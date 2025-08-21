Inwestorzy liczący na to, że Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe we wrześniu, powinni zwrócić szczególną uwagę na rynek obligacji.

Krzywa dochodowości rynku obligacji skarbowych o wartości 28 bilionów dolarów staje się coraz bardziej stroma w związku z oczekiwaniami, że prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell może wykorzystać swoje doroczne przemówienie na piątkowym sympozjum ekonomicznym Fed w Jackson Hole, by utrzymać otwartą furtkę dla dalszych obniżek stóp procentowych. Wrażliwa na politykę Fed rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła gwałtownie od czasu ostatniej obniżki stóp procentowych przez Fed w grudniu z około 4,4% do około 3,8%, co odzwierciedla rosnące oczekiwania do wznowienia cyklu obniżek stóp procentowych.

Jednak niepokojącym sygnałem jest referencyjna rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, która w dużym stopniu odpowiada za kredytowanie gospodarstw domowych, firm i rządu USA. Rentowność pozostała na poziomie nieznacznie różniącym się od tego sprzed ośmiu miesięcy, utrzymując się na poziomie około 4,3%. Co więcej, 10-letnia stopa procentowa rok temu była zauważalnie niższa i wynosiła 3,8%, zanim Fed po raz pierwszy od czterech lat obniżył swoją stopę referencyjną.

Biały Dom prowadzi kampanię, sugerując, że Fed powinien był obniżyć stopy procentowe już w tym roku. Donald Trump publicznie mówił o pomyśle zwolnienia Powella i często krytykował wysokie koszty obsługi długu USA. Mimo że Trump naciska na Powella do obniżki stóp procentowych i równocześnie poleca firmom, aby to one, a nie klienci poniosły koszty taryf wprowadzonych przez jego administrację. Bank centralny pozostaje przy wyczekującej postawie w kwestii obniżania stóp procentowych, nie chcąc, aby inflacja powróciła ze zdwojoną siłą. Zdaniem głównego ekonomisty Apollo Global Management, inwestorzy spodziewają się, że za rok inflacja wyniesie 3,3%, czyli znacznie powyżej celu Fed wynoszącego 2%. Oprócz obaw o inflację, oczekuje się, że ustawa budżetowa Trumpa zwiększy deficyt USA o 4,1 biliona dolarów w ciągu następnej dekady i będzie wymagała większej emisji obligacji skarbowych, aby sfinansować cięcia podatkowe i plany wydatków.

Według Fed z St. Louis różnica między 2-letnią stopą procentową obligacji skarbowych a 10-letnimi wynosiła na początku tygodnia 57 punktów bazowych, w porównaniu z 25 punktami bazowymi od czasu ostatniej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w 2024 r. Co zatem mogłoby spowodować spadek rentowności obligacji długoterminowych? Według wielu ekonomistów - znacznie słabszy rynek pracy z wyższym bezrobociem.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 21.08.2025.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Co wyróżnia giełdę w Londynie? Ona jako jedyna bije rekordy, a ostatni raz wczoraj. Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, nie widać przewagi sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Wczorajsza sesja zakończyła się w mieszanych nastrojach, Wspomniany FTSE100 zyskał 1,08%, a Stoxx 600 wzrósł o 0,23%. Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,08% (CAC40) do 0,60% (Dax).

Na Wall Street zapachniało korektą, a wtorek i środa zakończyły się wyprzedawaniem spółek technologicznych Dow Jones zyskał 0,04%, S&P500 spadł o 0,24%, a Nasdaq Composite stracił 0,67%.

Na giełdach w Azji mieszane nastroje

Dzisiejsza sesja na giełdach Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, w ślad za słaba sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,62%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,19%. Południowokoreański KOSPI traci 1,41%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,57%), Szanghaj (-0,06%), Sensex (0,10%), Singapur (0,23%). Asia Dow w dół o 0,92%.

Podsumowanie sesji na GPW

Wczorajsza sesja choć przebiegała w sporej zmienności nie wniosłą nic nowego w obraz rynku. WIG20 walczy z pułapem 3000 pkt. Ostatnie dwa tygodnie przy Książęcej przyniosły nową falę optymizmu, ale ostatnia sesja ubiegłego tygodnia w perspektywie długiego weekendu, podczas którego jedną wielką niewiadomą był wynik spotkania Trump - Putin, pokazał ostrożność inwestorów, co przełożyło się na mocne spadki. Jednak od poniedziałku widać odreagowanie czwartkowego cofnięcia.

Po dwóch z rzędu sesja pod dyktando byków, przyszedł czas na niewielkie cofnięcie. Ostatnie kilka sesji mogło wprowadzić lekką nutę wątpliwości co do dalszych wzrostów blue chipów. Inwestorzy mają nad czym myśleć, bowiem rajd trwa w najlepsze, ale pojawiają się głosy, że przed kolejną falą wzrostową, korekta byłaby czymś naturalnym. Wczoraj po niskim otwarciu, byki przystąpiły do odrabiania strat. Do ostatniej godziny wydawało się, że WIG20 wyjdzie nad kreskę i tam się utrzyma. Jednak ostatnia faza sesji zepchnęła indeks na czerwone terytorium. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań lekko poniżej bariery 3000 pkt. Właśnie ten poziom może być kluczowym zarówno do dalszego marszu na północ, jak i do realizacji zysków. Wciąż jest szansa na nowe roczne rekordy. Martwić może fakt, że przy dość solidnych obrotach WIG20 jak i WIG20fut zaliczyły solidne cofnięcie. Martwić może nieco fakt, że wzrosty odbyły się na znacznie niższym obrocie.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,27 mld zł. WIG stracił 0,39%. Indeks blue chipów stracił 0,36%. WIG20fut spadł o 0,07%, osiągając na zamknięciu wartość 2993 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,55%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,12%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,90.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,64.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,39.



