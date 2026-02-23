Trump bajo alta presión: ¿endurecerá el tono en el discurso sobre el Estado de la Unión?

Trump pronuncia el Estado de la Unión (miércoles, 03:00h CET)

El miércoles de madrugada, el presidente presentará su mensaje anual (SOTU, State of the Union) en sesión conjunta del Congreso. El discurso informará sobre la situación nacional, destacará los logros de la administración y detallará la agenda legislativa. Su estructura suele equilibrar indicadores económicos y de seguridad con metas de política exterior, utilizando historias de invitados especiales para ilustrar el impacto de sus propuestas.

Incertidumbre económica máxima en torno a EEUU

La publicación se produce en un clima de incertidumbre tras la decisión del Tribunal Supremo, el viernes pasado, de invalidar el uso de poderes presidenciales para imponer aranceles. Como contramedida, se ha introducido un arancel universal del 15%, aunque podría ser provisional. Esta situación ha elevado la inestabilidad económica y los mercados operan a la defensiva: los metales preciosos alcanzan zonas de resistencia, el dólar retrocede y el índice VIX sigue oscilando tenso en torno al 20%.

Futuro sobre la onza de oro (amarillo y derecha) e Índice de incertidumbre sobre la política económica de EEUU calculado por Policy Uncertainty (fucsia e izquierda)

Debilidad política y el coste de los aranceles

La política arancelaria, buque insignia de la administración, no logra el impacto deseado. Además de la pérdida de dinamismo por la incertidumbre, el coste recae directamente en importadores y familias: la Tax Foundation estima que el coste promedio por hogar fue de 1.000 USD en 2025 y proyecta 1.300 USD para 2026.

Este escenario ha hundido la confianza del consumidor. El índice de la Conference Board, que se actualiza este martes a las 16:00h, se sitúa en 84,5 puntos, su nivel más bajo en 12 años. Paralelamente, la aprobación de Trump ha caído al 36% según la última lectura de Gallup (organización que el pasado 11 de febrero anunció el cese definitivo de sus encuestas de aprobación presidencial tras 90 años de historia).

El SOTU como catalizador ante el desafío de las Midterms

La baja popularidad marca el año electoral de las Midterms (3 de noviembre). Según Polymarket, los inversores otorgan un 85% de probabilidad a que los demócratas recuperen la Cámara y un 42% a una "barrida" total de ambas cámaras; un fenómeno inusual que solo ocurre bajo un elevado desgaste.

Tras 400 días de legislatura, el Partido Republicano necesita un catalizador para revertir esta dinámica. El discurso de esta noche podría ser clave para intentar recuperar la iniciativa política, aunque los mercados podrían sufrir episodios de volatilidad si se endurece el discurso en torno a aranceles, gasto público o geopolítica.