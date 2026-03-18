BCE: ¿estará conforme con las dos subidas que descuenta el mercado para 2026?

El Banco Central Europeo comunica este jueves 19 de marzo su decisión de tipos de interés con actualización de proyecciones económicas (14:15h) y, posteriormente, Christine Lagarde comparecerá en rueda de prensa (14:45h).

No se espera una respuesta inmediata al shock del petróleo. El consenso es claro: los tipos se mantendrán sin cambios, con la facilidad de depósito en el 2,00% y el tipo de referencia en el 2,15%. Según la ECB Watch Tool, la probabilidad de mantenimiento alcanza el 98%, dejando un margen residual a una subida de 25 puntos básicos.

Forward guidance: el mercado descuenta dos subidas en 2026

El foco estará en el forward guidance. El shock energético ha tensionado las expectativas y desplazado al alza la curva de tipos, especialmente en los tramos cortos. La curva de futuros del €STR ya descuenta dos subidas de tipos en 2026, previsiblemente en junio y diciembre. El ajuste ya no está en los tipos actuales, sino en las expectativas.

Evolución de la curvas de tipos en Europa desde que comenzó la guerra hasta la actualidad, gráfico extraído de TradingView a 18/03/26

Dependencia energética: el talón de Aquiles de la Eurozona

La Eurozona sigue mostrando una elevada vulnerabilidad energética —importa cerca del 90% del petróleo y el 97% del gas—, lo que complica el equilibrio entre inflación y crecimiento. Esta fragilidad ya se refleja en los indicadores de sentimiento: el Sentix de marzo apunta a un entorno de estanflación, mientras que el ZEW ha caído a mínimos desde abril de 2025, borrando el optimismo previo.

Proyecciones de inflación: ¿un IPCA por encima del 3,00%?

En este contexto, las proyecciones de inflación serán clave. El IPCA mantiene una elevada sensibilidad al crudo: una subida de 10 USD en el Brent añade entre 0,10% y 0,15% en el corto plazo, con un impacto adicional de un 0,10% en los meses posteriores vía costes.

Las proyecciones de diciembre —que situaban la inflación por debajo del objetivo del 2,00% basándose en un Brent a 60 USD y un gas TTF a 30 EUR— han quedado totalmente obsoletas. Las curvas de futuros actuales promedian los 87,75 USD (+46%) para el Brent y los 41,35 EUR para el gas TTF (+38%), y la revisión al alza del IPCA es inevitable.

Considerando que un alza del 10% en el crudo suele añadir un ~0,25% al IPCA el primer año, la Eurozona se enfrenta a una revisión al alza de un punto porcentual para 2026, lo que situaría la inflación proyectada en torno al 3,0%.

Lagarde: mantener con tono duro y, ¿estará conforme con dos subidas en 2026?

Lagarde probablemente adopte un tono de “hawkish hold”: mantener tipos hoy, pero sin descartar endurecimiento futuro. Es probable que vincule cualquier movimiento a efectos de segunda ronda en la inflación, evitando reaccionar de forma prematura al shock energético.

La clave estará en si valida —o al menos no cuestiona— las dos subidas que ya descuenta la curva. De ser así, el endurecimiento de las condiciones financieras continuará por la vía de las expectativas, sin necesidad de mover los tipos en esta reunión.