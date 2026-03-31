Inwestorzy z niepokojem obserwują dynamicznie rosnący rynek kredytów prywatnych, który w ostatnich latach stał się kluczowym, choć słabo uregulowanym elementem globalnego systemu finansowego. Rodzi się pytanie pytanie, czy ten wart obecnie biliony dolarów sektor „bankowości cienia” nie stanowi systemowego zagrożenia, które mogłoby doprowadzić do wstrząsu porównywalnego z kryzysem z 2008 roku. Głównym powodem do obaw jest fakt, że fundusze te przejmują rolę tradycyjnych banków w finansowaniu ryzykownych przedsiębiorstw, robiąc to jednak przy znacznie mniejszej przejrzystości i braku nadzoru regulatorów.

Boom w tym sektorze był napędzany okresem niskich stóp procentowych, kiedy inwestorzy desperacko poszukiwali wyższych zysków. Obecnie, w obliczu wyższego kosztu pieniądza oraz spowolnienia gospodarczego wywołanego m.in. napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie, wiele firm korzystających z tych pożyczek zaczyna mieć trudności z obsługą zadłużenia. Eksperci ostrzegają przed tzw. „ukrytym ryzykiem zarażenia” – fundusze te są bowiem gęsto powiązane z bankami komercyjnymi i firmami ubezpieczeniowymi. Jeśli dojdzie do masowych upadłości mniejszych pożyczkobiorców, skutki mogą błyskawicznie uderzyć w stabilność dużych instytucji depozytowych, które dostarczają funduszom prywatnym niezbędnej płynności.

Choć fundusze kredytowe twierdzą, iż ich model jest bezpieczniejszy od bankowego, to brak rynkowej wyceny aktywów w czasie rzeczywistym może maskować rzeczywistą skalę strat. Sytuacja ta stwarza niebezpieczną iluzję stabilności, która może prysnąć w momencie gwałtownego pogorszenia koniunktury. Regulatorzy, w tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy, coraz głośniej domagają się większego wglądu w ten segment rynku, obawiając się, że kolejny kryzys nie zacznie się w okienku bankowym, lecz w zaciszu gabinetów prywatnych firm inwestycyjnych. Problemy w takich firmach jak Blue Owl Capital mogą być sygnałem ostrzegawczym dla całego światowego systemu finansowego. Rynek kredytów prywatnych to obecnie ogromny sektor wart 1,7 biliona dolarów, w którym fundusze inwestycyjne pożyczają pieniądze firmom, omijając tradycyjne banki. Główny przekaz jest taki, że choć ten system pomógł wielu firmom przetrwać czas wysokich stóp procentowych, to teraz pojawiają się w nim pęknięcia.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 31.03.2026.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Miniony tydzień na giełdach Starego Kontynentu upłynął w obawach o bezpieczeństwo energetyczne, a co za tym idzie, strach o uderzenie inflacji oraz spadek wzrostu gospodarczego. Podobnie jak tydzień temu, w poniedziałek bycze nastawienie inwestorów wzięło górę. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,92% (CAC 40) do 1,61% (FTSE 100).

Również na Wall Street jest nerwowo. Wczorajsza sesja znów zakończyła się na minusie. Dow Jones zyskał skromne 0,11%, S&P 500 spadł o 0,39%, a Nasdaq 100 finiszował ze stratą 0,73%.

W Azji kontynuacja spadków

Dziś na giełdach w Azji panują dość ponure nastroje. Nadzieja na szybkie rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskie ustąpiła, a widmo wzrostu inflacji i koniec polityki niskich stóp niepokoi inwestorów. Nikkei 225 traci 1,32%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,47%. Południowokoreański KOSPI traci 3,53%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,73%), Szanghaj (-0,38%), Sensex (-2,22%), Singapur (-0,02%). Indeks Asia Dow w dół o 1,4%.

Podsumowanie sesji na GPW

Przed ostatnia sesją miesiąca, wszystko wskazuje, że marzec zakończy się w czerwieni. Czy kwiecień odwróci niekorzystną dla byków tendencję? Nasz parkiet podąża za głównymi giełdami globu. Sytuacja globalnie na rynku ryzykownych aktywów jest mocno napięta. “Strach” rozlał się nie tylko w Warszawie, ale i na całym globie. Kiedy na rynkach leje się krew, to Emerging Markets znajdują się pod presją sprzedających. Rosnące rentowności obligacji USA potęgowały niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Nastroje w ciągu kilku tygodni odwróciły się o 180 stopni. Na parkiecie przy Książęcej sytuacja jest mocno dynamiczna i pojawiły się oznaki korekty. Popyt, który dyktował warunki gry, ustąpił naporowi podaży. Niestety pogorszenie nastrojów na głównych parkietach Europy i na Wall Street zrobiło swoje. Obóz niedźwiedzi, który twierdził, że optymizm na GPW po cichu wyparowuje, wydaje się mieć rację, a realizacja zysków z długich pozycji dodatkowo może sprzyjać cofnięciu. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalnych parkietach utrzyma się sceptycyzm, należy liczyć się z korektą, tym bardziej po tak dynamicznym wzroście. Jednak dopiero trwały spadek poniżej minimum z 4 grudnia 2025 stanowi poważne zagrożenie i może spowodować większe cofnięcia w stronę poziomu 2378 pkt. WIG20, po spadkowym otwarciu, od razu skierował się na północ. W ostatniej fazie handlu po słowach Trumpa optymizm prysł.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,18 mld zł. WIG zyskał 0,43%. Indeks blue chipów zyskał 0,44%. WIG20fut wzrósł o 0,18%, osiągając na zamknięciu wartość 3261 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 0,58%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,13%.

Złoty po pierwszej reakcji osłabienia stabilizuje się

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,93.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,73.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 42,71.