la directriz alcista de medio plazo. En el lado opuesto, solo una sorpresa positiva en torno al 10% sobre las previsiones de ingresos lograría pulverizar las estimaciones, permitiendo que la acción intente buscar de nuevo la subida libre.