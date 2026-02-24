Resultados: ¿Capitalizará Nvidia el CapEx astronómico? ¿Ha dinamitado la IA a Salesforce?

Atentos: el miércoles publican Nvidia y Salesforce tras el cierre de sesión

Este miércoles, al cierre de la sesión de contado en EE.UU., publican resultados dos compañías que podrían cambiar el rumbo para el resto de la semana y el cierre del mes.

Nvidia es actualmente la compañía de mayor capitalización del mundo, con una valoración de 4,66 billones de dólares. Su altísima ponderación en los grandes índices (13,95% en el Nasdaq 100 y 7,5% en el S&P 500) y su liderazgo absoluto en la fabricación de chips para centros de datos otorgan a sus cifras un impacto sistémico. Hoy en día, sus resultados se siguen con la misma relevancia que datos macroeconómicos críticos como el IPC o el empleo en EE.UU.

Salesforce, por su parte, se encuentra en el ojo del huracán. El mercado castiga con dureza a la industria del software por temor a que la IA generativa dinamite el modelo SaaS de licencias por usuario. La preocupación radica en que los agentes autónomos de IA automaticen las ventas y la atención al cliente, volviendo obsoletas las herramientas tradicionales o permitiendo a las empresas crear soluciones internas más económicas.

Nvidia: mercado cauto pese al CapEx astronómico de los hiperescaladores

Las estimaciones de NVIDIA han mejorado a medida que la guerra de CapEx entre los grandes hiperescaladores se agudizaba. Para 2026, las proyecciones de gasto de capital agregado alcanzan cifras récord: Amazon lidera con 200.000M de USD, seguido de Alphabet (180.000M), Microsoft (140.000M) y Meta (125.000M). El consenso de TradingView espera una aceleración en el BPA (estimado en 1,53 USD; +72% interanual) y en los ingresos (estimados en 66,11 mil millones; +68% interanual).

La confianza sigue siendo alta. El consenso le otorga una recomendación de “fuerte compra” y un precio objetivo de 260,58 USD. Por otro lado, las valoraciones se han abaratado en términos relativos: según Morningstar, el PER se sitúa en 47,41x y el ratio Precio/Valor Justo en 0,88x, niveles en la parte inferior del rango de la última década.

Pese al contexto fundamental, la acción sigue inmersa en un rango estrecho con volatilidad y volumen a la baja. El mercado se muestra prudente, esperando a que el sesgo positivo se materialice en los resultados. La clave de la tendencia alcista se encuentra en el soporte de 169,55 / 164,07 USD (media de 52 semanas). Estos niveles podrían probarse si la compañía decepciona en sus cifras o en el guidance para el próximo trimestre, donde el consenso ya espera ingresos de 72,82 mil millones.

Nvidia en gráfico semanal con volumen y ATR %, extraído de TradingView a 24/02/26

Salesforce: ¿Frenará Benioff los temores al apocalipsis SaaS y al H-C-H?

Los resultados de este trimestre confirmarán si el "apocalipsis" del modelo SaaS es una amenaza real o una reacción exagerada. El mercado vigilará si, más allá del show mediático de Marc Benioff (CEO y pionero de la nube), la plataforma Agentforce es capaz de generar ingresos sólidos que compensen la erosión del modelo tradicional de licencias.

En el plano técnico, la cotización de Salesforce se ha desplomado cerca de 100 USD desde el máximo anual, confirmando una figura de Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H). Pese al desplome y al fuerte aumento de la volatilidad, no se aprecia un incremento sustancial en el volumen negociado. Es una situación comprometida, pues no existen soportes claros hasta la zona de mínimos interanuales comprendida entre los 126,34 y 113,60 USD.

Sin embargo, los fundamentales apuntan a valoraciones atractivas: según datos de TradingView, el precio objetivo promedio de los analistas se sitúa en 305,09 USD y la ficha de Morningstar muestra un ratio Precio/Valor Justo de 0,60x. Estos múltiplos sugieren dos lecturas: una infravaloración histórica o un cambio disruptivo que ha dinamitado la ventaja competitiva (economic moat) de la compañía.