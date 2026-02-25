Bitcoin: ¿dónde están los soportes del nuevo criptoinvierno?

El Bitcoin se encuentra inmerso en un nuevo criptoinvierno: 2014, 2018, 2022 y ¿2026?

El Bitcoin continúa sin levantar cabeza y acumula varias semanas consolidando por debajo del soporte clave de los 74.458 USD. El desplome acumulado ha arrastrado al precio a una tendencia bajista de fondo, confirmada por una volatilidad creciente y superior a la media, una situación comparable a los criptoinviernos de 2014, 2018 y 2022.

Este último impulso bajista se desencadenó tras la nominación de Kevin Warsh como candidato a la presidencia de la Reserva Federal. Warsh representa un perfil que aboga por restar protagonismo a la Fed y recuperar la ortodoxia monetaria; en otras palabras, busca reducir el balance del banco central y drenar liquidez del sistema. Esta postura supone un espaldarazo al mundo fiat y al dólar estadounidense, restando atractivo a activos alternativos como el bitcoin.

Bitcoin en gráfico semanal con distancia a la MMS (52) y ATR % (52), extraído de TradingView a 25/02/26

La purga minera: márgenes bajo presión

La caída del precio ha comprimido los márgenes de beneficio, haciendo tambalear el ecosistema minero. Según datos de MacroMicro, el coste total de producción promedio se sitúa actualmente en 84.174 USD, significativamente por encima del precio de mercado. Esta métrica —basada en el consumo eléctrico global estimado por la Universidad de Cambridge— evidencia que el minero promedio opera hoy con pérdidas.

Como consecuencia, se observa una capitulación en el hashrate (la medida del poder computacional total dedicado a procesar transacciones y asegurar la red), que ha retrocedido desde sus máximos históricos. Este descenso refleja que los operadores con hardware obsoleto o costes energéticos elevados se han visto obligados a desconectar sus equipos.

Bitcoin (naranja y derecha) y Hashrate (gris e izquierda) con datos diarios y escala logarítmica, extraído de TradingView a 25/02/26

Resiliencia en la élite tecnológica

Sin embargo, esta crisis no afecta a todos por igual. El Difficulty Regression Model de Glassnode ofrece una perspectiva mucho más resiliente para la élite tecnológica, al situar el coste de producción por regresión de dificultad en el entorno de los 39.000 / 40.000 USD. Este enfoque apunta a que los mineros de escala industrial, con acceso a energía excedentaria y hardware de última generación (con eficiencias de 16 J/TH), aún mantienen un margen de seguridad considerable.

Soportes clave y sentimiento de pánico

De hecho, este coste de producción eficiente se encuentra por debajo de la siguiente zona de soporte importante, comprendida entre los 52.568 y 49.111 USD, niveles establecidos durante la segunda mitad de 2024. Si el precio alcanzara estas cotas en las próximas semanas, Bitcoin se situaría a cerca de 50 puntos porcentuales de su media móvil (MMS) de 52 semanas. Históricamente, niveles de sobreventa similares favorecieron la formación de suelos en los ciclos bajistas de 2014, 2018 y 2022.

Actualmente, el sentimiento del mercado es de alto pesimismo. El índice Crypto Fear & Greed de alternative.me —que analiza búsquedas en internet y actividad en redes sociales— lleva semanas oscilando en torno a los 10 puntos, niveles de "miedo extremo" no vistos desde 2022. No obstante, el índice de sentimiento de Sentix se sitúa en -29,5 puntos, lo que sugiere que, aunque el pánico es elevado, todavía existe margen hasta los mínimos históricos de -50 puntos alcanzados en el pasado ciclo bajista.