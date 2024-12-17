Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
El
XX
de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor
. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
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