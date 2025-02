GENIUS Act czyli regulacja stablecoinów, pośrednia sprzedaż długu USA i chęć kontroli nad rynkiem Eurodollara

Na razie rezerwa bitcoina schodzi na dalszy plan w USA, ponieważ tu politycy będą się zastanawiać nad możliwościami jej utworzenia, za to nie musieli się długo zastanawiać nad stworzeniem projektu ustawy dotyczącej stablecoinów, których emisja ma pomóc w nabywaniu długu USA. Poniżej szczegóły projektu GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins).

Stablecoiny, czyli kryptowaluty powiązane wartością z aktywami takimi jak dolar amerykański, zyskały ogromną popularność jako środek płatniczy i narzędzie do transferów wartości w ekosystemie finansowym. W odpowiedzi na rosnącą adopcję i potencjalne ryzyka, amerykański Kongres przygotował ustawę GENIUS Act, której celem jest stworzenie kompleksowych regulacji dla stablecoinów płatniczych.

Kto może emitować stablecoiny?

Zgodnie z nowymi regulacjami, tylko uprawnieni emitenci będą mogli wydawać stablecoiny w USA. Emitenci dzielą się na banki i instytucje depozytowe nadzorowane przez regulatorów federalnych, niebankowe podmioty posiadające licencję od Comptroller of the Currency, a także emitentów działających na poziomie stanowym, o ile kapitalizacja stablecoina nie przekracza 10 miliardów USD. Osoby i firmy nieposiadające stosownych zezwoleń nie będą mogły emitować stablecoinów, a za złamanie przepisów grożą wysokie kary finansowe.

Jakie są wymagania dotyczące zabezpieczenia stablecoinów?

Emitenci muszą utrzymywać pełne zabezpieczenie rezerw 1:1. Aktywa mogą obejmować gotówkę, depozyty na żądanie, obligacje skarbowe USA o zapadalności do 93 dni, krótkoterminowe transakcje repo oraz fundusze rynku pieniężnego inwestujące wyłącznie w powyższe instrumenty. Zakazane jest wykorzystywanie tych rezerw w celach spekulacyjnych, z wyjątkiem zapewnienia płynności dla wykupu stablecoinów.

Nadzór i raportowanie

Emitenci muszą przestrzegać surowych wymogów sprawozdawczych, w tym publikować miesięczne raporty o strukturze rezerw, przechodzić obowiązkowe audyty przez zarejestrowane firmy księgowe oraz certyfikować raporty przez CEO i CFO, pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Ograniczenia działalności emitentów

Emitenci stablecoinów mogą jedynie emitować i wykupywać stablecoiny, zarządzać rezerwami oraz świadczyć usługi przechowywania stablecoinów i kluczy prywatnych. Jakiekolwiek inne działania wymagają zgody regulatora, co ogranicza możliwość angażowania się w ryzykowne operacje finansowe.

Jakie instytucje nadzorują rynek?

Za regulacje i egzekwowanie przepisów odpowiadają Comptroller of the Currency jako główny regulator dla emitentów niebankowych, bankowe instytucje emitujące stablecoiny oraz regulatorzy stanowi, pod warunkiem zachowania zgodności z wymogami federalnymi. Emitenci przekraczający 10 miliardów USD kapitalizacji muszą przejść pod nadzór regulacji federalnych w ciągu 360 dni.

Ochrona konsumentów

Osoby i firmy zajmujące się przechowywaniem stablecoinów muszą działać pod nadzorem regulatorów federalnych lub stanowych. Wprowadzono surowe zasady separacji aktywów klientów od aktywów emitenta, aby chronić użytkowników w razie problemów finansowych.

Stany Zjednoczone zapanują nad rynkiem Eurodollara? (nie mylić z parą walutową)

Sekcja 15 ustawy GENIUS Act wprowadza mechanizmy umożliwiające wzajemność regulacyjną dla stablecoinów wydawanych w zagranicznych jurysdykcjach (odpowiednik dolarów poza USA, czyli rynek Eurodollara). Celem tej regulacji jest ułatwienie międzynarodowych transakcji oraz interoperacyjności stablecoinów denominowanych w dolarach amerykańskich, które są emitowane poza USA.

Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) oraz Sekretarz Skarbu będą odpowiedzialni za tworzenie i wdrażanie wzajemnych porozumień lub dwustronnych umów z innymi krajami.

Celem jest harmonizacja regulacji dotyczących stablecoinów oraz zapewnienie spójności regulacyjnej pomiędzy USA a innymi państwami.

Współpraca międzynarodowa w zakresie stablecoinów będzie możliwa tylko z krajami, które mają podobne regulacje dotyczące stablecoinów. W praktyce oznacza to, że tylko stablecoiny emitowane w jurysdykcjach spełniających określone standardy regulacyjne będą mogły być uznane przez USA za interoperacyjne. Zapewnia to spójność zasad dotyczących przejrzystości, rezerw i audytu stablecoinów w różnych krajach.

