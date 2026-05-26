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Los gráficos clave de la semana (26/05/26): paladio, Alemania 40, EUR/CNH y US T-Bond

Los gráficos clave de esta semana. Paladio en soportes clave: posible formación de H-C-H. Alemania 40 pone a prueba máximos históricos. EUR/CNH: puesta a prueba de la directriz alcista de largo plazo. US T-Bond: rebote desde soportes clave.

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escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Paladio en soportes clave: posible formación de H-C-H

La onza de paladio desarrolla un nuevo impulso a la baja a la altura de los 1.619 USD/onza, y comienza a poner a prueba la importante zona de soporte comprendida entre los 1.342 y 1.300 USD/onza.

De esta forma, la serie de precios perfila una formación chartista de Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H) de proporciones enormes. Para que se valide, el precio tendría que consolidar por debajo de los 1.300 USD/onza, nivel que equivale a la línea de cuello (neckline).

Mientras no se active el H-C-H, el precio podría buscar un nuevo rebote. Por encima del máximo de la semana pasada, situado en 1.436 USD/onza, el valor recuperaría medias de largo plazo y podríamos asistir al arranque de un rally. En este escenario, la formación de H-C-H perdería momento y podría quedar anulada.

Paladio en gráfico semanal con Estocástico (14), extraído de Next Generation a 26/05/26

PALADIO 26MAY26

Alemania 40 pone a prueba máximos históricos

El Alemania 40 mantiene la estructura alcista escalonada construida en los dos últimos meses y comienza a poner a prueba la banda superior del rango de largo plazo, comprendida entre los 25.409 y 25.510 puntos, que constituyen sus máximos históricos y la resistencia clave del mercado.

El fondo continúa siendo alcista y no se observa una sobrecompra abultada en los osciladores de precios que apunte a una alta madurez en el movimiento. De esta manera, una ruptura de resistencias que deje al precio en subida libre podría tener recorrido. En ese escenario, la banda superior de un potencial canal alcista podría servir de referencia, la cual cotiza en torno a los 26.234 puntos.

Por la parte inferior, si el precio se frena en resistencias y pierde el primer nivel de soporte situado en los 24.801 puntos (que coincide con la banda inferior del hueco al alza del lunes), la dinámica lateral podría continuar su curso y aumentar la presión vendedora.

Alemania 40 en gráfico diario con RSI (14), extraído de Next Generation a 26/05/26

ALEMANIA40 26MAY26

EUR/CNH: puesta a prueba de la directriz alcista de largo plazo

El cruce desarrolla un nuevo impulso a la baja, esta vez desde 8,0742, y se aproxima a la zona de soporte clave comprendida entre la directriz alcista de largo plazo (que une los mínimos de 2022 y de 2025) y el mínimo anual establecido en 7,8812.

El impulso negativo es alto y la serie comienza a construir una estructura de máximos y mínimos decrecientes, a medida que el precio se asienta por debajo de las medias de largo plazo.

Si el precio no consigue encontrar apoyo en estos niveles clave y consolida por debajo de 7,8810, podría continuar perdiendo posiciones a pesar de la alta sobreventa. En este caso, el siguiente nivel de apoyo se situaría en torno a 7,4884.

Por el contrario, si el precio se estabiliza y comienza a girarse al alza, podríamos asistir a un rebote. Para ello, el primer requisito es que se supere la resistencia de muy corto plazo situada en 7,9788.

EUR/CNH en gráfico semanal con MACD, extraído de Next Generation a 26/05/26

EURCNH 26MAY26

US T-Bond: rebote desde soportes clave

El US T-Bond rebota con contundencia después de establecer un nuevo mínimo anual en 109,64, un nivel que se encuentra próximo al mínimo de 2025 y soporte clave de mercado situado en 110,08.

La recuperación deriva en la superación de la primera resistencia establecida en 112,11, que también coincide con la aproximación del máximo de la semana pasada. Este rebote viene acompañado por divergencias alcistas en el oscilador estocástico con datos semanales, las cuales parten de una zona de alta sobreventa.

Si el precio consolida niveles y se mantiene por encima de los 112,11, el movimiento alcista ganaría cuerpo y el precio podría purgar la sobreventa acumulada. En este escenario, la primera resistencia seria se encontraría en torno a 115,31, zona que representa la aproximación de la media móvil de largo plazo o de 52 semanas.

US T-Bond en gráfico semanal con Estocástico (14), extraído de Next Generation a 26/05/26

US TBOND 26MAY26
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