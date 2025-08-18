To będzie ważne wydarzenie dla dolara, obligacji, a przede wszystkim dla giełdy, gdzie indeksy zyskiwały nie tylko po dobrych raportach spółek, ale przede wszystkim w rosnących oczekiwaniach na rychłe obniżki stóp procentowych. Większość członków Rezerwy Federalnej nadal jest niezdecydowana i podzielona w sprawie działań jakie mają być podjęte we wrześniu.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell prawdopodobnie sprzeciwi się rosnącym oczekiwaniom inwestorów na obniżkę stóp procentowych we wrześniu, gdyż komitet ustalający stopy procentowe nadal nie jest gotowy na podjęcie kolejnych działań. Rewizje, które ujawniły słaby wzrost płac w najnowszym raporcie o zatrudnieniu, w połączeniu z danymi wskazującymi, że inflacja nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano, przekonały uczestników rynku, że Powell nie będzie w stanie dłużej wstrzymywać się z obniżką stóp procentowych. Nieustanna presja ze strony Białego Domu i Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta, który zaproponował cięcie stóp o 50 pb. podniosła stawkę. Fed utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie w tym roku, obawiając się wzrostu inflacji. Na podstawie danych z Fed z Atlanty, rynek obecnie ocenia, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego w grudniu wynosi 65%, a prawdopodobieństwo obniżki o pół punktu procentowego wynosi 15%. Eksperci twierdzą jednak, że Powell może próbować złagodzić te oczekiwania. Przewodniczący Fed nie chce, aby rynek uznał obniżkę stóp procentowych za przesądzoną. Jeśli rynek wyceni obniżkę tuż przed posiedzeniem Fed w dniach 16-17 września, bankowi centralnemu będzie bardzo trudno podjąć decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, powiedział Ethan Harris, były głó wny ekonomista Bank of America Securities.

Minęły czasy, gdy Fed działał jednomyślnie, powiedział Harris. Lipcowe sprzeciwy wobec obniżek stóp procentowych wyrażone przez dwóch prezesów Fed mianowanych przez prezydenta Donalda Trumpa – Christophera Wallera i Michelle Bowman – przełamały lody, dodał. Oznacza to, że bez względu na to, co zdecyduje bank centralny, pojawią się sprzeciwy. W tej chwili ani jastrzębie, ani gołębie z Fed, nie mają większości. Większość przedstawicieli Fed jest pośrodku. W banku centralnym toczy się debata nad tym, czy obniżenie stóp procentowych w celu wsparcia słabnącego rynku pracy ma sens. W normalnych czasach Fed mógłby podjąć taki krok, ale jastrzębie obawiają się dużego ryzyka gwałtownego wzrostu inflacji. Czy Powell ulegnie presji Trumpa na cięcie stóp? Wskazówki popłyną z Jackson Hole.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, nie widać przewagi sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Piątek zakończył się w mieszanych nastrojach. FTSE MIB nie zmienił wartości. FTSE100, Dax i Stoxx 600 finiszowały pod kreską. Pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,47% (IBEX 35) do 0,67% (CAC40).

Na Wall Street wciąż sporo optymizmu, a bicie rekordów stało się wręcz modą. jednak piątek wypadł po myśli niedźwiedzi. Dow Jones zyskał 0,08%, S&P500 spadł o 0,29%, a Nasdaq Composite stracił 0,40%.

Na giełdach w Azji przewaga popytu

Rozpoczynający się tydzień na giełdach Azji i Pacyfiku zaznaczył się powrotem optymizmu. Solidnie zyskują chińskie, japońska i indyjska giełda. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,80%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,07%. Południowokoreański KOSPI traci 1,15%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,62%), Szanghaj (1,18%), Sensex (1,24%), Singapur (-0,79%). Asia Dow w górę o 0,10%.

Podsumowanie sesji na GPW

Ostatnie dwa tygodnie przy Książęcej przyniosły nową falę optymizmu, ale czwartkowa sesja w perspektywie długiego weekendu, podczas którego jedną wielką niewiadomą był wynik spotkania Trump - Putin, pokazał ostrożność inwestorów, co przełożyło się na mocne spadki. Sesja ta mogła wprowadzić lekką nutę wątpliwości co do dalszych wzrostów blue chipów. Inwestorzy mają nad czym pomyśleć, bowiem rajd trwa w najlepsze, ale pojawiają się głosy, że przed kolejną falą wzrostową, korekta byłaby czymś naturalnym. Po niskim otwarciu, WIG20 pogłębiał spadki. Jeszcze w ostatniej godzinie handlu byki próbowały odrabiać straty z dość mizernym efektem. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień 50 punktów poniżej bariery 3000 pkt. Właśnie ten poziom może być kluczowym zarówno do dalszego marszu na północ, jak i do realizacji zysków.. Wciąż jest szansa na nowe roczne rekordy. Martwić może fakt, że przy dość solidnych obrotach WIG20 jak i WIG20fut zaliczyły solidne cofnięcie. Niestety nie udało się, ale niewiele brakło by ten atak się powiódł.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,68 mld zł. WIG stracił 1,28%. Indeks blue chipów stracił 1,58%. WIG20fut spadł o 2,06%, osiągając na zamknięciu wartość 2951 pkt. W niepewny obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,70%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,04%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,93.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,63.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,51.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,26.



