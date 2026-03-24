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Los gráficos clave de la semana (24/03/26): US SPX 500, Brent, plata y EUR/USD

Los gráficos clave de esta semana. El US SPX 500 retrocede desde la banda superior de canal alcista de largo plazo. El Brent perfila un nuevo rango de precios con una volatilidad extrema. La plata pone a prueba el mínimo de febrero. El EUR/USD rebota hasta directriz bajista de medio plazo y MMS (200).

Luis Francisco Ruiz
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


US SPX 500: retrocede en banda superior de canal alcista de largo plazo

El US SPX 500 se asienta por debajo de la zona de soporte comprendida entre los 6.731 y 6.717 puntos que ha sido base de movimiento en rango. La corrección se produce en la banda superior de un potencial canal alcista de muy largo plazo.

Por el momento, el precio encuentra apoyo en los 6.432 puntos, que es una aproximación de la media móvil simple de 52 semanas o media de largo plazo. Mientras respete el soporte, la tendencia alcista no sufre en exceso.

Sin embargo, si el precio no consigue sostener los 6.432 puntos y comienza a consolidar por debajo de la MMS (52), los signos de debilidad se extenderían a otros marcos temporales. En este caso, el siguiente soporte estaría en los 6.148 puntos.

US SPX 500 en gráfico semanal con Vol. Hist., extraído de Next Generation a 24/03/26

USSPX500

Brent: perfila un nuevo rango de precios con volatilidad extrema

El Brent perfila un nuevo rango de precios y lo hace con una volatilidad extrema.

Por la parte superior, la zona comprendida entre el máximo anual y el máximo de la semana pasada se ha convertido en una zona clara de resistencias: los 119,43 y 120,06 USD/barril.

Por la parte inferior existe una primera zona de soporte comprendida entre los 95,60 y los 95,16 USD/barril que está frenando las caídas en las dos últimas semanas.

Por el momento, pese a los amplios bandazos, el precio conserva momento positivo. Mientras se mantenga por encima de la zona 95,60/95,16 USD el tiempo favorece una consolidación en rango.

Brent en gráfico diario con RSI (14), extraído de Next Generation a 24/03/26

BRENT

Plata: puesta a prueba del soporte situado en el mínimo de FEB26

La plata desarrolla un nuevo impulso a la baja, esta vez desde 96,67 USD/onza, y comienza a poner a prueba el soporte situado en el mínimo de FEB26 establecido en 64,07 USD/onza.

Si el precio consolida por debajo de 64,07 USD/onza, la serie presentaría una estructura de máximos/mínimos decrecientes a medio plazo. En este caso, el precio podría buscar apoyo en torno al soporte establecido en 54,57 USD/onza, que es una aproximación de la media móvil simple de 52 semanas.

Si, por el contrario, el precio consigue estabilizarse y frenar las caídas, el mercado podría volver a recuperar confianza en el fondo alcista. En este caso, la superación de la resistencia establecida en 77,91 USD/onza supondría la ruptura de la directriz bajista que parte de máximos históricos y favorecería un giro al alza de los osciladores cerca de niveles de sobreventa.

Plata en gráfico semanal y escala logarítmica con estocástico (14), extraído de Next Generation a 24/03/26

PLATA

EUR/USD: por encima de 1,1676 se consolida giro al alza

El EUR/USD se recompone después de marcar un nuevo mínimo anual en 1,1410, nivel próximo al mínimo de AGO25 establecido en 1,1389. El rebote consigue provocar que el oscilador MACD cruce al alza a su señal desde los niveles más altos de sobreventa en el último año.

Si el cruce consigue consolidar por encima de la zona comprendida entre la directriz bajista que parte del máximo anual y la MMS (200), 1,1667/1,1676, el giro al alza comenzaría a ganar cuerpo y consolidarse.

Por el contrario, si el precio no consigue consolidar y vuelve a ceder posiciones, la dinámica bajista de corto/medio plazo puede volver a imponerse y el cruce puede volver a probar la zona de soporte clave comprendida entre 1,1410/1,1389.

EUR/USD en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 24/03/26

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