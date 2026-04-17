Największe amerykańskie banki, mimo nacisków ze strony organów regulacyjnych w Waszyngtonie na wsparcie gospodarki realnej, zdecydowały się przeznaczyć swoje nadwyżki kapitałowe na rozwój działalności rynkowej zamiast na tradycyjne kredyty dla konsumentów i średnich przedsiębiorstw. Zamiast zasilać Main Street, instytucje finansowe kierują strumień pieniędzy z powrotem do serca systemu finansowego, finansując operacje handlowe, fundusze hedgingowe oraz inne usługi dla profesjonalnych graczy rynkowych. Choć akcja kredytowa dla zwykłych obywateli wykazuje jedynie skromny wzrost, sektor operacji giełdowych przeżywa prawdziwy rozkwit.

Taka strategia wynika z faktu, że działalność na rynkach kapitałowych przynosi obecnie bankom rekordowe zyski, co jest potęgowane przez korzystne traktowanie regulacyjne oraz wysokie opłaty generowane przez doradztwo i pośrednictwo w transakcjach. Dane z ostatniego kwartału wskazują na wyraźny spadek wskaźników kapitału podstawowego w sześciu największych bankach, co potwierdza, że instytucje te aktywnie angażują swoje zasoby w ryzykowne aktywa rynkowe. Pomimo że kapitał wciąż utrzymuje się powyżej wymaganego minimum, banki systematycznie redukują swoje „poduszki bezpieczeństwa”, stawiając na szybki zysk z rynkowej zmienności.

Jednakże to skupienie na własnym podwórku budzi niepokój wśród globalnych obserwatorów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz agencje ratingowe ostrzegają, że gwałtownie rosnące bilanse funduszy hedgingowych, finansowane przez bankowe nadwyżki, mogą stać się źródłem systemowego ryzyka. W dobie napięć geopolitycznych i niepewności związanej z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, nagłe zawirowania rynkowe mogą zmusić fundusze do gwałtownego wycofywania pozycji, co zagroziłoby stabilności całego sektora bankowego.

Obecna sytuacja tworzy paradoks: podczas gdy giganci tacy jak JPMorgan wciąż spierają się z Rezerwą Federalną o ostateczny kształt nowych wymogów kapitałowych, jednocześnie maksymalizują wykorzystanie dostępnych środków w najbardziej spekulacyjnych obszarach. Wall Street udowadnia tym samym, że w obliczu wyboru między wspieraniem wzrostu gospodarczego a pomnażaniem kapitału wewnątrz własnego ekosystemu, priorytetem pozostaje to drugie, dopóki rynki pozwalają na generowanie wysokich marż.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 17.04.2026.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Inwestorzy na Starym Kontynencie i nie tylko tutaj przyjmują każdą dobrą wiadomość za pretekst do kupna akcji. Wystarczyła wzmianka, że pomimo fiaska rozmów USA - iran w weekend, że strony ponownie zasiądą do stołu negocjacyjnego. Jednak od środy widać niepewność i być może pojawiła się chęć realizacji zysków. Poza FTSE100 (0,29%) i Dax (0,36%), pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,05% (Stoxx 600) do 0,53% (IBEX 35).

Na Wall Street handel przebiegał w doskonałych nastrojach. Wczorajsza sesja ponownie zakończyła się biciem nowych rekordów. Dow Jones zyskał 0,24%, S&P 500 wzrósł o 0,26%, a Nasdaq 100 finiszował z zyskiem 0,36%.

W Azji realizacja tygodniowych zysków

Od wtorku na giełdach w Azji dominowały wzrosty, gdy inwestorzy odłożyli na półkę zagrożenia dla poszczególnych gospodarek, w tym wzrostu inflacji i spowolnienia gospodarczego. Jednak dziś przeważają spadki. Nikkei 225 traci 0,96%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,24%. Południowokoreański KOSPI traci 0,39%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-1,29%), Szanghaj (-0,22%), Sensex (0,27%), Singapur (-0,29%). Indeks Asia Dow w dół o 0,69%.

Podsumowanie sesji na GPW

Pomimo umiarkowanego spadku, na GPW bez zmian. Inne giełdy mogą tylko pozazdrościć. Po czterech z rzędu sesjach, podczas których WIG20 bił roczny rekord, a dynamika wzrostu jest wręcz imponująca, znów szeroki rynek i WIG20 wspięły się na rekordy. Mieli nosa ci gracze, którzy w ubiegły wtorek obstawiali kupno akcji. Wiele wskazuje na to, że kwiecień będzie pomyślny dla popytu, a powiew optymizmu już wyznacza drogę pod przyszłe rekordy WIG i WIG20. Jednak należy być ostrożnym bowiem sytuacja jest mocno dynamiczna. Nasz parkiet podąża za głównymi giełdami globu. Sytuacja globalnie na rynku ryzykownych aktywów była mocno napięta. “Strach” rozlał się nie tylko w Warszawie, ale i na całym globie. Kiedy na rynkach leje się krew, to Emerging Markets znajdują się pod presją sprzedających. Rosnące rentowności obligacji USA potęgowały niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności w ciągu kilku dni odeszły w zapomnienie. Na parkiecie przy Książęcej sytuacja jest mocno dynamiczna. Strach, który dyktował warunki gry, ustąpił naporowi popytu. Inwestorzy przestali obawiać się recesji i nie zwracają uwagi na potencjalne zagrożenia. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy liczyć się z korektą, tym bardziej po tak dynamicznym wzroście. WIG20, po neutralnym otwarciu i ustanowieniu nowego rocznego rekordu, od razu ruszył na południe. Widać było, że niektórzy inwestorzy realizują niemałe zyski. Ostatecznie indeks zakończył dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,63 mld zł. WIG stracił 0,48%. Indeks blue chipów stracił 0,45%. WIG20fut spadł o 0,55%, osiągając na zamknięciu wartość 3624 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,63%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,24%.

Złoty wciąż mocny i stabilny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,86.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,23.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,59.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 44,34.