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SpaceX y AMD deciden si el Nasdaq 100 confirma el giro alcista de la semana pasada

SpaceX y AMD publican resultados mañana a cierre de sesión. Los resultados podrían ser decisivos para comprobar si la tecnología recupera el liderazgo y el Nasdaq 100 confirma el giro alcista iniciado la semana pasada.

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escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


03 ago 2026, 12:05

SpaceX afronta su primera gran prueba: ¿basta Starlink para financiar el futuro?

SpaceX rinde cuentas ante el mercado por primera vez desde su debut bursátil. El consenso espera un BPA de -0,23 USD y unos ingresos de 6.880 millones de USD, impulsados principalmente por Starlink. La división de conectividad satelital no solo se consolida como el motor de rentabilidad de la compañía, sino también como la generadora de caja que financia sus dos grandes apuestas de futuro: la inteligencia artificial y el programa espacial Starship.

La atención volverá a centrarse en la calidad del balance y en la evolución de la quema de caja, especialmente en un entorno de financiación mucho más exigente. La rentabilidad de los bonos a diez años de SpaceX se sitúa en torno al 6,60%, casi 200 puntos básicos por encima de las notas estadounidenses a diez años y en niveles propios del mercado de high yield.

En este entorno, el mercado probablemente seguirá evaluando si el crecimiento es suficiente para justificar las actuales valoraciones. A pesar de la reciente corrección bursátil, SpaceX cotiza con un múltiplo Precio/Ventas (P/S) superior a 52x, claramente por encima de las 36,3x de Globalstar y próximo a las 57,6x de Rocket Lab.

SpaceX y sus competidores en diferentes segmentos, principales múltiplos de valoración, recomendación de consenso y precio objetivo, construido con TradingView a 03/08/26

SPCX Ratios ESP

Pese a ello, los inversores continúan otorgando una prima a SpaceX por su carácter estratégico dentro de la industria aeroespacial y de defensa. Su principal ventaja competitiva (moat) reside en la reutilización de los cohetes Falcon y Starship, un avance tecnológico que ha reducido drásticamente los costes de lanzamiento y ha levantado una barrera de entrada muy difícil de replicar.

Según el consenso de analistas, la recomendación media continúa siendo «compra» y el precio objetivo medio se sitúa en 236,72 USD, lo que implica un potencial de revalorización superior al 100%. No obstante, la división en Wall Street es evidente: conviven 25 recomendaciones de «fuerte compra», 7 de «mantener», 1 de «venta» y 1 de «fuerte venta». Una disparidad que también refleja Morningstar al asignar a la compañía una calificación de «incertidumbre extrema» y un ratio Precio/Valor Justo (P/FV) de 1,42x.

SpaceX en gráfico diario (ventana superior) y Rentabilidad del bono a 10 años de Space X (ventana inferior), construido con TradingView a 03/08/26

SPCX 03 AGO26 ESP

AMD necesita acelerar el crecimiento para sostener sus múltiplos

El consenso espera un BPA de 1,62 USD (+237% interanual) y unos ingresos de 11.310 millones de USD (+47,3% interanual). Sin embargo, el principal foco del mercado estará en la capacidad de AMD para mantener un ritmo de crecimiento suficiente que justifique unas valoraciones muy exigentes. Con un múltiplo Precio/Ventas de 21,4x, uno de los más elevados del sector, AMD es la única gran compañía de semiconductores que no cuenta con una recomendación media de «compra» y presenta uno de los menores potenciales respecto al precio objetivo del consenso.

AMD y competidores, principales múltiplos de valoración, recomendación de consenso y precio objetivo, construido con TradingView a 03/08/26

AMD Ratios ESP

El consenso espera que los ingresos alcancen los 12.540 millones de USD en el trimestre en curso, aunque ello supondría una desaceleración del crecimiento hasta el 35,6% interanual. En el plano técnico, la acción permanece inmersa en un rango lateral que puede interpretarse como una consolidación dentro de la tendencia alcista de fondo. La zona de 424,03 USD constituye el soporte clave; una pérdida de este nivel aumentaría el riesgo de una reversión hacia la media móvil de largo plazo.

Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico semanal con volumen y ATR %, construido con TradingView a 03/08/26

AMD 03 AGO26 ES
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