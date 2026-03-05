Atentos a NFP y Ventas al por menor (V-14:30h): el “equilibrio” laboral no parece suficiente para sostener el consumo
Sin cambios en el frente geopolítico, la macro recupera protagonismo. Este viernes a las 14:30h, datos de impacto (NFP y ventas al por menor). El consumidor parece frenarse y no estar cómodo con el “equilibrio” low hire, low fire.
Atentos a macro de impacto este viernes a las 14:30h
Los últimos datos macro de EEUU (ADP e ISM de servicios) han sorprendido positivamente y han ayudado a estabilizar a las bolsas tras el fuerte repunte de la tensión geopolítica. Aunque el riesgo geopolítico sigue latente, la ausencia de nuevas escaladas permitirá que la información económica recupere protagonismo.
En este contexto, este viernes a las 14:30h se publican datos de alto impacto en EEUU (Informe laboral y ventas al por menor) que podrían condicionar el cierre semanal. Unas sorpresas positivas ayudaran a la estabilidad del mercado. Sin embargo, unas sorpresas negativas podrían amplificar la volatilidad ante la proximidad del fin de semana.
Informe laboral de la BLS: ¿seguimos en modo low hire, lo fire?
La BLS publicará a las 14:30h el informe de empleo de FEB26. El consenso de mercado recogido por Trading Economics anticipa una creación de empleo (NFP) de 59.000 puestos y una tasa de desempleo del 4,3%. De confirmarse, esta cifra sería muy similar a la publicada por la ADP el pasado miércoles, lo que sugiere que el mercado laboral estadounidense sigue en equilibrio y en modo de bajas contrataciones y bajos despidos (low hire, low fire).
Una postura que encajaría con el último informe Challenger que, por un lado, remarca los bajos planes de contratación de las empresas y, por el otro lado, señala el bajo número de despidos en FEB26 (se anunciaron 48.307, una cifra notablemente inferior a la de enero). Por el momento, el temido impacto de la disrupción de la IA en el empleo parece ser minoritario: el 10% de los despidos en lo que llevamos de año se vinculan directamente a la IA.
S&P 500 (derecha y rojo), Tasa de desempleo (derecha y azul) y Despidos Challenger (rosa e izquierda), extraído de TradingView a 05/03/26
Ventas al por menor: ¿frenazo en el consumo?
El actual equilibrio del mercado laboral parece pasar factura al ánimo de los consumidores, impactando directamente en las cifras de ventas al por menor. Para el dato de ENE26, el consenso espera un retroceso mensual del 0,3%, lo que situaría el crecimiento interanual en el 2,0%, su nivel más bajo desde septiembre de 2024.
Este debilitamiento no es un evento puntual, sino una tendencia que ya se manifestó en diciembre. El estancamiento tras el "atracón" de Acción de Gracias y Black Friday sugiere un claro adelantamiento de las compras por parte de familias que buscan optimizar sus presupuestos. A la vez, el consumo se desplaza hacia los bienes básicos frente a los bienes más cíclicos o discrecionales.
Ventas al por menor (azul e izquierda) y Sentimiento del consumidor (negro y derecha), grafico de la fred.stlouisfed.org con datos de la Universidad de Michigan y de la US Census Bureau
