Atentos a IPC en Europa: BCE afronta estanflación y el EUR puede sufrir presión bajista
Atentos al viernes por la mañana: batería de IPC preliminares de mayo en Europa. El BCE puede verse forzado a subir pese a contracción económica. Mercado descuenta subida muy gradual que no estrechará diferencial de tipos con EEUU.
IPC preliminar de mayo en la eurozona: ¿por encima del 3,00% y rumbo al 4,00%?
Este viernes arranca la batería de IPC preliminares de mayo en Europa. Francia (08:45 h) abrirá el tablero con un repunte previsto del 2,2% al 2,5%. España (09:00 h) le seguirá acelerando al 3,6% e Italia (11:00 h) subirá al 3,0%. Por su parte, Alemania (14:00 h) mantendría estabilidad en el 2,9% interanual.
El sesgo es alcista. Para el conjunto de la eurozona (martes 2 de junio, 11:00 h), se espera que el IPC se asiente por encima del 3,0%, tocando niveles de septiembre de 2023. La presión llega vía costes de producción; de hecho, la última encuesta PMI Flash de la región reflejó que los indicadores de precios apuntan a que el IPC podría aproximarse al 4,00% en los próximos meses.
El BCE actuará con cautela ante el riesgo de estanflación
Estas presiones coinciden con un acusado deterioro de la actividad. Los últimos indicadores adelantados (ZEW, Sentix, ifo y PMIs) sugieren que la economía europea flirtea con la contracción, dibujando un complejo escenario de estanflación que agrava el dilema del BCE.
En este contexto, los mercados de swaps sobre el €STR descuentan con un 91,0% de probabilidad que el BCE acometerá una subida de 25 pb en su reunión del 11 de junio, situando la tasa de referencia en el 2,25%. El siguiente movimiento al alza (hasta el 2,50%) se postergaría al 10 de septiembre.
Esta senda gradual busca frenar la inflación concediendo margen para evaluar los efectos de segunda ronda. Por ahora, la presión salarial permanece contenida: en el primer trimestre de 2026, los salarios negociados se desaceleraron al 2,46% interanual. Asimismo, aunque las empresas quieren trasladar costes, la debilidad del consumo (tres meses de contracción en ventas minoristas) podría limitar estas subidas de precios.
Curva de tipos europea (Alemania) vs curva de tipos de EEUU, extraída de TradingView a 28/05/26
El EUR bajo presión por diferencial de tipos y peor momentum macro
Un ritmo de alzas tan gradual impedirá estrechar el diferencial de tipos con EEUU que se encuentra oscilando en torno a los 150 pb en toda la curva. La economía estadounidense muestra mayor resiliencia e inflación pegajosa, y el mercado descuenta que la Fed también reactivará las subidas. Bajo estas condiciones, la presión bajista sobre el euro podría continuar por diferencial de tipos y peor momentum macro de la eurozona.
EUR/USD (azul e izquierda) y diferencial de tipos a 10 años entre Alemania y EEUU (rojo y derecha), gráfico extraído de TradingView a 28/05/26
PCE acercándose al 4%: ¿suficiente para que la Fed suba tipos en 2026?
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Los gráficos clave de la semana (26/05/26): paladio, Alemania 40, EUR/CNH y US T-Bond
Los gráficos clave de esta semana. Paladio en soportes clave: posible formación de H-C-H. Alemania 40 pone a prueba máximos históricos. EUR/CNH: puesta a prueba de la directriz alcista de largo plazo. US T-Bond: rebote desde soportes clave.
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La resiliencia de la economía de EEUU y el repunte de la inflación disparan los tipos de interés. El USD gana tracción apoyado en el diferencial de tipos y en la mejor macro. El EUR/USD pierde soportes: PMIs flash e ifo pueden confirmar la ruptura.