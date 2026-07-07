Minutas del FOMC y subastas de deuda ponen a prueba una de las mayores posiciones cortas del mercado

Minutas del FOMC y subastas de deuda: semana clave para el mercado de bonos

Mañana se publican las actas del último Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal (20:00h), reunión en la que Kevin Warsh debutó como presidente con un discurso claramente hawkish y muy beligerante frente a una inflación que, a su juicio, lleva demasiado tiempo por encima del objetivo del 2%.

Su mensaje impulsó toda la curva de tipos estadounidense hasta niveles técnicamente muy relevantes, situando la rentabilidad de las notas a 10 años en el 4,50% y la del T-Bond a 30 años en el 5,00%.

Curva de tipos de interés de EEUU en la actualidad y antes del FOMC de junio, creado con TradingView a 07/06/26

Los institucionales vuelven a mirar a los bonos

Con las rentabilidades de la deuda nuevamente en niveles elevados, las subastas del Tesoro de esta semana adquieren una relevancia especial. El miércoles se emitirán notas a 10 años (19:00h) y el jueves bonos a 30 años (19:00h).

Las últimas emisiones realizadas con niveles similares de rentabilidad reflejan una demanda sólida. Los ratios de cobertura (bid-to-cover) se mantienen por encima de la media y la participación de inversores institucionales y extranjeros continúa siendo elevada, reduciendo la necesidad de intervención de los creadores de mercado.

Los actuales niveles de tipos de interés parecen renovar el apetito por la deuda entre las “manos fuertes”.

Institucionales compran, especuladores venden

Sin embargo, el sentimiento de mercado sigue siendo claramente negativo para los bonos.

La última encuesta ZEW refleja que solo el 4,8% de los participantes espera una relajación de los tipos de interés a corto plazo en EEUU y únicamente el 6,9% anticipa menores rentabilidades en la deuda a largo plazo.

Esta visión también se refleja en el mercado de derivados. Los Leveraged Funds, la categoría de inversores con mayor componente especulativo, mantienen una de las posiciones netas cortas (futuros y opciones) más elevadas del año, superior al 30% del interés abierto en los futuros sobre las notas a 10 años.

Futuro sobre Notas a 10 años de EEUU en gráfico semanal y saldo neto de Leveraged Funds, creado con TradingView a 07/07/26

Posible reacción de los mercados

Si las actas muestran una Fed menos preocupada por la inflación y las subastas vuelven a registrar una demanda sólida, el mercado de bonos podría buscar un rebote que podría verse favorecido por cierre de cortos por parte de los Leveraged Funds.

Por el contrario, si las actas refuerzan el sesgo restrictivo de la Fed y las subastas decepcionan, aumentaría la presión sobre los bonos, favoreciendo un nuevo repunte de las rentabilidades y retrasando cualquier cambio de tendencia.