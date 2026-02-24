Acceder

Los gráficos clave de la semana (24/02/2026): oro, bitcoin, NVIDIA y US NDAQ 100

Los gráficos clave de esta semana. El oro rompe el máximo mensual y recupera momento positivo. El bitcoin desarma la estructura de rebote y adquiere un momento negativo a corto plazo. NVIDIA, con la volatilidad más baja en 12 años, espera los resultados. El US NDAQ 100 en lateral eterno en fondo alcista con zona clave entre los 24.150 y los 23.831 puntos

Luis Francisco Ruiz
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Oro: rompe máximo mensual y recupera momento positivo

El oro desarrolla un nuevo impulso al alza, esta vez desde los 4.848 USD/onza, y supera el anterior máximo mensual y resistencia establecido en 5.119 USD/onza; nivel que pasa a convertirse en soporte de corto plazo.

La ruptura de resistencias incorpora momento positivo al precio a corto plazo (el ROC (14) por encima de cero) y se produce a favor de la tendencia alcista de fondo y de medio plazo ha guiado al precio en los últimos seis meses.

En este contexto, la dinámica alcista podría imponerse y el precio no encuentra resistencia hasta el máximo anual e histórico establecido en 5.598 USD/onza. Por la parte inferior, el nivel a vigilar se sitúa en el mínimo reciente, los 4.848 USD/onza.

Oro en gráfico diario con ROC (14), extraído de Next Generation a 24/02/26

24FEB26 Oro

Bitcoin: desarma estructura de rebote y recupera momento negativo

El bitcoin desarrolla un nuevo impulso a la baja y pierde el anterior mínimo de corto plazo situado en 65.115 USD, desarmando la estructura de rebote construida en las últimas semanas.

El momento negativo regresa a corto plazo y se produce a favor de una tendencia bajista de fondo, que identificamos mediante un canal que une los máximos de 2025 y 2026. En este contexto, el soporte clave a vigilar es el situado en el mínimo anual, los 60.002 USD.

La sobreventa es extrema, tal y como se puede apreciar en el MACD. Sin embargo, mientras el precio no recupere momento positivo y consolide por encima de la primera zona de resistencia, 70.975 / 72.276 USD, podría considerarse precipitado trabajar con un escenario de reversión a la media.

Bitcoin en gráfico diario con MACD (14), extraído de Next Generation a 24/02/26

24FEB26 Bitcoin

NVIDIA: volatilidad más baja en 12 años, los resultados son catalizador

NVIDIA se encuentra en niveles similares a los de hace 4 meses y en la mitad del rango comprendido entre el mínimo de AGO25, los 164,07 USD, y el máximo histórico establecido en 212,15 USD.

La estabilidad es total y prolongada, provocando que la volatilidad se desplome hasta niveles no vistos en los últimos 12 años. La publicación de los resultados este miércoles a puede actuar de catalizador y sacar al precio del ostracismo actual.

Por la parte inferior, la zona de soporte clave está comprendida entre 170,32 / 164,07 USD que es aproximación de la media móvil de 52 semanas. Por la parte superior, la ruptura de la resistencia intermedia establecida en 194,49 USD podría despejar camino hasta máximo histórico.

NVIDIA en gráfico semanal con Vol. Hist. (14), extraído de Next Generation a 24/02/26

24FEB26 NVIDIA

US NDAQ 100: lateral eterno en fondo alcista, la zona clave es 24.150 / 23.831 puntos

El US NDAQ 100 se encuentra en niveles similares a los de hace cuatro meses y en la banda central de un rango lateral de amplia duración que podría ilustrar un libro de análisis gráfico.

El movimiento podría encajar dentro de una fase de consolidación donde se purgan los excesos acumulados tras una fuerte tendencia alcista previa y que se traduce en una pérdida de momento positivo o divergencias bajistas en osciladores de precios como el TRIX.

En este contexto, el fondo manda y, mientras no se pierda la base del lateral, la tendencia alcista continúa vigente. En este contexto, la zona de soporte de 24.150 / 23.831 puntos es una aproximación de la MMS (200) y de niveles clave de apoyo.

Por la parte superior, si el precio consigue consolidar por encima de la banda central del rango, la zona 25.080 / 25.383, el momento positivo podría favorecer un regreso a la zona de máximos históricos comprendida entre 26.219 y 26.257 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con TRIX, extraído de Next Generation a 24/02/26

24FEB26 USNDAQ100
:
AI - Hero

Resultados: ¿Capitalizará Nvidia el CapEx astronómico? ¿Ha dinamitado la IA a Salesforce?

Miércoles a cierre de sesión en EEUU publican resultados Nvidia y Salesforce. Los resultados de Nvidia son sistémicos y las estimaciones son altas tras los astronómicos CapEx anunciados por los hiperescaladores. Salesforce se encuentra en el ojo del huracán por los temores a que la IA dinamite su modelo de negocio.

Trump Flag

Trump bajo alta presión: ¿endurecerá el tono en el discurso sobre el Estado de la Unión?

El miércoles de madrugada (03:00h CET), Trump pronuncia el Estado de la Unión en un clima de incertidumbre económica máxima y con la confianza del consumidor en mínimos. Trump podría endurecer el discurso para revertir la situación y una posible "barrida" demócrata en las Midterms.

AI OnFire

¿Ha dinamitado la IA la industria del software? Palo Alto, primer gran test este martes

La industria del software vive su momento de mayor tensión técnica en una década. El mercado se pregunta si estamos ante una oportunidad por valoración o ante el fin del modelo SaaS tal como lo conocemos. Los resultados de Palo Alto Networks mañana serán el primer test.

