Los gráficos clave de la semana (04/08/26): USD/JPY, US SPX 500, Brent y EUR/USD

USD/JPY intento de rebote desde mínimos de mayo

El desplome que arrancó en 163,95, máximo del siglo, se ha frenado en 155,22 que es nivel próximo al mínimo de mayo y soporte intermedio establecido en 155,02. Con posterioridad, el precio recupera posiciones dejando una vela con una sombra alargada por la parte inferior.

Si el precio continúa escalando y consigue consolidar por encima de la resistencia menor establecida en 157,95, volvería a recuperar la media móvil simple de 200 sesiones. En este caso, el rebote podría afianzarse y el cruce quedaría sin resistencias clave hasta la zona comprendida entre 160,47 y 160,88.

USD/JPY en gráfico diario con estocástico, extraído de Next Generation a 04/08/26

US SPX 500 ataca máximos históricos

El US SPX 500 recupera posiciones con fuerza desde los 7.293 puntos, nivel próximo al mínimo de junio establecido en 7.224 puntos y base del movimiento lateral reciente. El impulso deja al índice poniendo a prueba el máximo anual e histórico situado en 7.620 puntos, nivel que ha actuado de resistencia durante los últimos tres meses.

A favor de una ruptura al alza se encuentran el fuerte momentum positivo de corto plazo y la tendencia de fondo alcista. En contra, juegan las divergencias bajistas en zona de sobrecompra y el bajo volumen habitual en esta época del año.

Si a cierre semanal el US SPX 500 consigue consolidar por encima de los 7.620 puntos, entraría en subida libre. En este escenario, un objetivo potencial derivado de la proyección al alza del rango lateral previo (de unos 400 puntos) se situaría hacia la zona de los 8.020 puntos.

Por la parte inferior, el nivel de referencia a corto plazo es el mínimo semanal situado en 7.515 puntos. Si el índice pierde este nivel, las dudas reaparecerían ante la posibilidad de un nuevo fallo a la altura de resistencias clave.

US SPX 500 en gráfico semanal con estocástico, extraído de Next Generation a 04/08/26

Brent, alta volatilidad y podría intentar tapar hueco

El Brent sigue sujeto a una enorme volatilidad, experimentando fuertes bandazos diarios y dejando amplios huecos de apertura, aunque busca estabilizarse dentro de un rango con cierto sesgo alcista si atendemos a la pendiente positiva de la media móvil simple de 200 sesiones.

En este contexto, el precio ha conseguido encontrar apoyo en torno al mínimo de la semana pasada, situado en 85,34 USD/barril, y comienza a superar la banda inferior del hueco a la baja con el que arrancó la semana (88,63 USD/barril).

Si el precio consolida por encima de esos 88,63 USD/barril, podría buscar tapar el hueco, cuya banda superior se encuentra muy cerca del máximo de la semana pasada, establecido en 95,02 USD/barril.

Brent en gráfico diario con Vol. Hist. (21), extraído de Next Generation a 04/08/26

EUR/USD, el rebote frena en la directriz bajista de medio plazo

El EUR/USD ha rebotado tras establecer una nueva zona de mínimos anuales entre 1,1324 y 1,1353. El movimiento se ha frenado a la altura de 1,1559, nivel que supone el máximo de la semana actual y el punto de encuentro con la directriz bajista que parte del máximo anual situado en 1,2084.

En este punto, la tendencia bajista de los últimos meses podría reanudarse. Este escenario ganaría enteros si el cruce cede posiciones con rapidez y pierde el primer nivel de soporte en 1,1482.

Por el contrario, si el impulso alcista continúa y el cruce consolida por encima del rango de resistencias 1,1622 / 1,1685 (zona por donde pasa la media de largo plazo), entraríamos de nuevo en un movimiento neutral o de consolidación, con riesgo de regresar a la zona de máximos anuales.