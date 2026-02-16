Acceder

¿Ha dinamitado la IA la industria del software? Palo Alto, primer gran test este martes

La industria del software vive su momento de mayor tensión técnica en una década. El mercado se pregunta si estamos ante una oportunidad por valoración o ante el fin del modelo SaaS tal como lo conocemos. Los resultados de Palo Alto Networks mañana serán el primer test.

Luis Francisco Ruiz
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Desplome de la industria del software hasta la tendencia alcista muy largo plazo

En lo que llevamos de año, el sector tecnológico es, con diferencia, el que peor comportamiento está experimentando y, dentro de este, la industria más castigada es la del software. Las caídas en el SPDR S&P Software & Services (XSW) rozan el 20%, poniendo a prueba la tendencia alcista de muy largo plazo que ha guiado al índice durante más de una década.

State Street SPDR S&P Software & Services ETF en gráfico semanal con volumen y ATR %, extraído de TradingView a 16/02/26

SPDR SOFTWARE ES

Máximo estrés y publicación de resultados clave

La aproximación del índice a esta referencia técnica ocurre en un punto de máximo estrés: la volatilidad se encuentra en niveles extremos y el volumen se ha disparado. En situaciones similares, la industria ha logrado formar suelos de mercado. ¿Ocurrirá de nuevo? Gran parte de la respuesta reside en los resultados empresariales de las próximas semanas.

Palo Alto Networks, Salesforce, Intuit, CrowdStrike, Oracle y Adobe reportan próximamente. Lo hacen con múltiplos de valoración atractivos en términos históricos y un potencial amplio respecto al precio objetivo del consenso de analistas.

Próximas empresas de software en publicar resultados, tabla extraída de TradingView a 16/02/26

Software Earnings ES

¿Está la IA dinamitando el SaaS?

El catalizador del desplome es la irrupción de la IA como fuerza disruptiva del modelo SaaS (Software as a Service), basado en la venta de licencias recurrentes. La IA está cambiando las reglas del juego mediante una “eficiencia destructiva”: los modelos de lenguaje (LLMs) han empezado a absorber funciones que antes requerían múltiples suscripciones de software especializado.

Esta evolución permite que capacidades que antes se alquilaban a terceros ahora puedan internalizarse mediante desarrollos propios a bajo coste o automatizarse vía agentes de IA. El fenómeno amenaza con convertir el software tradicional en una commodity, cuestionando la sostenibilidad de los ingresos recurrentes y los márgenes de beneficio.

Seis gigantes: el diagnóstico del ecosistema

Los próximos resultados empresariales de empresas ofrecerán una foto nítida de la situación real:

  • Productividad y Consumo: Salesforce medirá la inversión corporativa; Adobe mostrará si la IA potencia o sustituye a los creadores; e Intuit reflejará la salud de las PYMES.

  • Ciberseguridad: Palo Alto y CrowdStrike representan el "gasto obligatorio". Sus cuentas dirán si las empresas priorizan la defensa ante ataques de IA frente al recorte de costes.

  • Infraestructura: Oracle, puente entre el software tradicional y la nube acelerada, validará si la demanda de infraestructura de IA sigue vigente.

Primer test: ¿en qué se fijará el mercado en Palo Alto?

Los resultados de Palo Alto Networks (PANW) el martes después del cierre de contado serán la primera prueba de fuego. Las tres claves para el inversor son:

  1. Consolidación de plataforma: Se evaluará si su estrategia de ofrecer productos gratuitos para unificar clientes en un solo ecosistema gana tracción. Ser la solución "todo en uno" es vital para proteger su ventaja competitiva (moat).

  2. Ingresos NGS ARR: Esta métrica de seguridad de próxima generación confirmará si captan presupuestos reales de IA o si pierden terreno ante competidores nativos más ágiles.

  3. Márgenes y Guidance: Tras la decepción de Oracle, el mercado no perdonará guías débiles. El foco estará en si el gasto en infraestructura de IA drena el flujo de caja o si la rentabilidad resiste.

Palo Alto Networks en gráfico semanal con volumen y ATR %, extraído de TradingView a 16/02/26

PANW ES
:
