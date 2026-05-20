Światowa gospodarka wkroczyła w nową, niebezpieczną fazę, w której gwałtowny wzrost zadłużenia państw przestał być jedynie teoretycznym problemem ekonomistów, a zaczął realnie dyktować warunki na rynkach finansowych. Przez dekady rządy państw rozwiniętych przyzwyczaiły się do funkcjonowania w środowisku niskich stóp procentowych, co pozwalało na niemal bezkarne rolowanie długu. Jednak era taniego pieniądza dobiegła końca, a ciężar obsługi zobowiązań zaciągniętych podczas pandemii i kryzysów energetycznych zaczyna dusić budżety krajowe. Inwestorzy z coraz większym niepokojem patrzą na aukcje obligacji skarbowych, które niegdyś uchodziły za najbezpieczniejsze aktywa świata, a dziś stają się źródłem rynkowej zmienności.

Obecna sytuacja tworzy efekt domina, który przenika przez wszystkie klasy aktywów. Gdy rządy są zmuszone oferować wyższe oprocentowanie, aby przyciągnąć kapitał do finansowania swojego deficytu, rentowność obligacji rośnie, co automatycznie wywiera presję spadkową na wyceny akcji. Szczególnie zagrożone są spółki technologiczne i sektory oparte na innowacjach, których wyceny zależą od przyszłych przepływów pieniężnych, dyskontowanych obecnie przy znacznie wyższych stopach. Co więcej, ogromna podaż długu skarbowego wysysa płynność z rynku prywatnego, utrudniając firmom i gospodarstwom domowym dostęp do przystępnego kredytu. To zjawisko, znane jako wypychanie, może trwale obniżyć dynamikę wzrostu PKB w skali globalnej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 20.05.2026.

Największym wyzwaniem pozostaje jednak brak politycznej woli do dyscypliny fiskalnej. W obliczu starzejących się społeczeństw, rosnących wydatków na zbrojenia oraz konieczności finansowania transformacji energetycznej, rządy nie widzą przestrzeni do cięć. To z kolei budzi obawy o tzw. „strażników obligacji” – inwestorów, którzy poprzez masową sprzedaż papierów dłużnych mogą wymusić na państwach zmianę polityki lub doprowadzić do gwałtownego osłabienia walut krajowych. W rezultacie rynki finansowe stają się zakładnikami polityki fiskalnej, a tradycyjna korelacja między różnymi aktywami ulega rozmyciu, zmuszając inwestorów do całkowitego przedefiniowania pojęcia „bezpiecznej przystani”.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Inwestorzy na Starym Kontynencie wciąż są na etapie poszukiwania kierunku. Gołym okiem widać, że brakuje impulsu do wzrostów, więc Europa pozostaje daleko w tyle za rekordami w USA, Japonii i Korei. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów spadkowa. Wczorajsza sesja Zakończyła się w mieszanych nastrojach. FTSE100, Dax i Stoxx 600 zakończyły dzień nad kreską Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,07% (CAC40) do 0,65% (FTSE MIB).

Na Wall Street coraz mniej optymistów, gdzie rynek obligacji wysyła niepokojące sygnały. Dow Jones stracił 0,65%, S&P 500 spadł o 0,67%, a Nasdaq 100 finiszował ze stratą 0,84%.

W Azji dominacja czerwieni

Tydzień w Azji rozpoczął z wyraźną przewagą strony podażowej i taka była dzisiejsza sesja. Inwestorzy obserwują rosnące rentowności obligacji USA, a jeszcze nie tak dawno nadziej na cięcie stóp procentowych wyparowały. Nikkei traci 1,7%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,23%. Południowokoreański KOSPI spadł o 2%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,63%), Szanghaj (-0,07%), Sensex (-0,49%), Singapur (-0,8%).

Podsumowanie sesji na GPW

Na parkiecie przy Książęcej wciąż trwa poszukiwanie kierunku i choć wczorajsza sesja zakończyła się wymazaniem poniedziałkowego wzrostu, to nadal pozostajemy w krótkoterminowym ruchu bocznym. Każda poprawa lub pogorszenie nastrojów na globalnych parkietach kreuje ruchy inwestorów. Sytuacja techniczna jest bardzo dynamiczna. Wcześniejsze cofnięcie spod rocznych maksimów zostało zatrzymane na wsparciu w okolicach 3400 pkt, a ruch wzrostowy otworzył drogę do kolejnego poziomu 3600 pkt. To ważne techniczne miejsce, bowiem było to pierwsze lokalne wsparcie od którego rozpoczęła się przecena, a teraz może stać się oporem. Wciąż należy być ostrożnym, bowiem sytuacja na globalnym rynku ryzykownych aktywów jest mocno dynamiczna i napięta. Na razie rynki nie wyceniają kłopotów, jakim są perspektywa wzrostu inflacji i ryzyko globalnego spadku PKB. Wiele będzie zależeć od rynku obligacji USA. Wzrost ich rentowności będzie potęgował niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności są na razie ignorowane przez inwestorów. Parkiet przy Książęcej nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy wziąć pod uwagę korektę, która dla uspokojenia rynku mogłaby być wręcz pożądana. WIG20 po spadkowym otwarciu, WIG20 po neutralnym otwarciu, do startu notowań na Wall Street poruszał się płasko. Dopiero słabe otwarcie za oceanem spowodowało zjazd na południe od i ostatecznie finiszował na dziennym minimum.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,01 mld zł. WIG stracił 1,22%. Indeks blue chipów stracił 1,6%. WIG20fut spadł o 1,96%, osiągając na zamknięciu wartość 3501 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,23%. Jedynie sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,04%.

Złoty wciąż mocny i stabilny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,91.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,66.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.

PLNJPY – para handlowana jest po 43,31.