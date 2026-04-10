Notowania spółki Carnival Corp. odnotowały gwałtowny wzrost, reagując na doniesienia o zawieszeniu broni w Iranie, co przyniosło rynkom finansowym oczekiwaną odwilż. Informacja ta stała się kluczowym katalizatorem dla branży turystycznej, a w szczególności dla operatorów rejsów wycieczkowych, którzy są wyjątkowo wrażliwi na wahania cen energii. Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli perspektywę stabilizacji sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie cen ropy naftowej, a tym samym redukcję ogromnych kosztów operacyjnych związanych z paliwem żeglugowym.

Analitycy rynkowi podkreślają, że dla firm takich jak Carnival, paliwo stanowi jeden z największych wydatków zmiennych. Nagły spadek presji kosztowej nie tylko poprawia prognozy dotyczące marż zysku w nadchodzących kwartałach, ale także zwiększa zaufanie konsumentów do planowania dalekich podróży. Rynek zareagował na te wieści wzrostem kursu akcji o kilka punktów procentowych w trakcie jednej sesji, co wyróżniło spółkę na tle szerszego indeksu S&P 500. Eksperci wskazują, że deeskalacja konfliktu usuwa premię za ryzyko, która do tej pory ciążyła na sektorze turystycznym.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 10.04.2026.

Oprócz aspektów czysto kosztowych, optymizm inwestorów wspierany jest przez solidne dane o popycie na rejsy. Połączenie niższych kosztów funkcjonowania floty z rekordową liczbą rezerwacji stwarza idealne warunki do poprawy kondycji finansowej giganta, który wciąż odbudowuje swoją pozycję po stratach z okresu pandemii. Choć sytuacja geopolityczna pozostaje dynamiczna, obecny przełom dyplomatyczny daje Carnivalowi niezbędny oddech i pozwala zarządowi z większym optymizmem patrzeć na realizację celów finansowych na bieżący rok fiskalny. Trend ten jest widoczny również u konkurentów, takich jak Royal Caribbean czy Norwegian Cruise Line, co potwierdza szerokie ożywienie w całym segmencie rejsów wakacyjnych.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na rynkach ryzykownych aktywów po okresie niepewności co do rozwoju sytuacji na bliskim Wschodzie, zawieszenie działań wojennych pomiędzy USA, a Iranem i szansa na zażegnanie konfliktu udzieliła się kupującym akcje, co zaowocowało wystrzałem na giełdach w Europie. Wczoraj przyszło uspokojenie nastrojów. Poza FTSE MIB (0,5%), pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,05% (FTSE100) do 1,14% (Dax).

Na Wall Street handel przebiegał w doskonałych nastrojach. Wczorajsza sesja ponownie zakończyła się w zdecydowanej przewadze popytu. Dow Jones zyskał 0,58%, S&P 500 wzrósł o 0,62%, a Nasdaq 100 finiszował z zyskiem 0,83%.

W Azji powrót do wzrostów

Dziś na giełdach w Azji dominuje kolor zielony w slad z wzrostami na Wall Street. Jednak sojusznicy Trumpa i jego urzędnicy obawiają się, że ogłoszenie zwycięstwa nad Iranem może okazać się przedwczesne, a całkowite otwarcie Cieśniny Ormuz pozostaje niepewne. Nikkei 225 zyskuje 1,89%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,33%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,74%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,6%), Szanghaj (0,63%), Sensex (1,08%), Singapur (0,15%). Indeks Asia Dow w górę o 0,42%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami trzecia z rzędu sesja, podczas której WIG20 pobił roczny rekord, choć dynamika wzrostu nieco spadła. Mieli nosa ci gracze, którzy we wtorek obstawiali kupno akcji i to pomimo strachu panującego na giełdach. Wiele wskazuje na to, że kwiecień będzie pomyślny dla popytu, a powiew optymizmu już wyznacza drogę pod przyszłe rekordy WIG i WIG20. Jednak należy być ostrożnym bowiem sytuacja jest mocno dynamiczna. Nasz parkiet podąża za głównymi giełdami globu. Sytuacja globalnie na rynku ryzykownych aktywów była mocno napięta. “Strach” rozlał się nie tylko w Warszawie, ale i na całym globie. Kiedy na rynkach leje się krew, to Emerging Markets znajdują się pod presją sprzedających. Rosnące rentowności obligacji USA potęgowały niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności w ciągu kilku dni odeszły w zapomnienie. Na parkiecie przy Książęcej sytuacja jest mocno dynamiczna. Strach, który dyktował warunki gry, ustąpił naporowi popytu. Wszystko teraz w rękach polityków, a w szczególności Donalda Trumpa. Jeśli uda się utrzymać kruche zawieszenie broni, a negocjacje przyniosą porozumienie na Bliskim Wschodzie, jest szansa i paliwo do dalszych wzrostów. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy liczyć się z korektą, tym bardziej po tak dynamicznym wzroście. WIG20, po niskim otwarciu ale powyżej poziomu 3500 pkt. w południe wspiął się nad kreskę i do końca notowań to popyt dyktował warunki gry. Ostatecznie indeks zakończył dzień na dziennym maksimum.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,34 mld zł. WIG zyskał 0,33%. Indeks blue chipów zyskał 0,52%. WIG20fut wzrósł o 0,43%, osiągając na zamknięciu wartość 3530 pkt. W obraz rynku nie wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,26%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,14%.

Złoty wciąż stabilny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,87.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,63.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,60.

PLNJPY – para handlowana jest po 43,79.