Wpływ na globalny rynek stablecoinów

Sekcja ta może otworzyć drzwi dla uznawania stablecoinów emitowanych poza USA, pod warunkiem, że spełniają one amerykańskie normy regulacyjne. Może to ułatwić globalne transakcje i zwiększyć płynność stablecoinów denominowanych w USD na międzynarodowych rynkach.

W dłuższej perspektywie może to umocnić pozycję dolara amerykańskiego jako głównej waluty stablecoinów na świecie. Może zachęcić inne kraje do dostosowania swoich przepisów do standardów USA, aby umożliwić interoperacyjność stablecoinów. Regulacje dotyczące stablecoinów mogą stać się częścią szerszych porozumień handlowych i finansowych między krajami.

Sekcja 15 ustawy GENIUS Act wzmacnia pozycję USA jako kluczowego gracza w regulacji stablecoinów na poziomie globalnym. Wprowadza mechanizmy współpracy międzynarodowej, które mogą ułatwić handel i transfery transgraniczne stablecoinami denominowanymi w dolarach amerykańskich. Jednocześnie, poprzez wymóg „zasadniczo podobnych regulacji”, USA dąży do utrzymania kontroli nad jakością i bezpieczeństwem globalnego rynku stablecoinów, ograniczając możliwość wykorzystania nieuregulowanych stablecoinów w międzynarodowych transakcjach.

Data wejścia w życie i okres przejściowy

Sekcja 16 ustawy GENIUS Act określa, kiedy nowe regulacje dotyczące stablecoinów wejdą w życie oraz jakie przewidziano okresy przejściowe dla istniejących emitentów stablecoinów. Regulacje te mają na celu zapewnienie płynnego wdrożenia przepisów oraz umożliwienie podmiotom przejście pod nowy reżim prawny bez zakłóceń na rynku. Ustawa wejdzie w życie w zależności od tego, która z poniższych dat nastąpi wcześniej:

18 miesięcy od momentu uchwalenia ustawy – jeśli do tego czasu nie zostaną wydane końcowe regulacje przez organy nadzorujące stablecoiny.

120 dni po wydaniu finalnych regulacji przez główne federalne organy nadzoru stablecoinów (np. Fed, Comptroller of the Currency) – jeśli regulacje zostaną wdrożone wcześniej.

Taka struktura pozwala na elastyczne wdrożenie przepisów, zapewniając, że nie zostaną one zbyt długo opóźnione, ale jednocześnie dając czas regulatorom na przygotowanie szczegółowych zasad.

Obowiązek powiadomienia Kongresu

Organy regulujące stablecoiny są zobowiązane do poinformowania Kongresu, gdy rozpoczną proces przyjmowania wniosków od podmiotów chcących stać się legalnymi emitentami stablecoinów. Zapewnia to nadzór ustawodawczy nad procesem wdrażania nowych regulacji i zapobiega ich przeciąganiu się w czasie.

Okres przejściowy (Safe Harbor) dla istniejących emitentów

Przepisy przewidują maksymalnie 12-miesięczny okres przejściowy, w którym regulatorzy mogą tymczasowo zawiesić stosowanie nowych wymogów wobec podmiotów, które w momencie wejścia w życie ustawy mają już złożone wnioski o licencję. Dotyczy to dwóch grup: spółek zależnych banków, które mają już złożony wniosek o zgodę na emisję stablecoinów. Podmiotów niebankowych, które starają się o licencję od Comptroller of the Currency.

Dzięki temu emitenci stablecoinó w, którzy już rozpoczęli proces uzyskania zgodności z nowymi regulacjami, mogą kontynuować działalność bez nagłego wyłączenia z rynku.

Sekcja 16 zapewnia elastyczność i przewidywalność we wdrażaniu nowych przepisów. Ostateczna data wejścia w życie ustawy zależy od tempa prac regulatorów, ale nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od jej uchwalenia. Przepisy uwzględniają również okres przejściowy dla istniejących emitentów, co ma zapobiec nagłym zakłóceniom na rynku stablecoinów i umożliwić dostosowanie się do nowych regulacji bez nadmiernych obciążeń.

Podsumowanie

Ustawa GENIUS Act wprowadza jasne regulacje dla rynku stablecoinów, zapewniając większą przejrzystość, stabilność i ochronę użytkowników. Stablecoiny będą musiały być w pełni zabezpieczone długiem USA, a ich emitenci podlegają ścisłemu nadzorowi. Nowe regulacje mogą stanowić kluczowy krok w integracji stablecoinów z tradycyjnym systemem finansowym w gospodarce.

___



