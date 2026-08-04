ADP y NFP decidirán si el USD recupera fuerza o si oro y bitcoin despiertan

Datos clave del mercado laboral de EEUU en las próximas sesiones

Las próximas sesiones concentran las principales referencias del mercado laboral estadounidense: ADP (miércoles, 14:15h), informe Challenger (jueves, 11:30h) e informe oficial de empleo (NFP) de la BLS (viernes, 14:30h).

El consenso espera una creación de 70.000 empleos según ADP y de 80.000 según las NFP para el mes de julio. Por su parte, el modelo de TradingEconomics estima que los despidos del informe Challenger podrían situarse en torno a los 59.000.

S&P 500 en gráfico mensual y despidos del Informe Challenger y Tasa de Desempleo, extraído de TradingView a 04/08/26

El consenso espera un regreso al modo low hire–low fire

Si las previsiones se cumplen, el mercado laboral volvería a un escenario de baja contratación y bajos despidos (low hire–low fire). La economía crearía menos de 100.000 puestos de trabajo, pero la destrucción de empleo también permanecería claramente contenida.

Por ahora, la inteligencia artificial no parece traducirse en una destrucción masiva de empleo. Las empresas continúan utilizándola principalmente para mejorar la productividad, permitiendo que la tasa de desempleo se mantenga en torno al 4,2%, un nivel todavía compatible con el pleno empleo.

De confirmarse este escenario, la moderación del mercado laboral —tras tres meses consecutivos con creaciones superiores a los 100.000 empleos— no debería reactivar el temor a una Reserva Federal más restrictiva ni provocar un nuevo tensionamiento de los mercados.

Una sorpresa positiva devolvería el protagonismo al USD

Una creación de empleo claramente superior a los 100.000 puestos volvería a tensionar el mercado de tipos y reforzaría el escenario de tipos altos durante más tiempo, penalizando especialmente a los activos más sensibles al coste de financiación.

En este contexto, el USD podría ser el principal beneficiado. El dólar recuperaría impulso tras el reciente repliegue que ha llevado al USD/JPY a mínimos de mayo y al EUR/USD a poner a prueba la directriz bajista que parte de los máximos anuales.

EUR/USD en gráfico diario y diferencial de tipos a 10 años, construido con TradingView a 04/08/26

Una sorpresa negativa podría favorecer al oro y al bitcoin

Una creación de empleo inferior a los 50.000 puestos, próxima al estancamiento, sorprendería al mercado y obligaría a revisar las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés.

En ese caso, el oro y el bitcoin sentirían alivio por una menor presión del USD y de los tipos altos. Ambos activos que llevan meses consolidando en rango podrían buscar la parte alta del movimiento que, en caso de ruptura, abriría las puertas a una posible formación de suelo.