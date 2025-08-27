Dziś Wall Street będzie śledzić wyniki finansowe Nvidia Corp., aby uzyskać informacje nie tylko na temat kondycji spółki, ale także całego rynku związanego ze sztuczną inteligencją. Oczekuje się, że przychody z centrów danych mają wynieść 41,34 mld dolarów, co stanowi wzrost o 57% w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć jest to solidny wzrost, jest on niższy niż 73% odnotowane przez Nvidię w jej ostatnim raporcie. Wyniki Nvidii za drugi kwartał pojawiają się w czasie napięć geopolitycznych i pojawiających się trudności w branży. Będzie to ważny raport, ponieważ wielu obserwatorów rynku mówi o spekulacyjnej bańce. Zatem, na co inwestorzy będą zwracać uwagę:

1. Stan wyścigu zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji między USA a Chinami.

W środowym raporcie centralną rolę odegrają wytyczne firmy dotyczące jej działalności w Chinach. Chipy Nvidii znalazły się w samym środku technologicznego wyścigu zbrojeń. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone otrzymają 15% ze sprzedaży chipów Nvidii w Chinach, ale chiński rząd zaapelował do lokalnych firm, aby unikały chipów H20. W odpowiedzi Nvidia podobno wstrzymała produkcję swoich chipów H20 produkowanych na rynek chiński. W obliczu dążeń Chin do wzmocnienia krajowego przemysłu układów scalonych, zdolność firmy Nvidia do generowania przychodów z Chin będzie kluczowym wskaźnikiem tego, jak dużą przewagę technologiczną mają Stany Zjednoczone.

2. Dynamika podaży i popytu.

Popyt na układy scalone Nvidii od kilku kwartałów przewyższa podaż, a Wall Street będzie wypatrywać oznak dalszej poprawy sytuacji, aby ocenić możliwości firmy w zakresie przyszłych zysków, a także rozwoju branży centrów danych. Wzrost liczby ogłoszonych projektów centrów danych na 2026 rok, potencjalnie mogą przynieść firmie nawet 100 miliardów dolarów przychodów w przyszłym roku. Coraz większe zapotrzebowanie pochodzi spoza USA, co wskazuje na wzrost zakresu działalności firmy.

3. Czy firmy zajmujące się hiperskalowaniem będą nadal wydawać pieniądze?

Firmy zajmujące się budową infrastruktury AI, konsekwentnie podwyższały prognozy wydatków inwestycyjnych i przejmowały jednostki przetwarzania grafiki od Nvidii. Wielomiliardowe budżety tych firm są dla Nvidii prawdziwym dobrodziejstwem. Jednak zeszłotygodniowa wyprzedaż akcji, która dotknęła te wielkie firmy technologiczne, wzbudziła obawy niektórych inwestorów co do utrzymania dużych inwestycji. Dodatkowo, w raporcie za pierwszy kwartał roku obrotowego Nvidia podała, że 30% jej przychodów pochodziło zaledwie od dwóch klientów, co wskazuje na wysoką koncentrację klientów i duże ryzyko utraty zamówień.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, powoli zaznacza się przewaga sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Wczorajsza sesja zakończyła się spadkami. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,50% (Dax) do 1,70% (CAC40).

Na Wall Street przez większość czasu wiało nudą. Dopiero w końcówce sesji udało się wyprowadzić indeksy na plus. Dow Jones zyskał 0,30%, S&P500 wzrósł o 0,41%, a Nasdaq Composite zyskał 0,44%.

W Azji spokojna sesja

Na giełdach Azji i Pacyfiku widoczne jest wyczekiwanie na kluczowe dane o inflacji w USA oraz wyniki Nvidii. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,25%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,12%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,14. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,06%), Szanghaj (0,33%), Sensex (-1,04%), Singapur (0,15%). Asia Dow w dół o 0,20%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po pogromie byków, jaki miał miejsce podczas piątkowej sesja na parkiecie przy Książęcej, gdy nasza giełda była najsłabszą giełdą w Europie za sprawą wyprzedaży akcji banków, mamy do czynienia z uspokojeniem nastrojów. Mimo zapowiedzi ministra finansów o “ukaraniu” banków za świetne wyniki finasowe, ich sytuacja nie zmieniłą się i wciąż są siłą napędową naszej giełdy. W poniedziałek udało się odrobić niewielką część strat. WIG20, który jeszcze do ubiegłego czwartku walczył z utrzymaniem się nad pułapem 3000 pkt., podczas jednego dnia wywiesił czarną flagę, a nadzieje na nowe 52-tygodniowe maksima prysły jak bańka mydlana. Inwestorzy mają teraz nad czym myśleć. Korekta byłaby czymś naturalnym, a wręcz zdrowym dla rynku. Można było przypuszczać, że część uczestników rynku spróbuje zakupów myśląc, że po tak dużym zjeździe to może być okazja do zakupów po promocyjnej cenie i tak działo się we wtorek. Jednak statystycznie, wrzesień jest najgorszym miesiącem dla giełd, więc większe cofnięcie też należy rozważyć. Wczorajsza sesja, patrząc tylko na zmianę procentową, mogła wydawać się nudną. Jednak tak nie było. Pokazała, że byki na razie nie odpuszczają. Po niskim otwarciu, do ostatniej godziny notowań to strona popytowa nadawała ton, a indeks powoli i mozolnie zdobywał coraz to wyższy poziomy, wynikiem czego był powrót powyżej 2900 pkt. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, a wzrost odbył się przy bardzo wysokich obrotach, co może przemawiać na korzyść kupujących.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,47 mld zł. WIG zyskał 0,01%. Indeks blue chipów zyskał 0,07%. WIG20fut wzrósł o 0,21%, osiągając na zamknięciu wartość 2923 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,33%. Słabiej wypadły średniaki. mWIG40 stracił 0,28%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,93.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,66.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,32.



