Nasdaq, S&P 500 y DAX presionan soportes clave: incertidumbre creciente, pero lejos de capitulación

Nasdaq 100, S&P 500 y Dax ponen a prueba la base del lateral

Los principales índices bursátiles comienzan a poner a prueba —o incluso a perder— soportes relevantes de medio plazo: los mínimos establecidos en la segunda mitad del año pasado, que han actuado como zona de apoyo en numerosas ocasiones.

En el caso del DAX, el viernes pasado asistimos a un cierre por debajo de la zona comprendida entre los 23.057 y 23.091 puntos, que pasa a convertirse en nivel de resistencia a corto plazo.

En el caso del S&P 500, el soporte —y base del lateral— se sitúa en los 6.521 puntos, nivel que también perdió al cierre del viernes. El Nasdaq 100, por su parte, es la excepción y logró mantener el nivel de apoyo en los 23.854 puntos al cierre de la semana.

Dax en gráfico diario con Total Momentum y ATR %, extraído de TradingView a 23/03/26

Con ruptura: momento negativo generalizado y señal de alerta en la tendencia de fondo

Los niveles de soporte son especialmente relevantes por su fácil identificación y constituyen la base de un movimiento lateral prolongado. En estas ocasiones, en caso de ruptura, el momento negativo se extiende con rapidez a los marcos temporales más amplios: mensual, trimestral e incluso anual.

Además, quedarían atrás las medias móviles simples de 200 sesiones —referencia de largo plazo— que, en el caso del DAX, comienzan incluso a mostrar pendiente negativa. Esta pérdida de las medias de largo plazo está siendo generalizada: el 58% de las acciones del S&P 500 cotiza por debajo de su MMS de 200 sesiones (según datos de Barchart.com), lo que supone una clara señal de alerta sobre la tendencia alcista construida en los últimos años.

Sentimiento bajista y régimen de alta volatilidad

La puesta a prueba de los niveles de apoyo se produce con los indicadores de sentimiento deteriorándose. Los bajistas en la encuesta semanal de la AAII alcanzaron el 52% la semana pasada, el nivel más alto desde abril de 2025, tras el shock provocado por el “Día de la Liberación” de Trump.

Al mismo tiempo, los volúmenes de negociación del viernes fueron los más elevados en varios meses, mientras que los rangos de variación (ATR) continúan ampliándose y los índices de volatilidad (VIX y VSTOXX) comienzan a acercarse a los 30 puntos.

Nos encontramos en un régimen de alta volatilidad, donde los movimientos tienden a ampliarse y los patrones estacionales pueden alterarse. En este entorno, el control del riesgo —ajustando el tamaño de las posiciones y los niveles de stop— es prioritario.

Nasdaq 100 en gráfico diario con volumen y percentil de liquidez, extraído de TradingView a 23/03/26

Lejos de niveles extremos o de capitulación de mercado

En términos de posicionamiento, el mercado refleja un entorno de incertidumbre en el que la liquidez se reduce, pese al repunte del volumen. Se observan mayores bandazos intradiarios y spreads más amplios, una situación coherente con una menor profundidad de mercado.

Si atendemos al mercado de opciones, la volatilidad implícita (VIX) alcanza niveles elevados, aunque todavía lejos de los extremos registrados durante el mencionado shock del “Día de la Liberación”. Algo similar ocurre con el ratio put/call, que también se sitúa en niveles altos pero no extremos, lo que sugiere que la demanda de coberturas (opciones put) aún no se ha disparado.

S&P 500 en gráfico diario con VIX y Put/Call ratio, extraído de TradingView a 23/03/26