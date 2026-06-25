AI zmienia filozofię rozwoju. Microsoft stawia na tańsze modele sztucznej inteligencji

Rynek sztucznej inteligencji (AI) wchodzi w nowy etap rozwoju. Po okresie wyścigu o budowę największych modeli językowych coraz większą rolę zaczynają odgrywać koszty wdrożeń oraz efektywność biznesowa. Dla inwestorów śledzących spółki technologiczne, rynek akcji oraz kontrakty CFD na firmy z sektora AI oznacza to zmianę jednego z najważniejszych trendów ostatnich lat.

W głośnym wywiadzie dla The Wall Street Journal prezes Microsoftu, Satya Nadella, przedstawił wizję, która może istotnie zmienić sposób myślenia o rozwoju sztucznej inteligencji. Według niego przyszłość AI nie powinna opierać się wyłącznie na kilku największych laboratoriach rozwijających coraz droższe modele, lecz na znacznie szerszym wykorzystaniu mniejszych i tańszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Zdaniem Nadelli koncentracja całej wartości rynku AI w rękach kilku największych podmiotów może okazać się nie tylko problemem biznesowym, ale również wyzwaniem dla regulatorów oraz polityki gospodarczej. W jego ocenie sztuczna inteligencja powinna wspierać produktywność przedsiębiorstw i pracowników, a nie prowadzić do nadmiernej centralizacji rynku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.06.2026.

Microsoft stawia na tańszą sztuczną inteligencję

Słowa prezesa Microsoftu znajdują odzwierciedlenie w działaniach spółki. W ostatnich tygodniach firma zaprezentowała pakiet nowych, bardziej przystępnych cenowo modeli AI, których celem jest ograniczenie kosztów korzystania ze sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa.

Microsoft rozwija również rozwiązania takie jak Copilot Cowork – autonomicznego agenta AI umożliwiającego użytkownikom wybór różnych modeli sztucznej inteligencji podczas wykonywania bardziej złożonych zadań. Strategia zakłada większą elastyczność oraz możliwość korzystania z tańszych modeli tam, gdzie nie jest konieczne wykorzystywanie najbardziej zaawansowanych systemów.

Taki kierunek rozwoju może być odpowiedzią na rosnące obawy klientów dotyczące kosztów wdrażania AI. Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę nie tylko na możliwości modeli językowych, ale również na całkowity koszt ich wykorzystania w codziennej działalności.

Czy rynek AI czeka wojna cenowa?

Microsoft rozważa również wprowadzenie do swojej oferty modeli DeepSeek, chińskiego dostawcy rozwiązań AI, którego rozwój wywołuje coraz większe zainteresowanie całej branży.

Taki ruch mógłby znacząco zwiększyć konkurencję pomiędzy największymi dostawcami sztucznej inteligencji. OpenAI oraz Anthropic już dziś funkcjonują na rynku, na którym presja cenowa stopniowo rośnie, a pojawienie się kolejnych modeli o niższych kosztach może jeszcze bardziej zaostrzyć rywalizację.

Dla inwestorów oznacza to, że sektor AI zaczyna przechodzić z etapu budowania przewagi technologicznej do etapu walki o rentowność oraz udział w rynku. W dłuższym terminie zwycięzcami mogą okazać się nie tylko firmy posiadające najlepsze modele, ale przede wszystkim te, które będą w stanie oferować najbardziej opłacalne rozwiązania dla biznesu.

Microsoft zmienia strategię czy zabezpiecza swoją pozycję?

Wypowiedzi Satyi Nadelli są o tyle interesujące, że Microsoft pozostaje największym partnerem i inwestorem OpenAI. Publiczne podkreślanie potrzeby większej konkurencji na rynku AI może być odbierane jako próba zmiany narracji wokół całego sektora.

Jednocześnie Microsoft znajduje się pod coraz większą presją regulatorów w Stanach Zjednoczonych i Europie, którzy analizują relacje pomiędzy spółką a OpenAI pod kątem przepisów antymonopolowych.

Niezależnie od motywacji zarządu, rynek zaczyna dostrzegać wyraźną zmianę filozofii. Jeszcze niedawno najważniejszym celem było budowanie coraz większych modeli AI. Dziś coraz większego znaczenia nabierają koszty wdrożenia, dostępność technologii oraz możliwość jej praktycznego wykorzystania przez przedsiębiorstwa.

To właśnie ten etap może zdecydować o tym, które spółki technologiczne pozostaną liderami rynku AI w kolejnych latach.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Inwestorzy na Starym Kontynencie nadal poszukują wyraźnego kierunku. Obawy o utrzymanie wysokich stóp procentowych w strefie euro oraz bardziej jastrzębie nastawienie Rezerwy Federalnej ograniczają apetyt na ryzyko.

Wczorajsza sesja zakończyła się mieszanymi wynikami. Pod kreską znalazły się DAX, FTSE MIB oraz IBEX 35, natomiast pozostałe główne indeksy europejskie zakończyły dzień umiarkowanymi wzrostami.

Na Wall Street również dominowała ostrożność. Dow Jones wzrósł o 0,35%, S&P 500 spadł o 0,10%, a Nasdaq 100 zakończył sesję stratą 0,43%.

W Azji powrót optymizmu?

Na większości azjatyckich parkietów powróciły wzrosty. Nikkei zyskuje 4,5%, australijski S&P/ASX 200 traci 0,4%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,6%.

Na pozostałych giełdach:

Hongkong: -1,52%

Szanghaj: +0,25%

Sensex: +0,74%

Singapur: +0,02%

Podsumowanie sesji na GPW

Korekta na warszawskiej giełdzie nabiera tempa. Zarówno ubiegły, jak i bieżący tydzień przynoszą przewagę podaży na WIG20.

Po otwarciu środowej sesji indeks przez cały dzień pozostawał pod presją sprzedających. Dodatkowo słabość krajowego rynku widoczna jest również w notowaniach funduszu iShares MSCI Poland Capped ETF, który obejmuje zarówno największe, jak i średnie oraz mniejsze spółki z GPW.

Na globalnych rynkach finansowych inwestorzy nadal obserwują przede wszystkim sytuację na rynku obligacji USA. Rosnące rentowności zwiększają obawy o utrzymanie wysokich stóp procentowych, co może przekładać się na wyższe koszty finansowania przedsiębiorstw oraz większą zmienność na rynku akcji.

Warszawski parkiet pozostaje silnie skorelowany z nastrojami na Wall Street. Jak na razie kupującym nie udało się utrzymać indeksu WIG20 powyżej poziomu 3700 pkt., który pozostaje ważnym poziomem technicznym.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,47 mld zł.

WIG: -2,02%

WIG20: -2,49%

WIG20fut: -0,22%

mWIG40: -1,28%

sWIG80: -0,97%

Złoty zaczyna tracić, ale technicznie pozostaje w szerokim trendzie bocznym

GBP/PLN – 4,98

EUR/PLN – 4,28

USD/PLN – 3,77

CHF/PLN – 4,64

PLN/JPY – 42,88