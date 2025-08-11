Silne zyski w drugim kwartale odnotowały przede wszystkim firmy finansowe i technologiczne, ale nie dostarczyły one zbyt wielu dowodów na dobrą kondycję konsumentów. Rynek akcji w USA jest w fazie wzrostowej i zachowuje się tak, jakby nie można było spodziewać się niczego poza dobrymi wiadomościami — główne indeksy giełdowe zbliżają się do nowych rekordów, inwestorzy są skłonni podejmować ryzyko, a akcje spółek technologicznych o dużej kapitalizacji rosną dzięki odnowionemu szumowi wokół sztucznej inteligencji. Jednak pod powierzchnią sytuacja gospodarcza jest znacznie mniej euforyczna: rynek pracy w USA słabnie, sektor usług gospodarczych znajduje się w stagnacji, a inflacja rośnie. Dlaczego więc na Wall Street trwa impreza, skoro konsumenci zaczynają odczuwać skutki polityki Trumpa? Akcje spółek o małej kapitalizacji również wzrosły, co podniosło wartość indeksu Russell 2000 i po raz pierwszy od stycznia 2024 roku, wyrysował się „złoty krzyż”. Złoty krzyż to formacja wykresu wykorzystywana przez analityków technicznych jako wskaźnik potencjalnego trendu wzrostowego dla danego papieru wartościowego lub indeksu giełdowego; pojawia się, gdy 50-dniowa średnia krocząca akcji lub indeksu zamyka się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.08.2025.

W przeciwieństwie do spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, akcje cykliczne i spółki o małej kapitalizacji są bardziej narażone na wyższe stopy procentowe, a tym samym bardziej podatne na spowolnienie gospodarcze. Jednak rozbieżność między niestabilnymi rynkami a słabnącą dynamiką gospodarczą rodzi pytania o to, jak długo utrzyma się ta hossa – i czy inwestorzy mogą zignorować nadchodzące wydarzenia. Niewątpliwie słaby raport o zatrudnieniu zrewidował sytuację w gospodarce USA. Dane wskazały, że w zeszłym miesiącu bardzo niewielu pracodawców zatrudniło pracowników z powodu niepewności związanej z niepewnością wokół taryf. Obawy te spotęgował indeks usług ISM, który wykazał, że sektor usług w gospodarce odnotował w lipcu niewielki wzrost, ponieważ trwające wojny handlowe podniosły koszty i doprowadziły do redukcji zatrudnienia — co nasiliło obawy o stagflację, która w tym roku wisiała nad rynkami. Słabsze niż oczekiwano dane ekonomiczne skłoniły niektórych uczestników rynku do wzrostu oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych w tym roku.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, nie widać przewagi sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Piątek zakończył się w umiarkowanej przewadze kupujących. Jednak ostatnie sesje nie rozstrzygnęły o dalszym kierunku. Poza FTSE100 (-0,06%) i Dax (-0,12%), pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,19% (Stoxx 600) do 0,91% (IBEX 35).

Na Wall Street wciąż sporo optymizmu, choć ostrożność inwestorów widać prawie na każdej sesji - na zmianę spadkowej i wzrostowej. Dow Jones zyskał 0,47%, S&P500 wzrósł o 0,78%, a Nasdaq Composite zyskał 0,98%.

Na giełdy w Azji powrócił optymizm

Miniony tydzień na giełdach Azji i Pacyfiku charakteryzował się powrotem optymizmu i tak zaczyna się ten tydzień. Giełdy rosną w ślad za wzrostami kontraktów na Wall Street Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,85%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,31%. Południowokoreański KOSPI traci 0,02% po wzroście o 1,41% dzień wcześniej. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,19%), Szanghaj (0,51%), Sensex (0,26%), Singapur (-0,15%). Asia Dow w górę o 0,51%.

Podsumowanie sesji na GPW

Miniony tydzień przyniósł odreagowanie piątkowej wyprzedaży, a jego końcówka to był pokaz determinacji byków. Piątkowa sesja była kontynuacją bicia rocznych rekordów. Jednak ponad połowa piątkowej sesji na parkiecie przy Książęcej sugerowała, że realizacją zysków przed weekendem, a WIG20 poruszał się poniżej poziomu poprzedniego zamknięcia. Można było odnieść wrażenie, że zarówno byki jak i niedźwiedzie nie chcą sobie robić krzywdy. Wtedy to w ostatniej godzinie handlu nastąpiło przebudzenie strony popytowej i to wystarczyło, by indeks wystrzelił powyżej 3000 punktów. Do końca handlu popyt pilnował osiągniętego wyniku i ostatecznie WIG20 zakończył dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań, tym samym drugi raz z rzędu ustanawiając 52-tygodniowe maksimum. Dobra wiadomość jest taka, że WIG20 utrzymał się powyżej 3000 pkt. i wciąż jest szansa na nowe roczne rekordy.

Z grona blue chipów, 16 spółek odnotowało wzrosty. Największy zysk odnotował CD Projekt, którego akcje zyskały 3,01%. Ponad 2% zyskały Santander, Budimex, PKO BP i LPP. Po przeciwnej stronie rynku zameldował się CCC przeceniony o 7,91%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,84 mld zł. WIG zyskał 0,79%. Indeks blue chipów zyskał 1,80%. WIG20fut wzrósł o 1,62%, osiągając na zamknięciu wartość 3017 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zakończył dzień wzrostem 0,41%. Szerokiemu indeksowi ciążyły średniaki. mWIG40 stracił 0,56%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,90.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,24.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,63.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,51.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,55.



