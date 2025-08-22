Tegoroczne sympozjum ekonomiczne w Jackson Hole zaplanowano na okres od 21 do 23 sierpnia 2025 r. Sympozjum w Jackson Hole to coroczne spotkanie organizowane od 1978 r. przez oddział Rezerwy Federalnej z Kansas City, które zyskało rangę jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie finansów. Uczestniczą w nim prezesi banków centralnych, ministrowie finansów, ekonomiści akademiccy oraz przedstawiciele rynków kapitałowych z całego świata.

Tematyka koncentruje się na kluczowych wyzwaniach gospodarczych: polityce monetarnej, inflacji, produktywności, globalnych trendach demograficznych czy technologicznych, a także stabilności finansowej. Dla rynków szczególnie istotne są wszelkie wskazówki dotyczące kierunku stóp procentowych, tempa walki z inflacją i oceny kondycji gospodarki światowej. Zazwyczaj to nie same publikacje akademickie, lecz wystąpienia najważniejszych decydentów – zwłaszcza przewodniczącego Fed – są odbierane jako sygnały co do przyszłej polityki monetarnej, co natychmiast wpływa na notowania walut, obligacji i akcji. Jego wystąpienie zaplanowane jest dziś na godz. 16:00. Od piątku do soboty odbędą się sesje panelowe i obrady merytoryczne.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.08.2025.

Przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej może spowodować znaczną zmianę wyceny rentowności obligacji i ryzykownych aktywów na amerykańskim rynku finansowym. Inwestorzy liczą na potwierdzenie, że Rezerwa Federalna wznowi obniżki stóp procentowych we wrześniu – ruch w dużej mierze uwzględniony w cenach rynkowych. Analitycy ostrzegają jednak, że Powell może tego nie zrobić, co mogłoby wprowadzić obawy co do trwania hossy, a nawet wprowadzić rynki w chaos. Potencjalnym problemem jest to, że wielu decydentów politycznych wydaje się obawiać, że inflacja spowodowana cłami prezydenta Donalda Trumpa jest tuż za rogiem. Jeśli Powell wykorzysta swoje przemówienie w Jackson Hole do postawienia wyraźnej granicy – odmawiając wcześniejszego zobowiązania się do cięć lub sugerując, że ceny rynkowe wyprzedziły rzeczywistość – może to spowodować znaczną korektę wyceny rentowności obligacji, a przede wszystkim na wszystkie klasy ryzykownych aktywów, w tym na akcje.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Co wyróżnia giełdę w Londynie? Ona jako jedyna bije rekordy, a ostatni raz zrobiła to wczoraj. Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, nie widać przewagi sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Wczorajsza sesja, podobnie jak i poprzednie zakończyła się w mieszanych nastrojach. Pod kreską finiszował CAC40 (-0,44%), Stoxx 600 nie zmienił wartości. Pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,07% (Dax) do 0,35% (FTSE MIB).

Na Wall Street zapachniało korektą, a trzy cztery dni zakończyły się wyprzedawaniem spółek technologicznych. Dow Jones stracił 0,34%, S&P500 spadł o 0,4%, a Nasdaq Composite stracił 0,34%.

Na giełdach w Azji mieszane nastroje

Dzisiejsza sesja na giełdach Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, w oczekiwaniu na sygnały płynące z Jackson Hole. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,10%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,26%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,63%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,32%), Szanghaj (0,67%), Sensex (-0,57%), Singapur (0,38%). Asia Dow w dół o 0,10%.

Podsumowanie sesji na GPW

Wczorajsza sesja przebiegała w sporej zmienności ze zdecydowaną przewagą kupujących, jednak nie wniosła wiele nowego w obraz rynku. WIG20 walczy z pułapem 3000 pkt. Ostatnie dwa tygodnie przy Książęcej przyniosły nową falę optymizmu, ale ostatnia sesja ubiegłego tygodnia w perspektywie długiego weekendu, podczas którego jedną wielką niewiadomą był wynik spotkania Trump - Putin, pokazał ostrożność inwestorów, co przełożyło się na mocne spadki. Jednak od poniedziałku widać odreagowanie czwartkowego cofnięcia.

Ostatnie kilka sesji mogło wprowadzić lekką nutę wątpliwości co do dalszych wzrostów blue chipów. Inwestorzy mają nad czym myśleć, bowiem rajd trwa w najlepsze, ale pojawiają się głosy, że przed kolejną falą wzrostową, korekta byłaby czymś naturalnym. Wczoraj po próbie sprowadzenia indeksu pod kreską, byki od razu pokazały podaży gdzie pieprz rośnie. Do ostatniej godziny notowań to strona popytowa dyktowała warunki gry. W ostatniej fazie sesji indeks przyspieszył marsz na północ i ostatecznie WIG20 zakończył dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań powyżej bariery 3000 pkt. Właśnie ten poziom może być kluczowym zarówno do dalszego marszu na północ, jak i do realizacji zysków, bowiem ostatnie kilka sesji to walka wokół niego. Wciąż jest szansa na nowe roczne rekordy. Martwić może nieco fakt, że wzrosty odbyły się na znacznie niższym obrocie od przeciętnego.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,3 mld zł. WIG zyskał 1,09%. Indeks blue chipów zyskał 1,27%. WIG20fut wzrósł o 1,34%, osiągając na zamknięciu wartość 3033 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,73%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,3%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,92.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,67.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,48.



