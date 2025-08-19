Inwestorzy inwestują w akcje firm budowlanych. Czy Jackson Hole udowodni im, że się mylą? Akcje, które wcześniej nie cieszyły się popularnością, przeżywają renesans, a inwestorzy pragną znaleźć okazje, które mogłyby przynieść zyski, gdyby Rezerwa Federalna wkrótce wznowiła obniżki stóp procentowych. Rewizje, które ujawniły słaby wzrost płac w najnowszym raporcie o zatrudnieniu, w połączeniu z danymi wskazującymi, że inflacja nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano, przekonały uczestników rynku, że Powell nie będzie w stanie dłużej wstrzymywać się z obniżką stóp procentowych. Nieustanna presja ze strony Białego Domu i Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta, który zaproponował cięcie stóp o 50 pb. podniosła stawkę. Fed utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie w tym roku, obawiając się wzrostu inflacji. Na podstawie danych z Fed z Atlanty, rynek obecnie ocenia, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego w grudniu wynosi 65%, a prawdopodobieństwo obniżki o pół punktu procentowego wynosi 15%. Eksperci twierdzą jednak, że Powell może próbować złagodzić te oczekiwania.

Inwestorzy skupiają się teraz na potencjalnej okazji, że cięcie stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach FOMC spowoduje spadek oprocentowania kredytów hipotecznych i ożywi rynek mieszkaniowy. W szczególności deweloperzy wykazują pewne oznaki ożywienia przed corocznym przemówieniem prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, które w tym roku ma się odbyć 22 sierpnia podczas letniego szczytu banku centralnego.

W zeszłym roku Powell powiedział w Jackson Hole, że nadszedł czas na obniżki stóp procentowych, a następnie we wrześniu rozpoczął cykl łagodzenia polityki pieniężnej ogromną obniżką stóp o 50 punktów bazowych. Fed obniżył stopy procentowe o całe 1% w zeszłym roku, ale po grudniu wstrzymał je. Czy w tym roku będzie podobnie? Do ich grona dołączyli poważni inwestorzy. Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffetta w zeszłym tygodniu ujawnił nową pozycję o wartości około 200 milionów dolarów w DR Horton i zwiększył swoje udziały w Lennar.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, nie widać przewagi sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Poniedziałek zakończył się w mieszanych nastrojach. Zyskały FTSE100 (0,21%) i Stoxx 600 (0,08%). Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,03% (FTSE MIB) do 0,50% (CAC40).

Na Wall Street wciąż sporo optymizmu, a bicie rekordów stało się wręcz modą, jednak ostatnie dni to wyhamowanie wzrostów i zmniejszona zmienność. Dow Jones stracił 0,08%, S&P500 spadł o 0,01%, a Nasdaq Composite zyskał 0,03%.

Na giełdach w Azji mieszane nastroje

Dzisiejsza sesja na giełdach Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, w ślad za nudną i spokojną sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,03%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,76%. Południowokoreański KOSPI traci 0,52%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,19%), Szanghaj (0,30%), Sensex (0,21%), Singapur (0,55%). Asia Dow w dół o 0,20%.

Podsumowanie sesji na GPW

Ostatnie dwa tygodnie przy Książęcej przyniosły nową falę optymizmu, ale czwartkowa sesja w perspektywie długiego weekendu, podczas którego jedną wielką niewiadomą był wynik spotkania Trump - Putin, pokazał ostrożność inwestorów, co przełożyło się na mocne spadki. Poniedziałek przyniósł odreagowanie, a sesja była dość ciekawą. Ostatnie kilka sesji mogło wprowadzić lekką nutę wątpliwości co do dalszych wzrostów blue chipów. Inwestorzy mają nad czym myśleć, bowiem rajd trwa w najlepsze, ale pojawiają się głosy, że przed kolejną falą wzrostową, korekta byłaby czymś naturalnym. Po niskim otwarciu, WIG20 nie pogłębiał spadków i przez cały czas popyt próbował narzucić warunki gry. Już po godzinie handlu, indeks odrobił straty z otwarcia i przez długi czas oscylował wokół zera. W ostatnich dwóch godzinach notowań byki wyprowadziły benchmark na plus. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań, jednak 40 punktów poniżej bariery 3000 pkt. Właśnie ten poziom może być kluczowym zarówno do dalszego marszu na północ, jak i do realizacji zysków. Wciąż jest szansa na nowe roczne rekordy. Martwić może fakt, że przy dość solidnych obrotach WIG20 jak i WIG20fut zaliczyły solidne cofnięcie. Niestety nie udało się, ale niewiele brakło by ten atak się powiódł.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,71 mld zł. WIG zyskał 0,50%. Indeks blue chipów zyskał 0,42%. WIG20fut wzrósł o 0,54%, osiągając na zamknięciu wartość 2967 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,88%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,19%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,91.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,24.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,64.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,51.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,58



