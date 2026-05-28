Jeszcze niedawno tradycyjni producenci samochodów byli postrzegani przez inwestorów jako przegrani transformacji technologicznej i rewolucji elektromobilności. Dziś sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Akcje Ford Motor Company wykazują wyjątkową odporność na trudne warunki rynkowe, a spółka coraz częściej przyciąga uwagę inwestorów szukających stabilniejszych i bardziej przewidywalnych biznesów niż mocno wyceniane spółki technologiczne.

W ostatnich miesiącach kurs Forda wyraźnie wzrósł mimo utrzymującego się sceptycyzmu wobec sektora motoryzacyjnego. Wall Street coraz bardziej dostrzega, że źródłem siły spółki nie jest już wyłącznie sprzedaż klasycznych samochodów, ale rozwój rentownych usług komercyjnych, technologicznych i energetycznych.

Kluczową rolę odgrywa segment Ford Pro, czyli dział odpowiedzialny za obsługę flot firmowych, pojazdów użytkowych oraz usług cyfrowych dla przedsiębiorstw. To właśnie Ford Pro generuje obecnie wysokie i stabilne marże, które pozwalają spółce częściowo uniezależnić się od wojny cenowej na rynku aut osobowych.

Podczas gdy Tesla oraz inni producenci samochodów elektrycznych walczą o klientów poprzez agresywne obniżki cen, Ford rozwija biznes oparty na bardziej przewidywalnych przychodach abonamentowych i usługach dla firm. Dla inwestorów oznacza to większą stabilność przepływów pieniężnych i niższą wrażliwość na krótkoterminowe wahania popytu konsumenckiego.

Drugim ważnym elementem poprawy sentymentu wobec Forda jest zmiana strategii dotyczącej elektromobilności. Spółka ograniczyła agresywne inwestycje w nierentowne samochody elektryczne i skoncentrowała się na rozwoju modeli hybrydowych.

To pragmatyczne podejście spotkało się z pozytywną reakcją rynku. Wielu konsumentów w USA nadal nie jest gotowych na pełne przejście na auta elektryczne, natomiast hybrydy pozostają atrakcyjnym kompromisem pomiędzy niższym zużyciem paliwa a wygodą użytkowania.

Analitycy podkreślają również, że Ford zaczyna być postrzegany coraz bardziej jako spółka technologiczna, a nie wyłącznie producent samochodów. Rozwój usług cyfrowych, oprogramowania dla flot transportowych oraz systemów wspomagania kierowcy otwiera przed firmą nowe źródła powtarzalnych przychodów.

W środowisku wysokich stóp procentowych i rosnącej niepewności gospodarczej dodatkowym argumentem dla inwestorów pozostaje relatywnie wysoka dywidenda Forda, która oscyluje w okolicach 5%. To sprawia, że akcje spółki stają się atrakcyjną alternatywą wobec części przewartościowanych firm technologicznych.

Duże zainteresowanie rynku wzbudziła również nowa spółka zależna Ford Energy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni akcje Forda wzrosły o około 28% po ogłoszeniu uruchomienia biznesu związanego z magazynowaniem energii.

Ford Energy ma wykorzystywać akumulatory przeznaczone wcześniej do pojazdów elektrycznych jako stacjonarne systemy magazynowania energii dla centrów danych AI, firm energetycznych oraz dużych odbiorców przemysłowych.

To strategiczny krok, który pozwala Fordowi wejść w szybko rozwijający się sektor infrastruktury energetycznej związanej ze sztuczną inteligencją. Boom AI powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię i systemy stabilizacji sieci energetycznych, a producenci baterii zaczynają szukać nowych zastosowań dla swoich technologii.

Dzięki temu Ford może stać się jednym z beneficjentów rozwoju rynku AI, mimo że podstawową działalnością spółki pozostaje motoryzacja. Dla inwestorów to sygnał, że tradycyjne firmy przemysłowe również próbują wykorzystać globalny boom na sztuczną inteligencję.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 28.05.2026.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Europejskie giełdy nadal pozostają mocno uzależnione od nastrojów na Wall Street. Główne indeksy poruszają się w trendzie bocznym z naprzemiennymi sesjami wzrostów i spadków.

Wczorajsza sesja zakończyła się mieszanymi wynikami. Niemiecki DAX stracił 0,03%, a FTSE MIB spadł o 0,64%. Pozostałe główne indeksy europejskie wzrosły od 0,03% (Stoxx Europe 600) do 0,49% (IBEX 35).

Na Wall Street sentyment pozostaje relatywnie dobry mimo utrzymujących się obaw związanych z rynkiem obligacji. Dow Jones wzrósł o 0,36%, S&P 500 zyskał 0,02%, a Nasdaq 100 zakończył dzień wzrostem o 0,07%.

Na giełdach w Azji dominuje realizacja zysków

Po kilku dniach wyczekiwania inwestorzy w Azji zaczęli realizować zyski po wcześniejszych dynamicznych wzrostach. Pogorszenie nastrojów widoczne jest na większości głównych parkietów regionu.

Japoński Nikkei spada o 1,58%, australijski S&P/ASX 200 traci 1,62%, a południowokoreański KOSPI obniża się o 3,6%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-2,31%), Szanghaj (-0,74%), Sensex (-0,19%) oraz Singapur (-0,92%).

Podsumowanie sesji na GPW

Warszawska giełda po ustanowieniu nowych rocznych maksimów weszła w fazę krótkoterminowej korekty. Zarówno wtorkowa, jak i środowa sesja zakończyły się spadkami głównych indeksów.

Niepokój inwestorów budzi relatywnie niski obrót widoczny od początku tygodnia, choć podczas ostatniej sesji aktywność rynku wyraźnie wzrosła. Może to sugerować realizację zysków oraz większą ostrożność inwestorów wobec dalszych wzrostów.

Sytuacja na globalnych rynkach pozostaje napięta. Inwestorzy nadal koncentrują się na inflacji, rynku obligacji USA oraz perspektywach stóp procentowych.

Dalszy wzrost rentowności amerykańskich obligacji mógłby zwiększyć presję na ryzykowne aktywa, w tym również na GPW.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,42 mld zł. WIG stracił 0,45%, natomiast WIG20 spadł o 0,28%. Kontrakty terminowe na WIG20 obniżyły się o 0,49%, kończąc dzień na poziomie 3629 pkt. mWIG40 stracił 0,9%, a sWIG80 spadł o 1,12%.

Złoty wciąż mocny i stabilny

GBP/PLN – kurs funta wynosi obecnie 4,89.

EUR/PLN – euro wyceniane jest dziś na 4,23.

USD/PLN – dolar kosztuje obecnie 3,65.

CHF/PLN – kurs franka szwajcarskiego wynosi 4,63.

PLN/JPY – para handlowana jest po 43,65.