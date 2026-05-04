Oro: purga de excesos y fuerte demanda física. ¿Cómo le afecta la estanflación?

Aprovechamos la última publicación del 1T26 del World Gold Council (WGC) sobre la demanda de oro para analizar la situación de fondo del metal precioso desde un punto de vista de flujos y posicionamiento. A la vez, realizaremos una aproximación visual del oro en periodos de estanflación como el que comienza a perfilarse en el contexto actual.

Demanda sólida de oro físico y de bancos centrales

Según el WGC, en el 1T26 la demanda de oro por parte de los inversores presentó un comportamiento mixto. En el apartado de lingotes y monedas, la demanda aumentó en 45,6 toneladas (T) respecto al trimestre anterior, marcando un récord de siglo con 473,6 T.

Este robusto apetito por el activo físico no fue suficiente para compensar la salida de capital en el "oro papel": los ETFs de réplica física sufrieron reembolsos netos de 112,9 T durante el trimestre. Esta partida sigue siendo la más sensible a la volatilidad y al coste de oportunidad, mientras que la demanda de "tocar" (física) se mantiene históricamente sólida.

Por su parte, los Bancos Centrales —el gran motor institucional actual— compraron 243,7 T de oro en el 1T26 (+36,1 T respecto al trimestre anterior). Este dato confirma que el apetito de las entidades monetarias por diversificar reservas sigue siendo voraz a pesar de los precios récord.

Desplome en el apalancamiento y fin a la euforia

Desde un punto de vista de posicionamiento, durante el 1T26, el interés abierto en los mercados de derivados (opciones y futuros) según datos de la CFTC se ha desplomado hasta niveles no vistos desde septiembre de 2009.

La alta volatilidad experimentada por el oro que ha superado con creces el 10% mensual en los tres primeros meses del año ha podido contribuir al cierre de posiciones apalancadas y, probablemente, también haya contribuido a acabar con la euforia: el optimismo sobre el oro calculado por MacroMicro se ha desplomado cerca de 20 puntos porcentuales, hasta el 43,8% que son los niveles más bajos en tres años.

Onza de oro en gráfico mensual con ATR % e interés abierto en mercados de derivados según CFTC, extraído de TradingView a 04/05/26

Composición macro apoya la búsqueda de refugio: atentos al ISM de servicios

El oro purga parece purgar excesos de sentimiento y posicionamiento sin dañar la estructura alcista de fondo. En este sentido, el shock energético podría estar contribuyendo de forma positiva a mantener sólidos los niveles de demanda.

La composición actual que presentan las encuestas empresariales recientes señala un claro enfriamiento de los componentes vinculados al crecimiento económico y una aceleración de los componentes de precios.

Una combinación que históricamente ha favorecido la búsqueda de refugio en el metal precioso que bien (1) ha acelerado su tendencia alcista de fondo o (2) ha experimentado un notable mejor comportamiento relativo que los activos más cíclicos.

En este sentido, al ISM de servicios de EEUU que se publicará el martes a las 16:00h y que nos dará una buena foto de la situación macro. Si la composición continúa apuntando a mayores presiones inflacionistas con desaceleración económica, el fondo macro continuaría siendo favorable al metal precioso. Por el contrario, una mejora en el ISM de servicios con caída en componentes de precios alejaría temores de estanflación y el oro podría sufrir algo de presión vendedora.

Onza de oro en gráfico mensual con componentes ISMs de precios (rojo) y de actividad (verde), gráfico extraído de TradingView a 08/04/26