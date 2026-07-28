MSFT, META y AMZN publican resultados en soportes clave: el mercado pone a prueba el ciclo de la IA

Resultados de MSFT, META, AAPL y AMZN con Nasdaq 100 en soporte importante

La temporada de resultados entra en su fase decisiva. Este miércoles al cierre publican Microsoft y Meta, y el jueves tomarán el relevo Apple y Amazon. En conjunto, estos cuatro «Siete Magníficos» representan más del 30 % del peso del Nasdaq 100.

Lo hacen en un momento crítico, pues la tecnología y las megacapitalizaciones están perdiendo mómentum positivo y el Nasdaq 100 empieza a poner a prueba la base del rango lateral del último trimestre, situada en el mínimo de junio en los 28.196 puntos.

Este soporte es un nivel clave que podría considerarse un punto de entrada dentro del fondo alcista. Sin embargo, en caso de perderse, abriría paso a un escenario de reversión a la media de largo plazo (o de 200 sesiones), que cotiza en torno a la antigua zona de resistencia clave comprendida entre los 26.182 y 26.161 puntos.

Principales compañías que publican en lo que queda de semana, capitalización, recomendación de consenso y potencial, crecimientos y múltiplos de valoración, tabla construida con TradingView a 28/07/26

El mercado empieza a cuestionar la rentabilidad del CapEx en IA

Durante los dos últimos años, el mercado ha premiado prácticamente cualquier incremento del CapEx destinado a inteligencia artificial. Hoy, sin embargo, la pregunta ha cambiado: ya no se trata de cuánto crecerá la IA, sino de cuándo empezarán a generar una rentabilidad suficiente las enormes inversiones realizadas.

Esta nueva preocupación no solo afecta a los grandes hiperescaladores, sino que empieza a extenderse al conjunto del ecosistema tecnológico, incluidos los fabricantes de semiconductores, que han liderado el comportamiento bursátil durante buena parte de 2026.

En el caso de los hiperescaladores, el foco se centra en la capacidad para rentabilizar las multimillonarias inversiones en centros de datos en un entorno de financiación mucho más exigente. El encarecimiento del crédito está penalizando especialmente a aquellas compañías con un flujo de caja más ajustado y una mayor dependencia de financiación externa para sostener el crecimiento del CapEx. Como reflejo de ello, Microsoft, Oracle, Amazon, Meta y Alphabet cotizan actualmente por debajo de sus medias móviles de largo plazo.

Las dudas también empiezan a trasladarse al mercado de crédito. Los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años superan ya los 60 puntos básicos en Alphabet, Amazon y Nvidia, mientras que Meta y Broadcom cotizan por encima de los 90 puntos básicos. El mercado comienza a exigir una mayor prima de riesgo ante el temor de que la rentabilidad de las inversiones en IA tarde más tiempo en materializarse y de que la concentración del gasto en un reducido número de compañías termine elevando el riesgo financiero del sector.

Evolución de grupos de sectores en función a su participación dentro del ciclo de la IA, construido con TradingView a 28/07/26

El CapEx sostiene el ciclo, pero China empieza a inquietar al sector

El incremento del CapEx por parte de los grandes hiperescaladores continúa respaldando el ciclo de inversión en inteligencia artificial y el crecimiento de la industria de los semiconductores. Un buen ejemplo fue el anuncio de Alphabet de aumentar su inversión en unos 15.000 millones de USD, una noticia que impulsó con fuerza al ETF SOXX durante la pasada semana.

Sin embargo, el mercado empieza a mirar más allá del volumen de inversión. A pesar de este entorno favorable, el sector comienza a mostrar cierta debilidad al aumentar las dudas sobre la intensidad de la competencia futura.

Uno de los principales focos de preocupación llega desde China. Un consorcio de empresas locales ha iniciado la fabricación de máquinas de litografía por inmersión DUV destinadas al suministro de fabricantes nacionales como SMIC. El objetivo es acelerar la reducción de la dependencia tecnológica respecto a Occidente, una amenaza que ya empieza a reflejarse en bolsa con la debilidad mostrada por ASML y el conjunto de la industria de equipamiento para semiconductores.

A ello se suma la reciente salida a bolsa de CXMT (ChangXin Memory Technologies), el mayor fabricante chino de memorias DRAM. Su debut en el mercado STAR de Shanghái —el denominado "Nasdaq chino"— se convirtió en la mayor OPV de Asia en 2026 tras captar unos 8.600 millones de USD y alcanzar una valoración cercana a los 500.000 millones de USD.

Microsoft en gráfico semanal con volumen y ATR %, construido con TradingView a 28/07/26

La corrección aflora potencial respecto a precio objetivo

El punto positivo es que estas preocupaciones han provocado un ajuste en los precios que está aflorando potencial respecto al precio objetivo del consenso de analistas. Amazon, Microsoft y Meta reciben en su totalidad la recomendación de «fuerte compra», situándose con un potencial de revalorización a un año que ronda el 40%.

Por otro lado, si atendemos a la calificación cuantitativa de Morningstar, tanto Microsoft como Meta obtienen la máxima calificación de cinco estrellas. Son métricas que señalan que, si los riesgos no terminan por materializarse, podríamos estar ante una de las mejores ventanas de los últimos años para incorporarse a la tendencia alcista de fondo.

Meta en gráfico semanal con volumen y ATR %, construido con TradingView a 28/07/26

El mercado decide: atentos a los soportes de Microsoft, Meta y Amazon

Los próximos resultados no solo determinarán la evolución inmediata de Microsoft, Meta o Amazon. También servirán para comprobar si el mercado está exagerando los riesgos que rodean al ciclo de inversión en inteligencia artificial o si, por el contrario, las dudas sobre la rentabilidad del CapEx empiezan a justificar una revisión más profunda de las valoraciones del sector.

En este contexto, el análisis técnico cobra una especial relevancia. Microsoft y Meta son las compañías que llegan a la cita en una situación más delicada, al cotizar muy próximas a soportes de largo plazo situados en los mínimos de 2025: 520,06 y 481,90 USD en Meta, y 349,20 y 344,79 USD en Microsoft. Son zonas donde el volumen continúa mostrando interés comprador, lo que refuerza su importancia como niveles de validación de la tendencia de fondo.

Mientras estos soportes se mantengan, el escenario principal continúa siendo el de una consolidación dentro de la tendencia alcista de largo plazo. Solo una decepción significativa en beneficios o ingresos, acompañada de un mensaje que ponga en duda la continuidad del CapEx o apunte a una desaceleración del ciclo de inversión en IA, aumentaría el riesgo de una corrección de mayor entidad.

Amazon, por su parte, es la compañía que mejor ha preservado la estructura alcista. La cotización continúa moviéndose alrededor de su media móvil de largo plazo, aunque la pérdida de impulso en el volumen aconseja vigilar el mínimo de junio en 225,55 USD, cuya perforación abriría la puerta a una corrección más profunda.