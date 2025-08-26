Obowiązującym hasłem Doliny Krzemowej jest „zdobądź wielką fortunę albo giń”. Chodzi o to, że na wielu rynkach obowiązuje zasada zwycięzca bierze wszystko — garstka firm będzie dominować na rynku dzięki efektowi skali, pozwalając tym firmom, które przetrwają, czerpać ogromne zyski bez obaw o wejście konkurencji na rynek. Czasami to działa — przypadek Amazona — ale często prowadzi to do ogromnych strat, ponieważ firmy stawiają wzrost ponad zyski. Wszyscy pamiętamy, jak skończyła się bańka internetowa.

Prawdą jest, że większość przychodów Alphabetu, Microsoftu, Meta Platform, czy Amazona opiera się na innych technologiach niż sztuczna inteligencja. Ich sukcesem jest niemal monopolistyczna pozycja w kluczowych obszarach działalności. Nawet ich działalność w chmurze opiera się głównie na technologiach innych niż sztuczna inteligencja. Gospodarkę USA wspierają nie tyle wydatki klientów na korzystanie z usług w chmurze, a raczej nakłady na rozbudowę infrastruktury chmurowej. W odniesieniu do PKB, wydatki te już przekroczyły wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną i internetową z czasów boomu internetowego i wciąż rosną.

Oczekiwania dotyczące przyszłych zysków w dziedzinie sztucznej inteligencji nie tylko napędzają wydatki na infrastrukturę chmury AI, ale przede wszystkim szokujące wyceny startupów zajmujących się sztuczną inteligencją oraz wynagrodzenia specjalistów od sztucznej inteligencji. Przykłady wydatków - 300 mld USD dla OpenAI, 200 mld USD dla xAI, 170 mld USD dla Anthropic, 32 mld USD dla Safe Superintelligence, 18 mld USD dla Perplexity, 12 mld USD dla Thinking Machines Lab i 9,9 mld USD dla Anysphere. Przychody są niskie, a zyski zerowe. OpenAI straciło 5 mld USD w 2024 roku przy przychodach w wysokości 3,5 mld USD, podczas gdy Anthropic straciło 5,6 mld USD przy przychodach w wysokości 1,1 mld USD . Przewiduje się, że liczby te wzrosną w tym roku. Każda firma zajmująca się oprogramowaniem AI znajduje się w tej samej sytuacji: niskie ceny, małe przychody, duże straty i oczekiwanie, że ceny akcji dalej będą rosły. Firmy te nie mają wyjścia, muszą podnosić ceny, by stać się rentowne. Wyższe ceny, to wielki problem dla branży AI. Skoro szkolenie i uruchamianie modeli AI jest niezwykle kosztowne, a chińskie modele AI są w większości darmowe, użytkownikcy modeli freemium, takich jak ChatGPT, nie zechca płącić, a wiele firm czekać może szok, gdy takie firmy takie jak Anthropic zaczną podnosić ceny, aby pokryć swoje koszty. Najlepszym tego przykładem jest singapurski Oversea-Chinese Banking, jeden z największych banków w Azji Południowo-Wschodniej, który opracował około 30 wewnętrznych narzędzi wykorzystujących modele open source.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, powoli zaznacza się przewaga sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Poniedziałkowa sesja zakończyła się spadkami. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,19% (FTSE MIB) do 1,59% (CAC40) .

Na Wall Street po tym, jak w piątek indeksy utworzyły nowe rekordy, wczorajsza sesja zakończyła się realizacją zysków i lekkim cofnięciem. Dow Jones stracił 0,77% S&P500 spadł o 0,43%, a Nasdaq Composite stracił 0,22%.

Na giełdach w Azji dominacja czerwieni

Na giełdach Azji i Pacyfiku pow wczorajszych wzrostach wtorek przebiega pod dyktando niedźwiedzi w ślad za spadkami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,96%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,58%. Południowokoreański KOSPI traci 0,94. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,22%), Szanghaj (0,11%), Sensex (-0,67%), Singapur (-0,34%). Asia Dow w dół o 1,07%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po pogromie byków, jaki miał miejsce podczas piątkowej sesja na parkiecie przy Książęcej, gdy nasza giełda była najsłabszą giełdą w Europie, wczoraj udało się odrobić niewielką część strat. WIG20, który jeszcze do ubiegłego czwartku walczył z utrzymaniem się nad pułapem 3000 pkt., podczas jednego dnia wywiesił czarną flagę, a nadzieje na nowe 52-tygodniowe maksima prysły jak bańka mydlana. Dołowanie blue chipów to był wynik wyprzedaży banków, ale nie tylko one znalazły się pod presją. Inwestorzy mają teraz nad czym myśleć. Korekta byłaby czymś naturalnym, a wręcz zdrowym dla rynku. Można było przypuszczać (tak się wczoraj stało), że część uczestników rynku spróbuje zakupów myśląc, że po tak dużym zjeździe to może być okazja do zakupów po promocyjnej cenie. Jednak statystycznie, wrzesień jest najgorszym miesiącem dla giełd, więc większe cofnięcie też należy rozważyć. Po wysokim otwarciu, do ostatniej godziny notowań to strona popytowa nadawała ton, a indeks powoli i mozolnie zdobywał coraz to wyższy poziomy, wynikiem czego był powrót powyżej 2900 pkt. Słabszy początek notowań na Wall Street, spowodował cofnięcie w ostatniej godzinie handlu i ostatecznie WIG20 zakończył dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,67 mld zł. WIG zyskał 0,82%. Indeks blue chipów zyskał 0,87%. WIG20fut wzrósł o 0,76%, osiągając na zamknięciu wartość 2917 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,81%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,40%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,93.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,66.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,33.



