La Fed calibra el shock del petróleo: ¿PCE al 3,00% y fin a los recortes de tipos en 2026?

Hoy es el día clave para la Reserva Federal: a las 19:00h se publicará la decisión sobre los tipos de interés junto con la actualización de las proyecciones económicas; posteriormente, a las 19:30h, Jerome Powell comparecerá en rueda de prensa.

El mercado de futuros sobre los Fed Funds descuenta con una probabilidad del 98,9% que los tipos se mantendrán en el rango del 3,50% - 3,75% por tercera reunión consecutiva. La atención no estará en la decisión, sino en las proyecciones y en el tono de Powell, que marcarán el rumbo de la política monetaria en los próximos meses.

Condiciones financieras siguen laxas pese a reciente tensionamiento

El mercado está anticipando que la guerra de Irán generará más inflación y que dificultará que la Fed recorte tipos de interés: actualmente los Fed Funds descuentan un solo recorte de 25 puntos básicos en 2026 que llegaría en septiembre.

En paralelo, los tramos largos de la deuda pública han repuntado en torno a 25 puntos básicos desde el inicio del conflicto, en un contexto de mayor déficit y aumento del coste de financiación. Sin embargo, la demanda sigue siendo sólida —como reflejó la última subasta a 20 años— y, aunque los diferenciales de crédito y la volatilidad (VIX, MOVE) han aumentado, no se observa un nivel de estrés elevado. En conjunto, las condiciones de financiación siguen siendo acomodaticias.

Diferencial de tipos High Yield o bonos basura (rojo y derecha), S&P 500 (azul e izquierda), gráfico extraído de TradingView a 18/03/26

¿Mantendrá Powell un perfil bajo? El impacto del crudo en el Dot Plot

Este contexto deja a la Fed en una posición cómoda para mantener tipos sin cambios. Powell tiene margen para endurecer el discurso, pero es probable que mantenga un enfoque prudente y dependiente de los datos, evitando reaccionar de forma prematura al ruido del mercado.

El foco estará en las proyecciones, especialmente en el PCE y en el dot plot. La curva de futuros del West Texas Intermediate apunta a un precio medio de 85 USD para 2026, unos 15 USD por encima de los niveles previos al conflicto. Este movimiento podría añadir en torno a 0,30 puntos porcentuales al PCE de forma directa, y hasta 0,50 puntos si se incorporan efectos de segunda ronda.

En este escenario, el PCE podría volver a situarse cerca del 3%, alejándose de forma clara del objetivo del 2% y reduciendo significativamente las probabilidades de recortes de tipos. De confirmarse, los miembros del FOMC podrían eliminar el único recorte previsto para 2026 en sus proyecciones de diciembre.