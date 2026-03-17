Los gráficos clave de la semana (17/03/26): West Texas, GBP/USD, Alemania 40 y oro
Los gráficos clave de esta semana. West Texas: fuerte rebote y sin sobrecompra. GBP/USD: inmersa en un canal bajista y pierde la MMS (200). Alemania 40: incertidumbre y consolidación por debajo de la MMS (200). Oro: cede posiciones, pero mantiene estructura alcista.
West Texas: fuerte rebote y sin sobrecompra
El West Texas ha desarrollado un fuerte impulso alcista después de marcar un mínimo anual cerca del mínimo de 2025 establecido en 55,10 USD/barril. El movimiento es de gran verticalidad y con pocos precedentes, por lo que un gráfico en un marco temporal amplio, en nuestro caso mensual, nos ayuda a adquirir algo de perspectiva.
En este marco temporal, en las últimas décadas, apreciarán una serie de precios repleta de bandazos, donde los giros en zona de sobrecompra y sobreventa han ayudado a identificar techos y suelos importantes.
En esta ocasión, pese a la fuerza de la recuperación, los osciladores de precios no muestran sobrecompra, apuntando a que la subida no es excesiva. Si trazamos unos retrocesos de Fibonacci entre el mínimo y el máximo anual, nos dejaría los siguientes niveles: 38,2% en torno a 95,52, 50% en torno a 86,89 y 61,8% en torno a 79,38 USD/barril.
West Texas en gráfico mensual con estocástico, extraído de Next Generation a 17/03/26
GBP/USD: inmersa en un canal bajista y pierde la MMS (200)
El cruce ha perdido posiciones de forma escalonada después de marcar un máximo anual en 1,3870, nivel próximo al máximo de 2025 situado en 1,3789 y que podría calificarse de resistencia mayor o clave.
La corrección se extiende durante varias semanas y provoca una pérdida de referencias técnicas importantes de largo plazo como la MMS (200) y la directriz que para de mínimos de 2025.
La dinámica se puede identificar con un canal bajista (líneas amarillas en el gráfico) y el cruce no tiene soportes intermedios hasta la zona 1,3037/1,3010. Por la parte superior, resistencia en 1,3482, máximo de la semana pasada situado a la altura de la MMS (200).
GBP/USD en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 17/03/26
Alemania 40: incertidumbre y consolidación por debajo de la MMS (200)
El Alemania 40 marcó la semana pasada un máximo en 24.106 puntos, nivel próximo a la primera resistencia establecida en 24.202 y a la media móvil simple de 200 sesiones. De esta forma, encadena 8 sesiones consecutivas por debajo de la media de largo plazo.
La volatilidad está repuntando de forma sostenida, a medida que el volumen aumenta, dañando la liquidez y la profundidad de mercado, apuntando a que estamos en una fase de incertidumbre en el índice.
La fase de incertidumbre podría dar lugar a una fase de miedo si el precio pone a prueba la zona de soporte comprendida entre 22.896 y 22.708 puntos. Por el contrario, la calma regresaría si es capaz de recuperar la zona comprendida entre 24.106 y 24.202 puntos.
Alemania 40 en gráfico diario, extraído de Next Generation a 17/03/26
Oro: cede posiciones, pero mantiene estructura alcista
El oro cede posiciones con relativa moderación después de marcar un máximo en marzo en los 5.419 USD/onza, nivel próximo al máximo histórico y resistencia clave de mercado sito en 5.598 USD/onza.
La corrección deja el precio en zona de mínimos mensuales, pero todavía no daña las estructuras alcistas de medio y de largo plazo. A la vez, el estocástico sigue manteniéndose por encima del 50% con datos semanales apuntando a que mantiene algo de fuerza.
La clave a medio plazo se encuentra en la directriz alcista que parte de mínimos de AGO25 y que hoy cotiza en torno a los 4.841 USD/onza. Si consolida por debajo de los 4.841, el precio podría estar confirmando un giro y la siguiente zona de apoyo sería 4.402/4.380.
Oro en gráfico semanal con estocástico, extraído de Next Generation a 17/03/26
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