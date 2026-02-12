IPC de EEUU (V-14:30h): el consenso espera que la inflación siga retrocediendo

El IPC de EEUU se publica este viernes a las 14:30h. Se trata de una cifra de alto impacto con potencial para generar volatilidad inmediata en el dólar, las bolsas y el mercado de bonos.

El consenso de mercado, recopilado por Trading Economics, espera que tanto la tasa subyacente como la general se sitúen en el 2,5% interanual en enero. De cumplirse estas estimaciones, estaríamos ante los niveles más bajos de la subyacente en los últimos cinco años y en mínimos anuales para la tasa general.

IPC de EEUU en tasa interanual (azul) y tipo de interés efectivo de los Fed Funds (negro), gráfico extraído de fred.stlouisfed.org con datos de la BLS (Bureau of Labor Statistics) y de la Board of Governors of the Federal Reserve System

El sesgo bajista aproxima la inflación al objetivo de la Fed

La dinámica desinflacionista se alinea con las expectativas de los consumidores de la Fed de Nueva York, que también retroceden hacia mínimos recientes. Paralelamente, el modelo de nowcasting de la Fed de Cleveland sugiere que la sorpresa podría ser mayor, con proyecciones del 2,36% para el IPC general y del 2,45% para el subyacente.

De confirmarse esta tendencia, la inflación continuaría su senda hacia el objetivo del 2,0%, dejando atrás definitivamente el repunte de septiembre de 2025 provocado por los aranceles de la administración Trump.

La Fed sin prisa por recortar y la curva de tipos se aplana con fuerza

Pese a este enfriamiento de los precios, el mercado percibe una economía que se acelera , con baja volatilidad y diferenciales de tipos ajustados. Este escenario de condiciones financieras laxas permite a la Reserva Federal no tener prisa por retomar el ciclo de flexibilización.

En consecuencia, los futuros sobre Fed Funds no descuentan cambios en las reuniones de marzo y abril; el mercado parece haber asumido que habrá que esperar al relevo en la presidencia de la Fed y la llegada de Kevin Warsh para ver nuevos recortes de tipos.

Sin embargo, las noticias son positivas para los tipos de interés a largo plazo, que se relajan con intensidad. El sólido crecimiento económico reduce la probabilidad de default, mientras que la menor inflación erosiona la prima de riesgo inflacionista, permitiendo que la curva de tipos comience a estabilizarse en niveles más sostenibles.

Evolución de la curva de tipos de interés de EEUU entre el 2 de febrero y el 12 de febrero, gráfico extraído de TradingView a 12/02/26

¿Economía acelerando e inflación bajo control?

La situación descrita apunta a una normalización de la economía, donde las eficiencias y la productividad de la IA ayudan a controlar la inflación e impulsar el crecimiento, permitiendo a largo plazo un entorno de tipos de interés más equilibrados: niveles un poco más bajos y curva de tipos con pendiente positiva.

Si este escenario se afianza, algunas tendencias dominantes en 2025 podrían revertirse. El USD podría verse beneficiado por la recuperación de la confianza en la economía estadounidense y su mayor crecimiento relativo, mientras que el oro podría verse perjudicado al disminuir la incertidumbre y reducirse la necesidad de coberturas contra riesgos sistémicos.

Obviamente, la volatilidad regresaría a corto plazo si el dato de inflación termina por sorprender al alza. En este caso, el dato pillaría a contrapié al mercado y podría reforzar la resistencia de los máximos históricos que está probando en la actualidad el S&P 500.