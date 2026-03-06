Agenda semanal con timing perfecto: datos de inflación e informe de petróleo de la EIA y de la OPEP
Semana de fuerte acumulación de datos. Los informes del petróleo de la EIA, la OPEP y la IEA son claves. Los datos de inflación y la fortaleza del consumidor en EE. UU. serán vigilados con lupa. Oracle y Adobe publican resultados.
Ajuste horario: EE. UU. se adelanta una hora
Antes de repasar los datos, recuerda que este domingo 9 de marzo EE. UU. adelanta su reloj (Daylight Saving Time, DST). Dado que Europa no cambiará al horario de verano hasta el último domingo de marzo (día 29), los datos estadounidenses se conocerán una hora antes de su horario habitual CET durante las próximas tres semanas. Por ejemplo, el IPC del miércoles se publicará a las 13:30h CET en lugar de las 14:30h.
Agenda Semanal
Lunes 9 de marzo: Sentix
Índice de sentimiento económico Sentix (10:30h) para Alemania y Europa. Es la primera encuesta de marzo antes del ZEW, el Ifo y los PMIs. La tendencia en las encuestas ha sido positiva en los últimos meses con Alemania actuando de locomotora.
Martes 10 de marzo: STEO de la EIA y Oracle
La EIA publica el STEO (Short-Term Energy Outlook) (18:00h), el primero de los informes clave de la semana sobre el crudo, seguido por el informe de la OPEP (X~12:00h) y el de la IEA (J-10:00h). Las perspectivas sobre el impacto de la crisis en Oriente Próximo serán relevantes para el mercado.
Resultados de Oracle al cierre de sesión. Es una de las compañías de software con mayor apalancamiento en EEUU y ha sufrido un duro castigo desde máximos históricos (caídas superiores al 50% desde los máximos históricos marcados en SEP25). Pese al desplome, los múltiplos de valoración siguen siendo elevados. Sin embargo, el consenso mantiene la recomendación de compra y la considera con potencial.
Miércoles 11 de marzo: IPC de EEUU
IPC de DEB26 de EEUU (13:30h). El consenso espera que el IPC repita en el 2,4% interanual alcanzado en enero. Hasta el momento, la inflación ha dado un respiro. Sin embargo, tras las fuertes subidas del precio de la energía, ya se espera un repunte importante para el mes en curso: el modelo de la Fed de Cleveland anticipa una subida hasta el 2,6%.
Variación de inventarios semanales de petróleo y derivados de EEUU (15:30h) y subasta del Tesoro de T-Notes a 10 años (18:00h).
Futuro sobre Crudo Ligero (gris y derecha) e IPC de EEUU (fucsia e izquieda), extraído de TradingView a 06/03/26
Jueves 12 de marzo: Clausura de la ANPC y Adobe
Fin de la Asamblea Nacional Popular en China. Se ratifica el Plan Quinquenal: crecimiento <5%, fuerte inversión en IA y cuántica, gasto en defensa próximo al 7% y un déficit del 4% del PIB.
Variación de inventarios de gas natural de EEUU (15:30h) y subasta de T-Bonds a 30 años (18:00h).
Resultados de Adobe al cierre de sesión. La empresa adolece del mismo mal que el resto de la industria del software: el temor a que la IA acabe con su modelo de negocio SaaS. El mercado la ha castigado de forma dura y hace que presente potencial respecto al precio objetivo de consenso. El endeudamiento no parece ser un problema, como en el caso de Oracle, y los múltiplos de valoración están bastante más ajustados.
Súperviernes 13 de marzo: Ingresos Personales, JOLTs y Michigan
El viernes hay concentración de datos macroeconómicos de EEUU por el reciente shutdown. La primera andanada a las 14:30h cuando se publicarán los ingresos y gastos personales junto con el índice de precios PCE de ENE26 y los pedidos de bienes duraderos. La segunda tanda llegará a las 15:00 h cuando se publican las ofertas de empleo (JOLTs y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan).
Atentos a NFP y Ventas al por menor (V-14:30h): el “equilibrio” laboral no parece suficiente para sostener el consumo
Sin cambios en el frente geopolítico, la macro recupera protagonismo. Este viernes a las 14:30h, datos de impacto (NFP y ventas al por menor). El consumidor parece frenarse y no estar cómodo con el “equilibrio” low hire, low fire.
Macro importante: ¿ha irrumpido la IA en el empleo y amenaza el status “low hire low fire”?
Macro de impacto en EEUU. Atentos a datos del mercado laboral: ADP (X-14:15h), despidos Challenger (J-13:30h) y NFP (V-14:30h). ¿Está la IA rompiendo el equilibrio "low hire, low fire" hacia una destrucción real de empleo?
Los gráficos clave de la semana (03/03/26): Brent, US SPX 500, EUR/USD y Alemania 40
Los gráficos clave de esta semana. Brent: en máximos de 2025 con alta sobrecompra. EUR/USD: bajista a corto plazo y prueba la MMS (200). US SPX 500: la clave está en la zona 6.731 / 6.717 puntos. Alemania 40 por debajo de la MMS (200) y del mínimo anual.