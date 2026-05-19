Los gráficos clave de la semana (19/05/26): NVIDIA, Brent, US NDAQ 100 y EUR/USD

NVIDIA en subida libre

NVIDIA consigue afianzarse por encima de la anterior zona de máximos históricos y resistencia, comprendida entre los 203,43 y los 212,15 USD, que ahora pasa a convertirse en soporte.

El momento es positivo y la tendencia alcista es generalizada. En este sentido, un pullback a los 212,15 / 203,43 USD podría interpretarse como una oportunidad para incorporarse al movimiento. Las dudas a corto plazo no aparecerían mientras el precio se mantenga por encima del mínimo reciente, establecido en 194,75 USD.

Por la parte superior, la primera resistencia se encuentra en el máximo histórico de la semana pasada, situado en los 241 USD y, más arriba, se halla la banda superior del canal alcista de largo plazo, que cotiza en torno a los 255 USD.

NVIDIA en gráfico semanal con estocástico, extraído de Next Generation a 19/05/26

El Brent recupera oxígeno y podría buscar la parte alta del rango

El Brent sigue experimentando fuertes bandazos a lo largo de las últimas semanas dentro de un rango bien delimitado. Por la parte superior, la resistencia está comprendida entre los máximos anuales de 120,56 / 120,39 USD/barril. Por la parte inferior, el soporte clave es el mínimo de abril, establecido en los 87,33 USD/barril.

La falta de dirección a corto/medio plazo permite que el precio purgue la elevada sobrecompra sin perder el sesgo alcista. En este sentido, mientras no se vulnere la dinámica alcista reciente, con base en los 99,84 USD/barril, podríamos asistir a otro intento de ruptura del techo del rango.

Brent en gráfico diario con volatilidad, extraído de Next Generation a 19/05/26

US NDAQ 100 frena en la banda superior de un potencial canal alcista

El US NDAQ 100 frena el impulso alcista vertical que comenzó en los 22.780 puntos (mínimo anual) a la altura de la banda superior de un potencial canal alcista, dejando un nuevo máximo histórico en los 29.676 puntos.

Existe cierta estabilidad a muy corto plazo que se traduce en formaciones de equilibrio en el gráfico semanal (velas doji), lo que está provocando que el oscilador RSI comience a salir de la zona de sobrecompra extrema.

Por el momento, el precio no muestra signos de debilidad. Sin embargo, si se pierde el mínimo de la semana pasada, establecido en los 28.633 puntos, comenzaría a confirmarse una corrección a corto plazo. En ese escenario, la siguiente zona de soporte se localizaría entre los 27.406 y los 26.875 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con RSI (14), extraído de Next Generation a 19/05/26

El EUR/USD pierde soportes de corto plazo

El EUR/USD pierde la zona comprendida entre el anterior mínimo mensual, situado en 1,1655, y la media móvil simple de 200 sesiones, que cotiza en torno a 1,1676. El precio adquiere momento negativo y apunta a que podría continuar con la dinámica lateral en la que lleva inmerso los últimos meses.

En este contexto, una vuelta a la zona de los 1,1675 / 1,1655 podría interpretarse como un pullback y una oportunidad para subirse al actual impulso correctivo. En tal caso, el siguiente nivel de soporte se encontraría en los 1,1505. Por la parte superior, las primeras resistencias se sitúan en 1,1796 y 1,1849.