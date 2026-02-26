Bitcoin vs. oro: el "Q-Day" amenaza al cripto y corona a los metales como refugio
La computación cuántica es una amenaza existencial para las criptomonedas y el “Q-Day”, el día en que se rompa la criptografía del Bitcoin, no está lejos. Mientras tanto, los metales preciosos viven su mejor momento y se consolidan como el mejor refugio.
Criptoinvierno y “metalprimavera”
Las criptomonedas están inmersas en la parte más dura del criptoinvierno: las caídas del Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP rondan o superan con creces los 30 puntos porcentuales en el último mes. El pesimismo domina la categoría y los precios alcanzan niveles de volatilidad y sobreventa similares a los vividos en otros grandes mercados bajistas.
Sin embargo, todo lo contrario sucede con los metales preciosos que viven su particular “metalprimavera”. El oro, la plata, el platino y el paladio recuperan con fuerza al calor del reciente repunte en la incertidumbre económica, cotizando cerca de máximos mensuales y recomponiéndose del desplome tras el “efecto Kevin Warsh”.
Futuro sobre la onza de oro (amarillo y derecha) e Índice de incertidumbre sobre la política económica de EEUU calculado por Policy Uncertainty (fucsia e izquierda)
El ratio Bitcoin/oro se desploma a mínimos de junio de 2023
La ruptura de la correlación entre ambos activos es histórica. El ratio Bitcoin/Oro —que mide cuántas onzas de oro se necesitan para comprar un Bitcoin— ha sufrido un colapso vertical: en apenas seis meses, ha pasado de cotizar en 35x a situarse en torno a las 12x, su nivel más bajo desde junio de 2023. Esta divergencia subraya que, ante el riesgo sistémico actual, el capital está abandonando el riesgo tecnológico en favor de la seguridad tangible del metal.
Ratio Bitcoin/oro en gráfico semanal, extraído de TradingView a 25/02/26
Escenarios del ratio en función a los diferentes precios del oro y del bitcoin
La amenaza cuántica: la cuenta atrás hacia el “Q-Day”
¿Por qué dos activos que comparten la narrativa de "refugio" han tomado caminos opuestos? La respuesta podría residir en el denominado riesgo cuántico. La posibilidad de que la computación cuántica sea capaz de romper la criptografía actual en un futuro cercano supone un ataque directo a la tesis de Bitcoin como depósito de valor inexpugnable.
En este sentido Chales Edwars, una de las voces más conocidas del sector, señala que según sus modelos, el Riesgo Cuántico ya está pasado factura al valor justo de las criptomonedas. El riesgo cuántico es bajo en la actualidad, aunque creciente con el paso del tiempo si la red no se actualiza para protegerse.
Según sus proyecciones, el margen para actualizar el código criptográfico de Bitcoin antes de que un ordenador cuántico sea plenamente capaz de vulnerarlo es de entre 2 y 8 años. El reloj hacia el “Q-Day” —el día en que la computación cuántica supere a la criptografía tradicional— avanza rápidamente y el mercado teme por la supervivencia del Bitcoin.
Bitcoin: ¿dónde están los soportes del nuevo criptoinvierno?
El Bitcoin consolida por debajo de los 74.458 USD y se adentra en un nuevo criptoinvierno similar a los vividos en 2014, 2018 y 2022. La sobreventa es elevada, el sentimiento es bajista y los precios ponen a prueba la minería industrial de élite. ¿Dónde están los soportes clave?
