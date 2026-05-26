SpaceX: Wall Street pone una valoración sideral al sueño de Marte

SpaceX sale a bolsa: Musk dispuesto a colonizar Marte

SpaceX debutará en bolsa el 12 de junio en la IPO más esperada de la década. Pero Musk no vende solo cohetes: quiere unir espacio, conectividad global e inteligencia artificial en una única plataforma tecnológica, con Starlink como motor de caja y xAI como gran apuesta de crecimiento. El objetivo final sigue siendo el mismo: construir una civilización multiplanetaria y llegar a Marte.

Los paralelismos con Tesla son claros: control absoluto de Musk, reinversión agresiva y una valoración basada más en visión futura que en beneficios actuales. La gran pregunta para el mercado será si SpaceX representa el próximo “Tesla moment” o si la IPO llegará con demasiadas expectativas ya descontadas en precio.

Directa al Top 10 de las megacorporaciones

La salida a bolsa de SpaceX ya tiene calendario y nombres propios. El proceso de colocación comenzaría la semana del 8 de junio, con el precio definitivo previsiblemente fijado el 11 de junio y el debut en Nasdaq apuntando al 12 de junio bajo el ticker “SPCX”. Goldman Sachs lideraría la operación junto a Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan, en una colocación que podría convertirse en la mayor IPO de la historia.

Aunque el prospecto todavía deja en blanco el número definitivo de acciones y el tamaño exacto de la oferta, Financial Times estima que SpaceX podría captar alrededor de 75.000 millones de dólares con una valoración cercana a 1,75 billones, mientras que Wall Street Journal maneja una operación potencialmente superior a 80.000 millones y una valoración de al menos 1,5 billones de dólares.

Si estas proyecciones se cumplen, SpaceX entraría directamente en el Top 10 de megacorporaciones globales, disputándose posición con gigantes como Saudi Aramco, Tesla o Meta Platforms.

Top 10 de megacorporaciones a nivel global con capitalización de mercado, país, industria, estimaciones de ventas, precio/ventas y precio/beneficios, extraído de TradingView a 26/05/26

Tres grandes líneas de negocio: comunicaciones, cohetes e IA

Starlink es hoy el gran motor financiero de SpaceX. El negocio de conectividad generó 11.387 millones de dólares en ingresos en 2025 gracias a su red global de internet satelital. Sus principales competidores son Project Kuiper de Amazon (AMZN), OneWeb —integrada en Eutelsat (ETL.PA)—, Iridium (IRDM), Globalstar (GSAT) o AST SpaceMobile (ASTS), además de las grandes telecos tradicionales. La gran ventaja de SpaceX es que controla toda la cadena: fabrica, lanza y opera sus propios satélites.

El negocio espacial tradicional aportó 4.086 millones de dólares en 2025. Aquí SpaceX compite contra gigantes históricos como Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) —a través de ULA—, Northrop Grumman (NOC), Rocket Lab (RKLB), Blue Origin o Arianespace. La diferencia está en la reutilización de cohetes: Falcon 9 ha reducido drásticamente los costes de lanzamiento y Starship busca llevar esa ventaja a otra escala.

El tercer pilar es la división de inteligencia artificial, formada por xAI y X, con 3.201 millones de dólares en ingresos en 2025, aunque todavía con fuertes pérdidas. En este mercado compite directamente contra OpenAI —respaldada por Microsoft (MSFT)—, Google (GOOGL), Meta (META), Anthropic o Nvidia (NVDA) como líder de infraestructura IA. La apuesta de Musk es combinar IA, datos en tiempo real de X y la infraestructura global de Starlink para construir un ecosistema difícil de replicar.

Valoraciones de salida siderales: ¿inicio de un nuevo ciclo espacial?

La gran incógnita para el mercado será cómo valorar realmente a SpaceX. Tomando como referencia una valoración de entre 1,5 y 1,75 billones de dólares, la compañía debutaría cotizando entre 80 y 93 veces ventas sobre los 18.674 millones de dólares facturados en 2025. A primera vista parecen múltiplos desorbitados, pero el mercado ya paga ratios similares —e incluso superiores— en compañías espaciales de alto crecimiento como Rocket Lab o Virgin Galactic, pese a operar a una escala mucho menor.

La diferencia es que SpaceX ya combina narrativa y negocio real. Starlink genera caja, Falcon 9 domina los lanzamientos comerciales y Starship representa una enorme opcionalidad tecnológica. Por eso el mercado probablemente no valorará la compañía como una aeroespacial tradicional, sino como una plataforma estratégica vinculada a espacio, conectividad e inteligencia artificial. La IPO será también una prueba de hasta dónde sigue dispuesto a llegar el mercado para comprar las grandes narrativas tecnológicas del futuro.

Competidoras de SpaceX en diferentes líneas de negocio, mercado, país, industria, estimaciones de ventas, precio/ventas y precio/beneficios, extraído de TradingView a 26/05/26